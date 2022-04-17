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«Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?

«Сочи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 25-го тура РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
17 апреля. «Сочи» — «Локомотив» — 2:2.
Фото ФК «Локомотив»
«СЭ» рецензирует битву на «Фиште».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
2:2
Локомотив
Голы
Маргасов, 11 (1:0), Изидор, 36 (1:1), Родригау, 43 (2:1), Изидор, 49 (2:2)
Сочи
Джанаев Дркушич Родригау Цаллагов Маргасов Прохин Юсупов (Жоаузинью, 83) Нобоа Макарчук Ангбан (Терехов, 63) Кассьерра (Мелкадзе, 83)
Локомотив
Гильерме Живоглядов Едвай Мампасси Рыбус Марадишвили Бека Бека (Жемалетдинов, 76) Карпукас (Куликов, 83) Керк (Петров, 84) Кухта Изидор (Рыбчинский, 70)
Предупреждения
Маргасов 90’  - 
Удаления
Кухта 60’, Родригау 60’
Судьи
Казарцев (Санкт-Петербург) Абусуев (Санкт-Петербург) Милюченко (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный)

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) шансы «Локомотива» ворваться в тройку по итогам сезона заметно снизились — даже с учетом игры в запасе. Финишный календарь у красно-зеленых жесткий, а никого из текущей топ-6 они не обыгрывали с октября, когда перебороли дома «Сочи».

Поэтому гостевая игра с нестабильной командой Владимира Федотова имела такое важное значение. Это был едва ли не последний шанс зацепиться за медали. Победа в Сочи — и до третьего места осталось бы всего одно очко по потерянным.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; празднуют забитый гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. Карпин без шансов разбил «Локомотив». «Ростов» уже в топ-10, у Комппера второй разгром за весну

Но «Локо» прилетел на берег Черного моря в усеченном составе. Тикнизян и Баринов пропускали матч из-за дисквалификаций, о Миранчуке, Камано и Магкееве можно даже не вспоминать, а на разминке еще травмировался Бабкин. Экстренный выход Бека-Бека явно повлиял на ход встречи — француз стал одним из ее основных действующих лиц.

Впервые с ноября в основе вышел окончательно выздоровевший Гильерме, но главный сюрприз стартового состава — Артем Карпукас. 19-летний центральный хавбек «Казанки» лишь около месяца назад стал привлекаться к тренировкам с основой, а в Сочи дебютировал в РПЛ.

Свежие фланги «Сочи»

Федотов тоже удивил — в первую очередь выбором латералей. Мы привыкли, что у «Сочи» в большей части игр на флангах бегают гиперактивные Терехов и Заика, но впервые в сезоне никто из этой пары не вышел в основе: левую бровку Федотов отдал зимнему новичку Макарчуку, а правую — Маргасову. И эта идея сработала.

«Сочи» всегда эффективно использует фланги, но весенний спад связан в том числе с не лучшей формой Терехова и Заики. Обновленные края взбодрили игру «Сочи». В первом тайме Макарчук с Маргасовым были невероятно активны и напрямую повлияли на промежуточную победу к перерыву. Макарчук много бил и разорвал Живоглядова на фланге, а Маргасов открыл счет, да еще и заработал угловой, с которого забил Родригао.

«Локо» провалил первые полчаса. Конечно, в самом начале игры в упор головой бил Керк, но тот момент — синхронное затмение Прохина и Родригао, а не результат нарастающего давления. В первые 30 минут «Локо» владел мячом всего 37% времени. Страшная статистика для команды, входящей в топ-5 лиги по этому показателю.

Рекорд Изидора

Гостей разбудил пенальти. Вообще, в этом матче хватало пауз, фолов и брака, так что и нарушение Цаллагова в своей штрафной — из той же серии. Ибрагим неаккуратно сыграл против Кухты, за что «Локо» справедливо получил 11-метровый. К мячу подошел Изидор — и вновь забил. Французский форвард повторил рекорд Юсуфа Языджи из ЦСКА, они оба отличились в первых шести матчах РПЛ. Только турок уже упустил шанс продлить серию, а у Изидора будет возможность обновить рекорд через неделю.

Гол «Локо» не вытекал из хода игры, а вот точное попадание Родригао через семь минут с углового выглядело логичным. И счет 2:1 к перерыву отражал происходившее на поле.

Через 30 секунд после возобновления встречи «Сочи» мог придушить интригу, но Ангбан не реализовал свой момент, а затем Изидор неожиданно оформил дубль. «Локо» стал цепляться за ничью при не самой лучшей игре.

Новое шоу ВАР и стычка Кухты с Родригао

«Локо» везло еще и потому, что в первом тайме избежал удаления Бека-Бека. Момент был очень спорный — француз влетел в Кассьерру, но по инерции после выбитого мяча. Арбитр Василий Казарцев долго смотрел повтор, но все-таки решил оставить Бека-Бека в игре. Француза уже второй раз прощают в похожих ситуациях — в недавнем дерби со «Спартаком» хавбека тоже не удалили, причем ЭСК позже признал решение Сергея Карасева неверным.

На исходе часа произошел еще один спорный эпизод — Кухта в штрафной «Сочи» наступил на Родригао, а бразилец в ответ боднул чеха. Опять Казарцев долго смотрел видеоповторы и в итоге показал красные карточки обоим футболистам. Первым нарушил правила Кухта, поэтому пенальти в ворота «Сочи» не было. Вместо этого вспыхнула потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку, — никому из удаленных игроков явно не хотелось уходить с поля, так что их пришлось успокаивать. Кто-то точно получит длительную дисквалификацию.

Отмененный гол Нобоа и фантастический вынос Дркушича

Без удаленных игроков на поле стало свободнее, но и более сумбурно. Тактика к концу встречи уже не имела решающего значения, зато стало веселее. И обе команды вполне могли вырвать три очка. «Сочи» даже забил и успел бурно отпраздновать гол Нобоа, но из-за офсайда мяч отменили.

А на последних секундах бесконечного добавленного времени уже «Локомотив» упустил стопроцентный момент — Рыбчинский бил, казалось, наверняка, но под мяч прямо на линии ворот бросился Дркушич. Перед болельщиками «Локомотива» точно пронеслись флешбэки из 2019 года, когда защитник «Ростова» Евгений Чернов не дал в концовке забить Луке Джорджевичу.

В итоге 2:2 — безумный матч, итогом которого вряд ли довольны как в «Сочи», так и в «Локо».

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