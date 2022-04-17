«Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?

«СЭ» рецензирует битву на «Фиште».

После крупного поражения от «Ростова» (1:4) шансы «Локомотива» ворваться в тройку по итогам сезона заметно снизились — даже с учетом игры в запасе. Финишный календарь у красно-зеленых жесткий, а никого из текущей топ-6 они не обыгрывали с октября, когда перебороли дома «Сочи».

Поэтому гостевая игра с нестабильной командой Владимира Федотова имела такое важное значение. Это был едва ли не последний шанс зацепиться за медали. Победа в Сочи — и до третьего места осталось бы всего одно очко по потерянным.

Но «Локо» прилетел на берег Черного моря в усеченном составе. Тикнизян и Баринов пропускали матч из-за дисквалификаций, о Миранчуке, Камано и Магкееве можно даже не вспоминать, а на разминке еще травмировался Бабкин. Экстренный выход Бека-Бека явно повлиял на ход встречи — француз стал одним из ее основных действующих лиц.

Впервые с ноября в основе вышел окончательно выздоровевший Гильерме, но главный сюрприз стартового состава — Артем Карпукас. 19-летний центральный хавбек «Казанки» лишь около месяца назад стал привлекаться к тренировкам с основой, а в Сочи дебютировал в РПЛ.

Свежие фланги «Сочи»

Федотов тоже удивил — в первую очередь выбором латералей. Мы привыкли, что у «Сочи» в большей части игр на флангах бегают гиперактивные Терехов и Заика, но впервые в сезоне никто из этой пары не вышел в основе: левую бровку Федотов отдал зимнему новичку Макарчуку, а правую — Маргасову. И эта идея сработала.

«Сочи» всегда эффективно использует фланги, но весенний спад связан в том числе с не лучшей формой Терехова и Заики. Обновленные края взбодрили игру «Сочи». В первом тайме Макарчук с Маргасовым были невероятно активны и напрямую повлияли на промежуточную победу к перерыву. Макарчук много бил и разорвал Живоглядова на фланге, а Маргасов открыл счет, да еще и заработал угловой, с которого забил Родригао.

«Локо» провалил первые полчаса. Конечно, в самом начале игры в упор головой бил Керк, но тот момент — синхронное затмение Прохина и Родригао, а не результат нарастающего давления. В первые 30 минут «Локо» владел мячом всего 37% времени. Страшная статистика для команды, входящей в топ-5 лиги по этому показателю.

Рекорд Изидора

Гостей разбудил пенальти. Вообще, в этом матче хватало пауз, фолов и брака, так что и нарушение Цаллагова в своей штрафной — из той же серии. Ибрагим неаккуратно сыграл против Кухты, за что «Локо» справедливо получил 11-метровый. К мячу подошел Изидор — и вновь забил. Французский форвард повторил рекорд Юсуфа Языджи из ЦСКА, они оба отличились в первых шести матчах РПЛ. Только турок уже упустил шанс продлить серию, а у Изидора будет возможность обновить рекорд через неделю.

Гол «Локо» не вытекал из хода игры, а вот точное попадание Родригао через семь минут с углового выглядело логичным. И счет 2:1 к перерыву отражал происходившее на поле.

Через 30 секунд после возобновления встречи «Сочи» мог придушить интригу, но Ангбан не реализовал свой момент, а затем Изидор неожиданно оформил дубль. «Локо» стал цепляться за ничью при не самой лучшей игре.

Новое шоу ВАР и стычка Кухты с Родригао

«Локо» везло еще и потому, что в первом тайме избежал удаления Бека-Бека. Момент был очень спорный — француз влетел в Кассьерру, но по инерции после выбитого мяча. Арбитр Василий Казарцев долго смотрел повтор, но все-таки решил оставить Бека-Бека в игре. Француза уже второй раз прощают в похожих ситуациях — в недавнем дерби со «Спартаком» хавбека тоже не удалили, причем ЭСК позже признал решение Сергея Карасева неверным.

На исходе часа произошел еще один спорный эпизод — Кухта в штрафной «Сочи» наступил на Родригао, а бразилец в ответ боднул чеха. Опять Казарцев долго смотрел видеоповторы и в итоге показал красные карточки обоим футболистам. Первым нарушил правила Кухта, поэтому пенальти в ворота «Сочи» не было. Вместо этого вспыхнула потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку, — никому из удаленных игроков явно не хотелось уходить с поля, так что их пришлось успокаивать. Кто-то точно получит длительную дисквалификацию.

Отмененный гол Нобоа и фантастический вынос Дркушича

Без удаленных игроков на поле стало свободнее, но и более сумбурно. Тактика к концу встречи уже не имела решающего значения, зато стало веселее. И обе команды вполне могли вырвать три очка. «Сочи» даже забил и успел бурно отпраздновать гол Нобоа, но из-за офсайда мяч отменили.

А на последних секундах бесконечного добавленного времени уже «Локомотив» упустил стопроцентный момент — Рыбчинский бил, казалось, наверняка, но под мяч прямо на линии ворот бросился Дркушич. Перед болельщиками «Локомотива» точно пронеслись флешбэки из 2019 года, когда защитник «Ростова» Евгений Чернов не дал в концовке забить Луке Джорджевичу.

В итоге 2:2 — безумный матч, итогом которого вряд ли довольны как в «Сочи», так и в «Локо».