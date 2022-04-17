«Локо» и «Сочи» устроили пожар: четыре гола, два удаления и безумная концовка. Лучший матч года в РПЛ?
После крупного поражения от «Ростова» (1:4) шансы «Локомотива» ворваться в тройку по итогам сезона заметно снизились — даже с учетом игры в запасе. Финишный календарь у красно-зеленых жесткий, а никого из текущей топ-6 они не обыгрывали с октября, когда перебороли дома «Сочи».
Поэтому гостевая игра с нестабильной командой Владимира Федотова имела такое важное значение. Это был едва ли не последний шанс зацепиться за медали. Победа в Сочи — и до третьего места осталось бы всего одно очко по потерянным.
Но «Локо» прилетел на берег Черного моря в усеченном составе. Тикнизян и Баринов пропускали матч из-за дисквалификаций, о Миранчуке, Камано и Магкееве можно даже не вспоминать, а на разминке еще травмировался Бабкин. Экстренный выход Бека-Бека явно повлиял на ход встречи — француз стал одним из ее основных действующих лиц.
Впервые с ноября в основе вышел окончательно выздоровевший Гильерме, но главный сюрприз стартового состава — Артем Карпукас. 19-летний центральный хавбек «Казанки» лишь около месяца назад стал привлекаться к тренировкам с основой, а в Сочи дебютировал в РПЛ.
Свежие фланги «Сочи»
Федотов тоже удивил — в первую очередь выбором латералей. Мы привыкли, что у «Сочи» в большей части игр на флангах бегают гиперактивные Терехов и Заика, но впервые в сезоне никто из этой пары не вышел в основе: левую бровку Федотов отдал зимнему новичку Макарчуку, а правую — Маргасову. И эта идея сработала.
«Сочи» всегда эффективно использует фланги, но весенний спад связан в том числе с не лучшей формой Терехова и Заики. Обновленные края взбодрили игру «Сочи». В первом тайме Макарчук с Маргасовым были невероятно активны и напрямую повлияли на промежуточную победу к перерыву. Макарчук много бил и разорвал Живоглядова на фланге, а Маргасов открыл счет, да еще и заработал угловой, с которого забил Родригао.
«Локо» провалил первые полчаса. Конечно, в самом начале игры в упор головой бил Керк, но тот момент — синхронное затмение Прохина и Родригао, а не результат нарастающего давления. В первые 30 минут «Локо» владел мячом всего 37% времени. Страшная статистика для команды, входящей в топ-5 лиги по этому показателю.
Рекорд Изидора
Гостей разбудил пенальти. Вообще, в этом матче хватало пауз, фолов и брака, так что и нарушение Цаллагова в своей штрафной — из той же серии. Ибрагим неаккуратно сыграл против Кухты, за что «Локо» справедливо получил 11-метровый. К мячу подошел Изидор — и вновь забил. Французский форвард повторил рекорд Юсуфа Языджи из ЦСКА, они оба отличились в первых шести матчах РПЛ. Только турок уже упустил шанс продлить серию, а у Изидора будет возможность обновить рекорд через неделю.
Гол «Локо» не вытекал из хода игры, а вот точное попадание Родригао через семь минут с углового выглядело логичным. И счет 2:1 к перерыву отражал происходившее на поле.
Через 30 секунд после возобновления встречи «Сочи» мог придушить интригу, но Ангбан не реализовал свой момент, а затем Изидор неожиданно оформил дубль. «Локо» стал цепляться за ничью при не самой лучшей игре.
Новое шоу ВАР и стычка Кухты с Родригао
«Локо» везло еще и потому, что в первом тайме избежал удаления Бека-Бека. Момент был очень спорный — француз влетел в Кассьерру, но по инерции после выбитого мяча. Арбитр Василий Казарцев долго смотрел повтор, но все-таки решил оставить Бека-Бека в игре. Француза уже второй раз прощают в похожих ситуациях — в недавнем дерби со «Спартаком» хавбека тоже не удалили, причем ЭСК позже признал решение Сергея Карасева неверным.
На исходе часа произошел еще один спорный эпизод — Кухта в штрафной «Сочи» наступил на Родригао, а бразилец в ответ боднул чеха. Опять Казарцев долго смотрел видеоповторы и в итоге показал красные карточки обоим футболистам. Первым нарушил правила Кухта, поэтому пенальти в ворота «Сочи» не было. Вместо этого вспыхнула потасовка, которая чуть не переросла в массовую драку, — никому из удаленных игроков явно не хотелось уходить с поля, так что их пришлось успокаивать. Кто-то точно получит длительную дисквалификацию.
Отмененный гол Нобоа и фантастический вынос Дркушича
Без удаленных игроков на поле стало свободнее, но и более сумбурно. Тактика к концу встречи уже не имела решающего значения, зато стало веселее. И обе команды вполне могли вырвать три очка. «Сочи» даже забил и успел бурно отпраздновать гол Нобоа, но из-за офсайда мяч отменили.
А на последних секундах бесконечного добавленного времени уже «Локомотив» упустил стопроцентный момент — Рыбчинский бил, казалось, наверняка, но под мяч прямо на линии ворот бросился Дркушич. Перед болельщиками «Локомотива» точно пронеслись флешбэки из 2019 года, когда защитник «Ростова» Евгений Чернов не дал в концовке забить Луке Джорджевичу.
В итоге 2:2 — безумный матч, итогом которого вряд ли довольны как в «Сочи», так и в «Локо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0