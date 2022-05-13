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Судейство

Сегодня, 12:25

Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?

Определены арбитры и инспекторы матчей 29-го тура Тинькофф РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Иванов и Николай Иванов.
Определены арбитры и инспекторы матчей 29-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 13 по 15 мая. Отмечаем особенности выбора рефери на эти игры.

Алгоритм Гейла — Шепли

Прежде чем писать об очередных странных и необычных назначениях на игры чемпионата России, напомню, что в сентябре 2020 года и в феврале 2021-го спортивным журналистам дважды презентовали так называемую рекомендательную систему назначения судей.

С ее помощью, как тогда говорили, можно будет учесть все возможные ограничения и подобрать оптимальное распределение судейских бригад по матчам. Главное преимущество системы состоит в автоматизированном учете большого числа факторов.

При назначении судей собирались соблюдать некоторые ограничения: арбитр не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же судья не может работать на двух матчах одной команды подряд.

Система, как было объявлено, должна была учесть рейтинг матчей и арбитров, для самой рейтинговой игры тура выбирался бы лучший судья, не подпадающий под ограничения. Далее подбирался бы наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча.

Рейтинг судей собирались составлять с учетом нескольких критериев: знания теории, физической формы, знания английского языка, количества матчей, которые обслуживал арбитр, количества допущенных ключевых ошибок.

Работа системы назначения судей основывалась на модификации алгоритма Гейла — Шепли.

Мне сложно сказать, как его модифицировали, но не исключаю, что Дэвид Гейл и Ллойд Шепли, будь они живы сегодня, могли бы выразить, мягко говоря, недовольство.

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Ивановы и «Спартак»

Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских судей, помогает и. о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».

Валентин ИВАНОВ - преемник Роберто Розетти. Добро пожаловать обратно, Валентин Валентинович!

В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.

Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.

2 октября. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot; - 4:2. 86-я минута. Судья Сергей ИВАНОВ показывает желтую карточку Андрею ЕЩЕНКО (№ 38) и назначает пенальти в ворота красно-белых. Арбитражный зуд. Что происходит с российским судейством?

Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов

Дата

Матч

26.09.2015

«Спартак» — «Зенит» — 2:2

02.10.2016

«Зенит» — «Спартак» — 4:2

19.07.2020

«Зенит» — «Спартак» — 2:1

24.10.2021

«Зенит» — «Спартак» — 7:1

Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.

Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.

Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.

Айртона уносят с&nbsp;поля на&nbsp;носилках. Почему не удален Гоцук, сломавший спартаковца Айртона? «СЭ» выяснил причину

Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.

Так сработал «модифицированный алгоритм Гейла — Шепли»?

«Сочи», Петербург, Левников

Он же, видимо, сделал так, что пятый тур подряд встречу сочинцев будет судить представитель Санкт-Петербурга: «Локомотив» (дома, 2:2, Василий Казарцев), «Ахмат» (дома, 3:2, Кирилл Левников), «Рубин» (в гостях, 6:0, Ян Бобровский), ЦСКА (в гостях, 1:0, Владислав Безбородов).

В ходе чемпионата были еще такие матчи с участием «Сочи»: «Ахмат» (в гостях, 2:1, Иван Сиденков), «Урал» (дома, 2:0, Левников), «Химки» (дома, 3:0, Безбородов), «Динамо» (дома, 0:1, Казарцев), «Локомотив» (в гостях, 1:2, Безбородов), «Урал» (в гостях, 1:1, Артем Любимов), «Арсенал» (дома, 2:0, Безбородов), «Крылья Советов» (дома, 2:3, Любимов).

В общей сложности 13 игр в 29 турах. И это только если брать те матчи, где петербуржцы работали судьями. И уже не вызывает удивления, что ассистент из города на Неве Андрей Веретешкин снова получил игру с участием «Сочи». Предыдущая встреча, которую он обслуживал, — «Сочи» — «Ахмат».

Любопытно, что в 28-м туре в игре «Локомотив» — «Рубин» (1:0), которую судил Левников, не был назначен 11-метровый удар, когда произошел контакт мяча с отставленной в сторону ладонью левой руки казанца Георгия Зотова. Следовало наказать его пенальти и предупреждением. Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия рефери.

Судья Кирилл Левников. «Локомотив» — «Рубин»: арбитр Левников ошибочно не наказал гостей 11-метровым

Левникову дали очередную игру (он не пропустил ни одного тура в этом чемпионате, работая то судьей, то ВАР). Жабченко только резервный. Виновным признали его?

Москалев, ЦСКА, «Краснодар»

В конце матча первого круга ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимир Москалев ошибочно не наказал армейца Игоря Дивеева 11-метровым ударом за игру рукой. Теперь начальники воронежского рефери решили проверить его психологическую устойчивость и снова назначили на игру красно-синих и «быков».

Да еще дали ему в помощники видеоассистентом Яна Бобровского, который этой весной словно прикреплен к ЦСКА: «Рубин» (дома, 6:1, резервный), «Урал» (дома, 2:2, ВАР), «Уфа» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный).

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: эпизод с&nbsp;Дивеевым. ЦСКА — «Краснодар»: два года назад Гинер предлагал Егорову застрелиться за ошибку судьи, что скажет сейчас Галицкий?

У полиграфа нет претензий к Шадыханову

Павел Шадыханов снова пропустил два тура и возвращается к работе. Он, как и Алексей Матюнин, после игры «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) получил приглашение на свидание с полиграфологом и, видимо, правильно ответил на поставленные вопросы.

Ему дают судить немного матчей, чаще предлагая выполнить функции видеоарбитра в московском ВАР-центре. Вот и сейчас он будет ассистировать Виталию Мешкову во время очень важной встречи «Уфа» — «Арсенал».

Мешков и Баскаков

Мешков второй тур подряд судит домашнюю игру с участием «Уфы». До этого он был ВАР на ее матче с «Ростовом» (0:0). Странный выбор.

Интересный факт: инспектировать работу рефери из Дмитрова будет Юрий Баскаков. Бывший руководитель программы «Таланты и наставники» оценит действия своего преемника.

Виталий Мешков. Арбитров для российского футбола будет готовить Мешков

Безбородов, «Химки», «Ростов»

Другой интересный факт: Безбородов в седьмой (!) раз в этом чемпионате получил назначение на гостевой матч «Химок». Шесть предыдущих закончились так: «Сочи» (судья, 0:3), «Арсенал» (судья, 0:0), ЦСКА (судья, 0:0), «Ахмат» (ВАР, 1:4), «Урал» (ВАР, 1:0), «Рубин» (судья, 3:2).

А еще Владислав в третий раз за четыре тура будет работать на игре «Ростова» — тоже редкий случай.

Фролову не доверяют?

Антон Фролов в этом чемпионате только дважды работал судьей. Еще несколько раз его назначали видеоассистентом. Что же он сделал не так, выполняя функции ВАР на матче «Зенит» — «Химки» (1:0), если ему доверили лишь обязанности резервного?

Валентин Иванов. Валентин Иванов не вернется в российское судейство по двум причинам

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:

«Сочи» — «Нижний Новгород» — судья Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Юнус Кошко, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Юрий Чеботарев.

«Уфа» — «Арсенал» — судья Виталий Мешков, ассистенты Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов, резервный Антон Фролов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Химки» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Валерий Данченко, Адлан Хатуев, резервный Иван Абросимов, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Гончар.

«Локомотив» — «Динамо» — судья Сергей Иванов, ассистенты Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Крылья Советов» — судья Алексей Амелин, ассистенты Илья Елеференко, Игорь Князев, резервный Константин Аверьянов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Урал» — «Рубин» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Роман Сафьян, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Колобаев.

«Спартак» — «Зенит» — судья Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Сергей Иванов, АВАР Арам Петросян, инспектор Эдуард Малый.

«Краснодар» — ЦСКА — судья Владимир Москалев, ассистенты Владимир Миневич, Михаил Иванов, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Зуев.

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Матюнин
Владимир Москалев
7
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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