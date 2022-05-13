Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?

Определены арбитры и инспекторы матчей 29-го тура Тинькофф чемпионата России, которые пройдут с 13 по 15 мая. Отмечаем особенности выбора рефери на эти игры.

Алгоритм Гейла — Шепли

Прежде чем писать об очередных странных и необычных назначениях на игры чемпионата России, напомню, что в сентябре 2020 года и в феврале 2021-го спортивным журналистам дважды презентовали так называемую рекомендательную систему назначения судей.

С ее помощью, как тогда говорили, можно будет учесть все возможные ограничения и подобрать оптимальное распределение судейских бригад по матчам. Главное преимущество системы состоит в автоматизированном учете большого числа факторов.

При назначении судей собирались соблюдать некоторые ограничения: арбитр не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же судья не может работать на двух матчах одной команды подряд.

Система, как было объявлено, должна была учесть рейтинг матчей и арбитров, для самой рейтинговой игры тура выбирался бы лучший судья, не подпадающий под ограничения. Далее подбирался бы наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча.

Рейтинг судей собирались составлять с учетом нескольких критериев: знания теории, физической формы, знания английского языка, количества матчей, которые обслуживал арбитр, количества допущенных ключевых ошибок.

Работа системы назначения судей основывалась на модификации алгоритма Гейла — Шепли.

Мне сложно сказать, как его модифицировали, но не исключаю, что Дэвид Гейл и Ллойд Шепли, будь они живы сегодня, могли бы выразить, мягко говоря, недовольство.

Ивановы и «Спартак»

Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских судей, помогает и. о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».

В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.

Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.

Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.

Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов

Дата Матч 26.09.2015 «Спартак» — «Зенит» — 2:2 02.10.2016 «Зенит» — «Спартак» — 4:2 19.07.2020 «Зенит» — «Спартак» — 2:1 24.10.2021 «Зенит» — «Спартак» — 7:1

Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.

Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.

Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.

Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.

Так сработал «модифицированный алгоритм Гейла — Шепли»?

«Сочи», Петербург, Левников

Он же, видимо, сделал так, что пятый тур подряд встречу сочинцев будет судить представитель Санкт-Петербурга: «Локомотив» (дома, 2:2, Василий Казарцев), «Ахмат» (дома, 3:2, Кирилл Левников), «Рубин» (в гостях, 6:0, Ян Бобровский), ЦСКА (в гостях, 1:0, Владислав Безбородов).

В ходе чемпионата были еще такие матчи с участием «Сочи»: «Ахмат» (в гостях, 2:1, Иван Сиденков), «Урал» (дома, 2:0, Левников), «Химки» (дома, 3:0, Безбородов), «Динамо» (дома, 0:1, Казарцев), «Локомотив» (в гостях, 1:2, Безбородов), «Урал» (в гостях, 1:1, Артем Любимов), «Арсенал» (дома, 2:0, Безбородов), «Крылья Советов» (дома, 2:3, Любимов).

В общей сложности 13 игр в 29 турах. И это только если брать те матчи, где петербуржцы работали судьями. И уже не вызывает удивления, что ассистент из города на Неве Андрей Веретешкин снова получил игру с участием «Сочи». Предыдущая встреча, которую он обслуживал, — «Сочи» — «Ахмат».

Любопытно, что в 28-м туре в игре «Локомотив» — «Рубин» (1:0), которую судил Левников, не был назначен 11-метровый удар, когда произошел контакт мяча с отставленной в сторону ладонью левой руки казанца Георгия Зотова. Следовало наказать его пенальти и предупреждением. Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия рефери.

Левникову дали очередную игру (он не пропустил ни одного тура в этом чемпионате, работая то судьей, то ВАР). Жабченко только резервный. Виновным признали его?

Москалев, ЦСКА, «Краснодар»

В конце матча первого круга ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимир Москалев ошибочно не наказал армейца Игоря Дивеева 11-метровым ударом за игру рукой. Теперь начальники воронежского рефери решили проверить его психологическую устойчивость и снова назначили на игру красно-синих и «быков».

Да еще дали ему в помощники видеоассистентом Яна Бобровского, который этой весной словно прикреплен к ЦСКА: «Рубин» (дома, 6:1, резервный), «Урал» (дома, 2:2, ВАР), «Уфа» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный).

У полиграфа нет претензий к Шадыханову

Павел Шадыханов снова пропустил два тура и возвращается к работе. Он, как и Алексей Матюнин, после игры «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) получил приглашение на свидание с полиграфологом и, видимо, правильно ответил на поставленные вопросы.

Ему дают судить немного матчей, чаще предлагая выполнить функции видеоарбитра в московском ВАР-центре. Вот и сейчас он будет ассистировать Виталию Мешкову во время очень важной встречи «Уфа» — «Арсенал».

Мешков и Баскаков

Мешков второй тур подряд судит домашнюю игру с участием «Уфы». До этого он был ВАР на ее матче с «Ростовом» (0:0). Странный выбор.

Интересный факт: инспектировать работу рефери из Дмитрова будет Юрий Баскаков. Бывший руководитель программы «Таланты и наставники» оценит действия своего преемника.

Безбородов, «Химки», «Ростов»

Другой интересный факт: Безбородов в седьмой (!) раз в этом чемпионате получил назначение на гостевой матч «Химок». Шесть предыдущих закончились так: «Сочи» (судья, 0:3), «Арсенал» (судья, 0:0), ЦСКА (судья, 0:0), «Ахмат» (ВАР, 1:4), «Урал» (ВАР, 1:0), «Рубин» (судья, 3:2).

А еще Владислав в третий раз за четыре тура будет работать на игре «Ростова» — тоже редкий случай.

Фролову не доверяют?

Антон Фролов в этом чемпионате только дважды работал судьей. Еще несколько раз его назначали видеоассистентом. Что же он сделал не так, выполняя функции ВАР на матче «Зенит» — «Химки» (1:0), если ему доверили лишь обязанности резервного?

Общий список

Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:

«Сочи» — «Нижний Новгород» — судья Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Юнус Кошко, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Юрий Чеботарев.

«Уфа» — «Арсенал» — судья Виталий Мешков, ассистенты Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов, резервный Антон Фролов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Химки» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Валерий Данченко, Адлан Хатуев, резервный Иван Абросимов, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Гончар.

«Локомотив» — «Динамо» — судья Сергей Иванов, ассистенты Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Крылья Советов» — судья Алексей Амелин, ассистенты Илья Елеференко, Игорь Князев, резервный Константин Аверьянов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Фейзудин Эрзиманов.

«Урал» — «Рубин» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Роман Сафьян, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Колобаев.

«Спартак» — «Зенит» — судья Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Сергей Иванов, АВАР Арам Петросян, инспектор Эдуард Малый.

«Краснодар» — ЦСКА — судья Владимир Москалев, ассистенты Владимир Миневич, Михаил Иванов, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Зуев.