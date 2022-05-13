Сергея Иванова снова назначили на матч «Спартака». Николаю Иванову надоело быть руководителем судей?
Алгоритм Гейла — Шепли
Прежде чем писать об очередных странных и необычных назначениях на игры чемпионата России, напомню, что в сентябре 2020 года и в феврале 2021-го спортивным журналистам дважды презентовали так называемую рекомендательную систему назначения судей.
С ее помощью, как тогда говорили, можно будет учесть все возможные ограничения и подобрать оптимальное распределение судейских бригад по матчам. Главное преимущество системы состоит в автоматизированном учете большого числа факторов.
При назначении судей собирались соблюдать некоторые ограничения: арбитр не должен работать на матчах команды из своего города, за исключением дерби, один и тот же судья не может работать на двух матчах одной команды подряд.
Система, как было объявлено, должна была учесть рейтинг матчей и арбитров, для самой рейтинговой игры тура выбирался бы лучший судья, не подпадающий под ограничения. Далее подбирался бы наилучший из доступных арбитров для второго по значимости матча.
Рейтинг судей собирались составлять с учетом нескольких критериев: знания теории, физической формы, знания английского языка, количества матчей, которые обслуживал арбитр, количества допущенных ключевых ошибок.
Работа системы назначения судей основывалась на модификации алгоритма Гейла — Шепли.
Мне сложно сказать, как его модифицировали, но не исключаю, что Дэвид Гейл и Ллойд Шепли, будь они живы сегодня, могли бы выразить, мягко говоря, недовольство.
Ивановы и «Спартак»
Не знаю, суеверный ли человек Николай Иванов, который фактически возглавляет сегодня российских судей, помогает и. о. главы департамента Павлу Каманцеву и участвует в разработке списка назначений. Но ему стоит помнить о существовании незримой нити, связывающей судей и судейских начальников Ивановых и «Спартак».
В свое время из-за матча «Спартака» едва не завершилась досрочно судейская карьера Валентина Иванова, а осенью 2016-го Валентин Валентинович добровольно ушел в отставку с должности главы департамента судейства и инспектирования. Тоже из-за матча красно-белых.
Ту игру («Зенит» — «Спартак» — 4:2) в октябре 2016 года судил Сергей Иванов. Его ошибка (вину с ним разделил второй ассистент Роман Усачев) состояла в том, что он не вынес второе предупреждение Доменико Кришито и, соответственно, не удалил его. Ростовчанин, в отличие от Валентина Иванова, продолжил работу, но больше двух лет не получал назначений на игры красно-белых.
Был еще кубковый полуфинал, тоже завершившийся победой зенитовцев и бурным недовольством спартаковцев. Громкое заявление о качестве судейства Иванова тогда сделал сам владелец «Спартака» Леонид Федун.
Матчи между «Спартаком» и «Зенитом», которые судил Сергей Иванов
|
Дата
|
Матч
|
26.09.2015
|
«Спартак» — «Зенит» — 2:2
|
02.10.2016
|
«Зенит» — «Спартак» — 4:2
|
19.07.2020
|
«Зенит» — «Спартак» — 2:1
|
24.10.2021
|
«Зенит» — «Спартак» — 7:1
Все тот же Сергей Иванов вошел в историю красно-белых, дважды в одном чемпионате наказав одного и того же спартаковца 11-метровым ударом и красной карточкой. Речь о защитнике Максе Кофрие.
Наконец, мало кто из судей удостоился такого же внимания Заремы Салиховой. Компанию Сергею Иванову может составить разве что Виталий Мешков.
Иванов, на свою беду, в марте этого года судил игру «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:1) и не удалил нижегородца Кирилла Гоцука за удар Айртона шипами. Почему судья так поступил? Потому что последовал указанию теперь уже бывшего (обращу внимание Николая Иванова) главы департамента судейства Витора Мануэла Мелу Перейры и договоренности, достигнутой на февральском сборе.
Как вы думаете, что заставило вновь назначить ростовчанина на игру красно-белых? Да еще такую — с «Зенитом»! Пусть и в качестве ВАР.
Так сработал «модифицированный алгоритм Гейла — Шепли»?
«Сочи», Петербург, Левников
Он же, видимо, сделал так, что пятый тур подряд встречу сочинцев будет судить представитель Санкт-Петербурга: «Локомотив» (дома, 2:2, Василий Казарцев), «Ахмат» (дома, 3:2, Кирилл Левников), «Рубин» (в гостях, 6:0, Ян Бобровский), ЦСКА (в гостях, 1:0, Владислав Безбородов).
В ходе чемпионата были еще такие матчи с участием «Сочи»: «Ахмат» (в гостях, 2:1, Иван Сиденков), «Урал» (дома, 2:0, Левников), «Химки» (дома, 3:0, Безбородов), «Динамо» (дома, 0:1, Казарцев), «Локомотив» (в гостях, 1:2, Безбородов), «Урал» (в гостях, 1:1, Артем Любимов), «Арсенал» (дома, 2:0, Безбородов), «Крылья Советов» (дома, 2:3, Любимов).
В общей сложности 13 игр в 29 турах. И это только если брать те матчи, где петербуржцы работали судьями. И уже не вызывает удивления, что ассистент из города на Неве Андрей Веретешкин снова получил игру с участием «Сочи». Предыдущая встреча, которую он обслуживал, — «Сочи» — «Ахмат».
Любопытно, что в 28-м туре в игре «Локомотив» — «Рубин» (1:0), которую судил Левников, не был назначен 11-метровый удар, когда произошел контакт мяча с отставленной в сторону ладонью левой руки казанца Георгия Зотова. Следовало наказать его пенальти и предупреждением. Видеоассистенты Анатолий Жабченко и Александр Богданов не вмешались в действия рефери.
Левникову дали очередную игру (он не пропустил ни одного тура в этом чемпионате, работая то судьей, то ВАР). Жабченко только резервный. Виновным признали его?
Москалев, ЦСКА, «Краснодар»
В конце матча первого круга ЦСКА — «Краснодар» (0:0) Владимир Москалев ошибочно не наказал армейца Игоря Дивеева 11-метровым ударом за игру рукой. Теперь начальники воронежского рефери решили проверить его психологическую устойчивость и снова назначили на игру красно-синих и «быков».
Да еще дали ему в помощники видеоассистентом Яна Бобровского, который этой весной словно прикреплен к ЦСКА: «Рубин» (дома, 6:1, резервный), «Урал» (дома, 2:2, ВАР), «Уфа» (в гостях, 1:1, ВАР), «Динамо» (дома, 1:0, резервный).
У полиграфа нет претензий к Шадыханову
Павел Шадыханов снова пропустил два тура и возвращается к работе. Он, как и Алексей Матюнин, после игры «Химки» — «Крылья Советов» (4:1) получил приглашение на свидание с полиграфологом и, видимо, правильно ответил на поставленные вопросы.
Ему дают судить немного матчей, чаще предлагая выполнить функции видеоарбитра в московском ВАР-центре. Вот и сейчас он будет ассистировать Виталию Мешкову во время очень важной встречи «Уфа» — «Арсенал».
Мешков и Баскаков
Мешков второй тур подряд судит домашнюю игру с участием «Уфы». До этого он был ВАР на ее матче с «Ростовом» (0:0). Странный выбор.
Интересный факт: инспектировать работу рефери из Дмитрова будет Юрий Баскаков. Бывший руководитель программы «Таланты и наставники» оценит действия своего преемника.
Безбородов, «Химки», «Ростов»
Другой интересный факт: Безбородов в седьмой (!) раз в этом чемпионате получил назначение на гостевой матч «Химок». Шесть предыдущих закончились так: «Сочи» (судья, 0:3), «Арсенал» (судья, 0:0), ЦСКА (судья, 0:0), «Ахмат» (ВАР, 1:4), «Урал» (ВАР, 1:0), «Рубин» (судья, 3:2).
А еще Владислав в третий раз за четыре тура будет работать на игре «Ростова» — тоже редкий случай.
Фролову не доверяют?
Антон Фролов в этом чемпионате только дважды работал судьей. Еще несколько раз его назначали видеоассистентом. Что же он сделал не так, выполняя функции ВАР на матче «Зенит» — «Химки» (1:0), если ему доверили лишь обязанности резервного?
Общий список
Общий список арбитров и инспекторов выглядит так:
«Сочи» — «Нижний Новгород» — судья Кирилл Левников, ассистенты Егор Болховитин, Андрей Веретешкин, резервный Юнус Кошко, ВАР Артем Чистяков, АВАР Роман Усачев, инспектор Юрий Чеботарев.
«Уфа» — «Арсенал» — судья Виталий Мешков, ассистенты Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов, резервный Антон Фролов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Алексей Воронцов, инспектор Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Химки» — судья Владислав Безбородов, ассистенты Валерий Данченко, Адлан Хатуев, резервный Иван Абросимов, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Стипиди, инспектор Александр Гончар.
«Локомотив» — «Динамо» — судья Сергей Иванов, ассистенты Валентин Мурашов, Константин Шаламберидзе, резервный Максим Перезва, ВАР Евгений Турбин, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Вячеслав Харламов.
«Ахмат» — «Крылья Советов» — судья Алексей Амелин, ассистенты Илья Елеференко, Игорь Князев, резервный Константин Аверьянов, ВАР Иван Сиденков, АВАР Дмитрий Сафьян, инспектор Фейзудин Эрзиманов.
«Урал» — «Рубин» — судья Сергей Карасев, ассистенты Максим Гаврилин, Игорь Демешко, резервный Роман Сафьян, ВАР Евгений Турбин, АВАР Николай Богач, инспектор Александр Колобаев.
«Спартак» — «Зенит» — судья Павел Кукуян, ассистенты Владислав Назаров, Андрей Гурбанов, резервный Андрей Фисенко, ВАР Сергей Иванов, АВАР Арам Петросян, инспектор Эдуард Малый.
«Краснодар» — ЦСКА — судья Владимир Москалев, ассистенты Владимир Миневич, Михаил Иванов, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Ян Бобровский, АВАР Алексей Лунев, инспектор Сергей Зуев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0