Проблемы Абаскаля, трансферы, тактика. Каким будет «Спартак» весной?
Линия обороны
В основной своей тактической модели Абаскаль использует схему с четырьмя защитниками. Правда, в игре с «Краснодаром» после того, как счет стал 2:0 в пользу красно-белых, команда перестроилась на игру в три центральных. Это мы уже видели в первой части сезона, но данная схема все-таки является резервной. К тому же команда ее хорошо знает по прошлым сезонам.
Основной парой центральных ближе к концу сезона видятся Алексис Дуарте и Георгий Джикия. Однако парагваец пока, если честно, создает впечатление человека, не особо понимающего, куда он попал. Судя по соцсетям, поездка за пределы Южной Америки для парня в диковинку. Остается лишь надеяться, что с этим стрессом Дуарте справится как можно скорее.
Как и быстро наберет форму второй зимний новичок Томаш Тавареш. Он уже восстановился после травмы и сыграл в Зимнем кубке РПЛ. Абаскаль прекрасно знает качества португальца по совместной работе в «Базеле» и, судя по всему, видит его основным левым защитником (или латералем при схеме с тремя центральными). Жаль, не удалось поговорить с новичком даже в микс-зоне — Таварешу пока разрешили ответить ровно на один вопрос журналистов.
Основная линия обороны «Спартака» при условии хорошей формы всех футболистов и отсутствия травм видится такой: Хлусевич, Дуарте, Джикия, Тавареш.
Справа Даниила Хлусевича вполне может подменить тезка Денисов, который и отыграл на этой позиции большую часть матчей летом и осенью. Однако, судя по зимним матчам, именно Хлусевича Абаскаль предпочитает как игрока основы.
Линия полузащиты
Тут все довольно просто: либо три, либо четыре (при схеме 3-4-3) полузащитника в центре. И с основными игроками на этих позициях Абаскаль, судя по всему, определился еще на первом сборе: Роман Зобнин, Руслан Литвинов и Данил Пруцев. Во всяком случае таковой выглядит основная тройка центральных полузащитников, пока форму не набрал Кристофер Мартинс.
Люксембургский полузащитник получил травму 4 сентября и пропустил остаток года. Сейчас он восстановился и уже сыграл в Зимнем кубке РПЛ. Вопроса два: когда Мартинс обретет прежние игровые кондиции и кого он вытеснит из состава. Мой прогноз — Крис будет делить игровое время с Пруцевым.
Как и в обороне, в полузащите у красно-белых есть по два игрока на позицию: тут и Денисов, играющий в центре посильнее, чем справа в защите, и еще один Даниил — Зорин, и восстанавливающийся после травмы Наиль Умяров. В общем, проблем с выбором состава у испанца быть не должно.
Линия нападения
Зато должны быть в вопросе выбора атакующей тройки. Правда, проблемы приятные: в атаке у «Спартака» футболистов более чем достаточно. В матчах на первом сборе и Зимнем кубке РПЛ Абаскаль использовал Александра Соболева, Шамара Николсона, Кейта Бальде, Павла Мелешина, Михаила Игнатова и Антона Зиньковского.
Причем Соболев и Бальде играли, как правило, на флангах атаки. Александр особенно понравился в последнем матче с «Краснодаром», где великолепно действовал в подыгрыше. Казалось бы, снова по два футболиста на позицию, но у «Спартака» есть еще лучший игрок 2022 года по версии «СЭ» Квинси Промес, индивидуально тренирующийся в Москве, и набирающий форму Виктор Мозес. И оба они при условии отсутствия травм и хорошей формы займут место в старте.
На три места в атаке претендуют сразу восемь игроков. И попробуй реши, кто из них более запасной... Вот тут-то головной боли у Абаскаля точно будет достаточно. И Мелешин, и Зиньковский отлично проявили себя в зимних товарищеских матчах. Соболев великолепен на фланге в подыгрыше, хотя и центрфорварда исполнить может. Бальде испанец тоже использует на фланге, хотя и тот может сыграть центрфорварда. Пожалуй, лишь Шамар из всей атакующей восьмерки (!) наиболее ограничен своей ролью центрального нападающего. В общем, будет непросто.
В целом Абаскаль получил то, что хотел: по два игрока на каждую позицию минимум. Ушедших Миху Мевлю и Николая Рассказова заменили Дуарте и Таварешем, а Неманья Максимович, которого тренер вовсе и не просил, в «Спартак» не перешел. Трансферная кампания удовлетворила все запросы главного тренера, и теперь дело за ним.
Многих болельщиков тревожит хорошая форма команды, в том числе и физическая. Но пока ребята играют по 45-60 минут, проблем с «физикой» быть не должно. А вот к возобновлению сезона команда уже должна быть в оптимальных кондициях.
Отмечу еще один момент: в Абу-Даби вместе с Абаскалем находится его супруга Алехандра. Поддержка близких людей помогает, а особенно когда в семействе ожидается пополнение (судя по фото в соцсетях). Учитывая сложности логистики поездок в Испанию, здорово, что тренер и его супруга могут быть вместе так долго — с конца ноября. Вспоминая о причинах ухода Доменико Тедеско и Паоло Ваноли, это очень важно.
По матчам на Зимнем кубке РПЛ «Спартак» производит хорошее впечатление. Однако впереди заключительная игра турнира с «Сочи» — и вот тут будет очень интересно посмотреть за противостоянием идей Абаскаля и Курбана Бердыева. А уже 22 февраля красно-белые встретятся с Артемом Дзюбой и «Локомотивом» в Кубке России. Будет горячо!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2