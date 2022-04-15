«Спартак» обыграет команду Слуцкого, Шалимов потеряет три очка в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 25-й тур РПЛ
Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» продолжает чемпионскую гонку, играет дома, поэтому, я думаю, выиграет у «Ахмата».
Игорь Лобанов — 2:0. Наверное, я буду тут не очень объективен как болельщик «Динамо». Команде нельзя спотыкаться, нужны очки, поэтому поверю в победу москвичей.
Дмитрий Булыкин — 1:1. ЦСКА явно сильнее «Уфы», но играет в гостях. Будет напряженная игра. Думаю, сыграют вничью, а голами обменяются лучшие бомбардиры — Гамид Агалларов и Юсуф Языджи.
Игорь Лобанов — 1:2. ЦСКА должен проснуться, он так хорошо стартовал после зимних приобретений, а потом провел две плохие игры. Тренеры — защитники, поэтому, надеюсь, они разберутся с игрой в обороне.
Дмитрий Булыкин — 3:0. «Зенит» участвует в чемпионской гонке, расслабляться и терять очки ему нельзя. Думаю, дома гола три «Уралу» забьет.
Игорь Лобанов — 2:0. Мне хочется, чтобы «Зенит» оступился, но дома он спокойно обыграет «Урал».
Дмитрий Булыкин — 2:0. У «Рубина» не все ладится. Он ничего не сможет противопоставить «Спартаку», москвичи выиграют.
Игорь Лобанов — 2:1. В последнее время Слуцкий только оправдывается, у «Рубина» ничего не получается. Думаю, «Спартак» выиграет.
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Арсенал» играет дома, это дает тулякам небольшое преимущество. Будет ничья.
Игорь Лобанов — 1:2. Невзирая на то что «Ростов» играет в гостях, я верю в его победу. Карпин наводит порядок в коллективе.
Дмитрий Булыкин — 2:2. Будет тяжелый выезд для «Локомотива». Обе команды очень хорошие, претендуют на высокие места. Будет интенсивный футбол, даже результативный. Ничья.
Игорь Лобанов — 2:0. «Локомотив» проиграет. «Сочи» хорошо выглядит, да еще и матч будет домашним.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Дмитрий Булыкин — 1:1. «Краснодар» выглядит посильнее «Крыльев», но самарцы дома могут не проиграть. Будет еще одна ничья.
Игорь Лобанов — 1:1. «Крылья» сыграют вничью с «Краснодаром». У самарцев очень хороший сезон.
Дмитрий Булыкин — 1:1. Очень интересный матч. У меня много друзей в этих командах, пожелаю удачи Александру Кержакову, но, думаю, будет ничья.
Игорь Лобанов — 2:1. «Химки» очень хорошо провели матч с ЦСКА, но с «Нижним» у команды Сергея Юрана так не получится.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0