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«Спартак» обыграет команду Слуцкого, Шалимов потеряет три очка в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Дмитрий Булыкин и Игорь Лобанов сделали прогнозы на 25-й тур РПЛ
Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и музыкант, основатель группы «Слот» и болельщик «Динамо» Игорь Лобанов.

«Динамо» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» продолжает чемпионскую гонку, играет дома, поэтому, я думаю, выиграет у «Ахмата».

Игорь Лобанов — 2:0. Наверное, я буду тут не очень объективен как болельщик «Динамо». Команде нельзя спотыкаться, нужны очки, поэтому поверю в победу москвичей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
15 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ахмат

«Уфа» — ЦСКА

Дмитрий Булыкин — 1:1. ЦСКА явно сильнее «Уфы», но играет в гостях. Будет напряженная игра. Думаю, сыграют вничью, а голами обменяются лучшие бомбардиры — Гамид Агалларов и Юсуф Языджи.

Игорь Лобанов — 1:2. ЦСКА должен проснуться, он так хорошо стартовал после зимних приобретений, а потом провел две плохие игры. Тренеры — защитники, поэтому, надеюсь, они разберутся с игрой в обороне.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
ЦСКА

«Зенит» — «Урал»

Дмитрий Булыкин — 3:0. «Зенит» участвует в чемпионской гонке, расслабляться и терять очки ему нельзя. Думаю, дома гола три «Уралу» забьет.

Игорь Лобанов — 2:0. Мне хочется, чтобы «Зенит» оступился, но дома он спокойно обыграет «Урал».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

«Спартак» — «Рубин»

Дмитрий Булыкин — 2:0. У «Рубина» не все ладится. Он ничего не сможет противопоставить «Спартаку», москвичи выиграют.

Игорь Лобанов — 2:1. В последнее время Слуцкий только оправдывается, у «Рубина» ничего не получается. Думаю, «Спартак» выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Рубин

«Арсенал» — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Арсенал» играет дома, это дает тулякам небольшое преимущество. Будет ничья.

Игорь Лобанов — 1:2. Невзирая на то что «Ростов» играет в гостях, я верю в его победу. Карпин наводит порядок в коллективе.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Ростов

«Сочи» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 2:2. Будет тяжелый выезд для «Локомотива». Обе команды очень хорошие, претендуют на высокие места. Будет интенсивный футбол, даже результативный. Ничья.

Игорь Лобанов — 2:0. «Локомотив» проиграет. «Сочи» хорошо выглядит, да еще и матч будет домашним.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Локомотив

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Краснодар» выглядит посильнее «Крыльев», но самарцы дома могут не проиграть. Будет еще одна ничья.

Игорь Лобанов — 1:1. «Крылья» сыграют вничью с «Краснодаром». У самарцев очень хороший сезон.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Краснодар

«Нижний Новгород» — «Химки»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Очень интересный матч. У меня много друзей в этих командах, пожелаю удачи Александру Кержакову, но, думаю, будет ничья.

Игорь Лобанов — 2:1. «Химки» очень хорошо провели матч с ЦСКА, но с «Нижним» у команды Сергея Юрана так не получится.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
17 апр, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Химки
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК Уфа
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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