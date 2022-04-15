«Спартак» обыграет команду Слуцкого, Шалимов потеряет три очка в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 25-й тур РПЛ

Дмитрий Булыкин и Игорь Лобанов сделали прогнозы на 25-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин и музыкант, основатель группы «Слот» и болельщик «Динамо» Игорь Лобанов.

«Динамо» — «Ахмат»

Дмитрий Булыкин — 2:0. «Динамо» продолжает чемпионскую гонку, играет дома, поэтому, я думаю, выиграет у «Ахмата».

Игорь Лобанов — 2:0. Наверное, я буду тут не очень объективен как болельщик «Динамо». Команде нельзя спотыкаться, нужны очки, поэтому поверю в победу москвичей.

«Уфа» — ЦСКА

Дмитрий Булыкин — 1:1. ЦСКА явно сильнее «Уфы», но играет в гостях. Будет напряженная игра. Думаю, сыграют вничью, а голами обменяются лучшие бомбардиры — Гамид Агалларов и Юсуф Языджи.

Игорь Лобанов — 1:2. ЦСКА должен проснуться, он так хорошо стартовал после зимних приобретений, а потом провел две плохие игры. Тренеры — защитники, поэтому, надеюсь, они разберутся с игрой в обороне.

«Зенит» — «Урал»

Дмитрий Булыкин — 3:0. «Зенит» участвует в чемпионской гонке, расслабляться и терять очки ему нельзя. Думаю, дома гола три «Уралу» забьет.

Игорь Лобанов — 2:0. Мне хочется, чтобы «Зенит» оступился, но дома он спокойно обыграет «Урал».

«Спартак» — «Рубин»

Дмитрий Булыкин — 2:0. У «Рубина» не все ладится. Он ничего не сможет противопоставить «Спартаку», москвичи выиграют.

Игорь Лобанов — 2:1. В последнее время Слуцкий только оправдывается, у «Рубина» ничего не получается. Думаю, «Спартак» выиграет.

«Арсенал» — «Ростов»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Арсенал» играет дома, это дает тулякам небольшое преимущество. Будет ничья.

Игорь Лобанов — 1:2. Невзирая на то что «Ростов» играет в гостях, я верю в его победу. Карпин наводит порядок в коллективе.

«Сочи» — «Локомотив»

Дмитрий Булыкин — 2:2. Будет тяжелый выезд для «Локомотива». Обе команды очень хорошие, претендуют на высокие места. Будет интенсивный футбол, даже результативный. Ничья.

Игорь Лобанов — 2:0. «Локомотив» проиграет. «Сочи» хорошо выглядит, да еще и матч будет домашним.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Дмитрий Булыкин — 1:1. «Краснодар» выглядит посильнее «Крыльев», но самарцы дома могут не проиграть. Будет еще одна ничья.

Игорь Лобанов — 1:1. «Крылья» сыграют вничью с «Краснодаром». У самарцев очень хороший сезон.

«Нижний Новгород» — «Химки»

Дмитрий Булыкин — 1:1. Очень интересный матч. У меня много друзей в этих командах, пожелаю удачи Александру Кержакову, но, думаю, будет ничья.

Игорь Лобанов — 2:1. «Химки» очень хорошо провели матч с ЦСКА, но с «Нижним» у команды Сергея Юрана так не получится.