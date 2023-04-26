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Сегодня, 22:15

«Шинель Берии» уже никто не вспоминает. К столетию «Динамо» стало одним из самых современных клубов РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Динамо» празднуют гол.
Футболисты «Динамо» празднуют гол.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лев Яшин с «Золотым мячом».
Лев Яшин с «Золотым мячом».
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
Хоккеист Александр Овечкин празднует гол за футбольное «Динамо» в выставочном матче с «Амкалом».
Александр Овечкин празднует гол за футбольное «Динамо» в выставочном матче с «Амкалом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер «Динамо» Сандро Шварц.
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о «Динамо» перед матчем столетия клуба.

Шахтерская лампочка из Британии 1945-го

Столетие общества «Динамо», отмеченное футбольным клубом на прошлой неделе, в пятницу будет нарядно праздноваться непосредственно на стадионе в Петровском парке. В матче с «Факелом» на трибунах появится надпись «100 лет», а на поле — динамовский ромб. Бело-голубые сыграют в ретроформе без логотипов спонсоров, которых в славные чемпионские времена Льва Яшина и Михаила Якушина знать не знали. На четвертом-пятом этажах арены появится фотовыставка обо всей вековой истории общества. Перед игрой пройдет световое шоу с участием каждого болельщика, а кто изыщет время прийти пораньше — тем даже достанутся кусочки праздничного торта! Естественно, не обойдется без знаменитостей — от Льва Лещенко до, вероятно, Александра Овечкина, который прибыл в отпуск из Вашингтона и приглашен на игру.

Болельщики &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» отмечает столетие на матче с «Факелом». Праздничная атмосфера обеспечена

Пусть соперник по пятничному матчу РПЛ не особо статусен — какая разница? Биться «Факел», один из участников борьбы за выживание, все равно будет на максимуме, никаких поддавков по случаю праздника хозяевам быть не может. В Воронеже, кстати, в первом круге была результативная ничья — 3:3. Сейчас голов, мне кажется, тоже будет много, ведь командам из низа таблицы бело-голубые в этом сезоне закидывают полную кошелку — 6:1 с «Химками», 4:0 с «Торпедо». А уж как в праздник-то не расстараться?

Мне по случаю вспомнилось, что именно из Воронежа родом один из лучших динамовских форвардов Александр Бородюк (автор гола и голевого паса в ворота «Зенита» в финале на пути к предпоследнему трофею бело-голубых — Кубку СССР 1984 года), а из «Факела» в «Динамо» приехал защитник Виктор Лосев, капитан золотой олимпийской сборной СССР Сеула-1988. Так что этот город внес лепту в историю клуба, и его команда очень даже уместна в таком матче.

Кто приедет с работы или еще откуда заблаговременно — не упустите возможности сходить в открытый в юбилейные дни музей «Динамо». Чего там только нет! Я спросил знаменитого телекомментатора и динамовского болельщика Виктора Гусева, что на него произвело наибольшее впечатление, и он отметил два артефакта. Музей — не только футбольный, и там есть, например, диск Нины Думбадзе, который она, первая из женщин на планете, метнула за пятьдесят метров. «Рабочий такой диск», — заметил голос сборной России 90-х — нулевых.

А второе, что произвело на него неизгладимое впечатление, — это... шахтерская лампочка. Из тех, что в валлийском Кардиффе, угольном краю, соперники перед игрой вручили динамовцам во время их турне по Великобритании в 1945-м. Того самого, когда игра команды Якушина поразила родину футбола, о ней там (да и здесь) были написаны десятки книг, а в СССР у каждого репродуктора собирались сотни людей и слушали прямые репортажи Вадима Синявского. После того турне, завершившегося с общим счетом 19:9, в Советском Союзе началась динамомания. А тот матч в Кардиффе они выиграли ни много ни мало 10:1!

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; на &laquo;ВТБ Арене&raquo;. С юбилеем, Великие Оппоненты! Рабинер — на 100-летие «Динамо»

Кстати, перед началом встречи по стадиону в Уэльсе прозвучала популярнейшая тогда песня «Полюшко-поле». Автор стихов к ней — дедушка Гусева, тоже Виктор Гусев. Как бы он порадовался такой международной славе! Но в предыдущем, военном еще, 44-м его не стало...

Чего пока в динамовском музее нет, это «Золотого мяча», завоеванного Львом Яшиным в 1963-м. Единственного вратарского в истории этого трофея, в связи с чем именем великого голкипера недавно назван приз ФИФА лучшему вратарю года в мире. И заметьте — несмотря на всю международную ситуацию, никто даже не заикается о том, чтобы награду переименовать. Имя Яшина для мирового футбола — свято. А Яшин — это «Динамо».

«Золотой мяч» в Москве, в Музее спорта в «Лужниках». Не самом, будем прямо говорить, популярном музее столицы. Честно говоря, когда об этом услышал, для меня стало сюрпризом, что он все еще существует. Думал, он закрылся где-нибудь в 90-е, когда на главном стадионе страны появился гигантский вещевой рынок.

«Динамо» очень хочет забрать «Золотой мяч» себе. Что ж, пусть хотя бы делят его с Музеем спорта — месяц тут, месяц там. Чтобы никому обидно не было. Ведь на Большой спортивной арене Лужников, открытой в 1956 году, Лев Иванович провел немало матчей сборной СССР. А вся его клубная карьера (имею в виду домашние матчи, конечно) прошла в Петровском парке. Обе арены с тех пор перестроены, но их фасады сберегли. И слава богу!

Лев Яшин с «Золотым мячом».
Лев Яшин с «Золотым мячом».
Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

Второй сезон подряд — самые посещамые в Москве

Еще не так давно все футбольное динамовское бытие ограничивалось историей. Болельщиков и вообще у команды, и тем более на трибунах становилось все меньше. Разрушение старого и строительство нового стадиона «Динамо», казалось, растянется на несколько десятилетий. В Химки никто ездить не хотел. Помню, как даже один бывший пресс-атташе бело-голубых приходил в редакцию «СЭ» с клубным изданием и тяжело вздыхал: «На обложке газеты «Динамо» сегодня одни покойники!»

Клуб вечно раздирала борьба за власть, шальные деньги приходили и уходили, на поле однажды с первых минут вышло 11 иностранцев, в довершение всего — вылет из премьер-лиги в 2016 году. Да и после быстрого возвращения «очищения пердивом» поначалу не произошло — в клубе и вокруг него все было серым-серо.

Еще пять лет назад сумасшедшим назвали бы того, кто вслух заикнулся бы о такой ситуации с посещаемостью домашних матчей, как в последние два сезона. В прошлом году «Динамо» заняло по этому показателю третье место в РПЛ, уступив только «Зениту» и «Краснодару». Ровно то же самое происходит сегодня — с поправкой на то, что борьбу за бронзу в этой номинации с бело-голубыми ведет «Факел». У воронежцев сейчас, по официальным данным РПЛ, 183 486 зрителей в 13 матчах, то есть в среднем за игру 14 114 зрителей. У бело-голубых — 171 899 болельщиков в 12 встречах, а значит, 14 325 человек. На 211 больше. В пятницу, тем более по случаю праздника, да еще и в очном матче, есть шанс улучшить показатель.

А на пятом месте идет «Спартак» со 118 291 зрителем. Кто мог вообразить еще пару-тройку лет назад, что динамовцы обгонят красно-белых по числу болельщиков на трибунах? Что уже второй год подряд будут лидерами Москвы?

Лев Яшин, Константин Бесков, Николай Толстых. Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях

Болельщики знают, за кого переживаю я, и сказать, что вся эта ситуация меня не волнует, было бы лукавством. Но если принципиальный соперник с первого чемпионата СССР, с 1936 года (весеннее первенство тогда выиграло «Динамо», осеннее — «Спартак»), после затяжного неудачного периода стал качественно работать по части привлечения аудитории — как это не признать? Как по-белому не позавидовать, допустим, появлению магазина «Динамо» в ГУМе, одном из самых популярных мест центра столицы? На открытии его и выставки, посвященной столетию, были все ветераны клуба и общества, до которых только можно было дотянуться. И мне стало очень жалко, что совсем немного не дожила до всей этой красоты Валентина Тимофеевна Яшина. Ведь и ее мужу на нынешних торжествах посвящено очень много. А как иначе!

На каждом домашнем матче в Петровском парке — замечательный матчдэй, куча разных мероприятий, способных привлечь публику. На весь мир нашумело участие, а главное, гол Овечкина в футбольном матче «Динамо» с «Амкалом». Причем это была домашняя заготовка — Федор Смолов во время обеда пообещал: «Я тебе пяткой в «офис» покачу!»

И покатил же. А Овечкин нанес «щелчок» в дальний угол. Интересно, что они там еще придумают?..

Посещаемость, разнообразные активности на стадионе и в соцсетях — все это позволяет назвать «Динамо» если не самым, то одним из самых динамично (это слово тут подходит как никакое другое) развивающихся клубов РПЛ. Пресловутую «шинель Берии», которая залежалась где-то в динамовских подвалах и тянет бело-голубых в далекое прошлое, всуе никто уже не поминает.

Хоккеист Александр Овечкин празднует гол за футбольное «Динамо» в выставочном матче с «Амкалом».
Александр Овечкин празднует гол за футбольное «Динамо» в выставочном матче с «Амкалом».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сначала — позитивная аура и правильные принципы. А уже потом — трофеи

Я не слышал, чтобы «Динамо» ставило задачу обязательно взять какой-то трофей в год столетия. И это, на мой взгляд, правильный подход — можно, конечно, настроить потемкинских деревень, ввалить в клуб сумасшедшие деньги, накупить на годок-другой звезд, пустить всем пыль в глаза, зато потом с десятилетие придется разбирать руины. Собственно, как раз с «Динамо», только еще при прежнем менеджменте, это и произошло. Да и разве единожды?

Прямо сейчас бело-голубые идут на шестом месте, находятся в одном очке с одной стороны от пятого, с другой — от седьмого. Вроде бы не сравнить с прошлым годом — бронзой и финалом Кубка России. Но еще в конце 2010-х сегодняшний результат казался для команды несбыточной мечтой. Просто с тех пор планка ожиданий и амбиций незаметно поднялась так, что шестым местом в клубе и рядом с ним все недовольны.

Каких-то шесть лет назад «Динамо» играло в ФНЛ. Затем заняло унылое восьмое место с тремя десятками — в графах побед, ничьих и поражений. Какая-то середина серединовна! Потом — вообще 12-е. Последнее перед зоной стыков. Это было, кто-то не поверит, весной 2019 года. Пытаюсь вспомнить, кто тогда «Динамо» тренировал, — и не могу. А в «Википедии» проверять не хочу. Потому что кажется — настолько все это было давно и неправда.

Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков. «Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?

Потом началось совсем другое время. В котором закончилось былое многовластие и постепенно появилась и выстроилась четкая структура клуба: Юрий Соловьев — Павел Пивоваров и Дмитрий Гафин — Желько Бувач. Каждый в этой четверке занимается своим делом, функции четко распределены. Бувач, авторитетный человек в футбольной Европе, очень точно нашел главного тренера в лице Сандро Шварца, который и игру зрелищную поставил, и болельщиков в себя и в команду влюбил, и коллектив спаял такой, о котором все футболисты и сотрудники вспоминают с огромным наслаждением и ностальгией. На сборах в Турции я разговаривал с Сергеем Паршивлюком и Игорем Лещуком — и как же у них загорались глаза, когда они начинали рассказывать о том, как тогда все было!

По известным, не имеющим отношения к футболу и не зависевшим от него причинам Шварцу пришлось уехать. При этом попрощался он с игроками супертепло, и Сандро с ними по-прежнему на связи. Они как были, так и остаются для «Динамо» и динамовцев родными людьми, так же как и многие уехавшие в минувшем году за рубеж футболисты. Можно сказать, все. Любой национальности и гражданства, как бы это сейчас ни казалось невозможным.

Тренер «Динамо» Сандро Шварц.
Сандро Шварц.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Этот сезон у «Динамо» получился хуже предыдущего. Тут и довольно массовый отъезд легионеров с не вполне удавшейся заменой некоторых из них (в частности, на мой взгляд, пока так и не удалось компенсировать отсутствие Ивана Ордеца, Фабиана Бальбуэна и Себастьяна Шиманьски), и резкая смена характеров, поведения и футбольной стилистики главного тренера. Вроде бы тот же Бувач выбирал Славишу Йокановича на смену Шварцу, но какие же они разные! Словно внутри спортивного директора сидели два человека — немец и серб, и сперва тренера назначал один, а потом — другой. Причем немец оказался с пылкой сербской натурой, а серб — с холодновато-отстраненной немецкой.

Футболистам пришлось к новому психотипу и манере поведения тренера привыкать, и пока нет ощущения, что это привело к успеху. Йоканович и футбол ведь проповедует гораздо менее яркий и зрелищный, ему что-то поосторожнее подавай. Бывают, конечно, и бешеные матчи — вроде 3:2 с «Оренбургом» или 3:3 со «Спартаком», но кажется, что они скорее происходят вопреки желанию Славиши, чем благодаря ему.

Вылет от «Акрона» окончательно лишил «Динамо» возможности что-либо выиграть в юбилейном сезоне, а отставание от тройки призеров на девять очков едва ли позволяет рассчитывать даже на медали. Но в мозговом центре бело-голубых от такого поворота событий никто не сходит с ума и не призывает: «Весь мир до основанья мы разрушим, а затем...»

22&nbsp;апреля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Клаудиньо и&nbsp;Малком. Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

Там есть стратегия, ничто не зависит от того, кто в определенный день встал не с той ноги. Могут ошибиться с тренером? Конечно, могут — такое в футболе, не точной науке, всегда возможно. Никто рубить сплеча в любом случае не стал бы — тот же проигрыш «Акрону» не включил режим секиры. Дождутся конца сезона, проанализируют, решат. В обстановке спокойствия и понимании процессов, а не в панике.

«Динамо» сейчас на всех уровнях заточено на трезвомыслие, приличное воспитание и отсутствие скандалов. Едва возникла эмоциональная вспышка у того же Федора Смолова в смешанной зоне, так клуб тут же принес моему коллеге Микеле Антонову официальные извинения, а затем бело-голубые и игрок всё разрулили так, что некрасивая в первый момент история вышла всем сторонам только в плюс.

Да и вообще после многих лет неудач и проблем «Динамо» со своей историей заслужило того, чтобы плохое осталось позади. И тем более этого заслужили старые болельщики команды, среди которых не найти ни одного, как это модно говорить, глора. А теперь позитивная аура, которая в последние годы исходит от клуба, стала привлекать и новую аудиторию.

Пока — не титулами, а имиджем. Но ведь титулы приходят и уходят, а образ клуба для болельщика остается. Его принципы и идеи. Это даже важнее, потому что притягивает людей к названию и цветам прочнее. И я вижу, что нынешнему «Динамо» не нужны трофеи любой ценой. Оно идет к ним постепенно, пошагово и по-футбольному, что вызывает симпатию даже у почитателей других клубов.

И, надеюсь, придет.

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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