С юбилеем, Великие Оппоненты! Рабинер — на 100-летие «Динамо»
Как известно, мое сердце с детства отдано другой команде, которая исторически с первого же чемпионата СССР была главным и самым принципиальным конкурентом «Динамо». Основатель моего «Спартака» динамовцев сильно не любил и имел для этого некоторые, скажем так, биографические основания.
Но такое отношение Николая Петровича и его знаменитый удар по мухе со словами: «У, «Динамо» проклятое!» — это ведь тоже свидетельство величия. Такие эмоции фигуры калибра Старостина, такую легенду способно создать только что-то по-настоящему значительное.
А уважение к тому, с кем еще деды кумиров твоего детства рубились в самых-самых первых чемпионатах, — по-моему, непреложная часть культуры футбола. Не было бы великого «Динамо» — не были бы так сладки и спартаковские победы.
И какая у этой команды история!
«Динамо» — это Лев Яшин, лучший вратарь мира всех времен, в честь которого ФИФА назвала ежегодный приз лучшему голкиперу планеты. И даже в сегодняшних обстоятельствах не думает о том, чтобы его переименовывать.
«Динамо» — это легендарное турне по Англии в 1945 году, и радиорепортажи Вадима Синявского оттуда слушала вся страна. Самая высокая посещаемость «Стэмфорд Бридж» за всю историю случилась именно тогда, и в музее «Челси» вам об этом обязательно расскажут.
А британцы были так потрясены игрой «Динамо», что в 2014 (!) году, 69 лет спустя, знаменитый журналист Брайан Глэнвилль у себя дома в Лондоне наизусть продекламировал мне состав бело-голубых то ли с «Челси», то ли с «Арсеналом», когда пацаном пробрался на стадион. Я потом проверил — он сделал только одну ошибку!
«Динамо» — это первый чемпион СССР по футболу. В том 1936-м первенство было разделено на весеннее и осеннее, и первое выиграли динамовцы, а второе — спартаковцы. Так что они неотделимы друг от друга еще и поэтому. С первого же года чемпионатов страны.
«Динамо» — это первый выход советских клубов в финал еврокубков и игра на «Камп Ноу» против «Глазго Рейнджерс». И едва не случившийся отыгрыш с 0:3 — успели забить два, после чего порыв был прерван выскочившими на поле шотландскими болельщиками.
«Динамо» — это легендарный старый стадион в Петровском парке, о котором слагались песни. Стадион, куда вся Москва ехала на подножках трамваев, еще когда не было метро. И, перестраивая арену, бело-голубые сохранили исторический фасад. За это им должно воздаться!
«Динамо» — это предмет для обожания творцов калибра Евгения Евтушенко, написавшего о команде и ее звездах прекрасные стихи, Евгения Леонова, Юрия Никулина и многих других.
«Динамо» — в конце концов, это драма уже 47 лет без чемпионства и 28 — без трофеев, чего клуб с такой историей точно не заслуживает. А большие драмы — это тоже часть большой истории.
«Динамо» — это несколько моих близких друзей, которым я очень желаю, чтобы они на своем веку увидели хоть одну большую победу.
Да, в конце концов, «Динамо» подарило моему «Спартаку» такого титана, как Бесков! За одно это ему нужно быть благодарным.
Со столетним юбилеем, Великие Оппоненты!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4