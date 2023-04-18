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С юбилеем, Великие Оппоненты! Рабинер — на 100-летие «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Футболисты «Динамо» выходят на поле «ВТБ Арены».
Футболисты «Динамо» на «ВТБ Арене».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ода бело-голубым от поклонника красно-белых.
От души поздравляю «Динамо» со столетием!

Как известно, мое сердце с детства отдано другой команде, которая исторически с первого же чемпионата СССР была главным и самым принципиальным конкурентом «Динамо». Основатель моего «Спартака» динамовцев сильно не любил и имел для этого некоторые, скажем так, биографические основания.

Но такое отношение Николая Петровича и его знаменитый удар по мухе со словами: «У, «Динамо» проклятое!» — это ведь тоже свидетельство величия. Такие эмоции фигуры калибра Старостина, такую легенду способно создать только что-то по-настоящему значительное.

А уважение к тому, с кем еще деды кумиров твоего детства рубились в самых-самых первых чемпионатах, — по-моему, непреложная часть культуры футбола. Не было бы великого «Динамо» — не были бы так сладки и спартаковские победы.

И какая у этой команды история!

Лев Яшин, Антон Шунин, Константин Бесков. «Динамо» — 100! Яшин или Хомич? Вальбуэна или Данни? Якушин или Бесков?

«Динамо» — это Лев Яшин, лучший вратарь мира всех времен, в честь которого ФИФА назвала ежегодный приз лучшему голкиперу планеты. И даже в сегодняшних обстоятельствах не думает о том, чтобы его переименовывать.

«Динамо» — это легендарное турне по Англии в 1945 году, и радиорепортажи Вадима Синявского оттуда слушала вся страна. Самая высокая посещаемость «Стэмфорд Бридж» за всю историю случилась именно тогда, и в музее «Челси» вам об этом обязательно расскажут.

А британцы были так потрясены игрой «Динамо», что в 2014 (!) году, 69 лет спустя, знаменитый журналист Брайан Глэнвилль у себя дома в Лондоне наизусть продекламировал мне состав бело-голубых то ли с «Челси», то ли с «Арсеналом», когда пацаном пробрался на стадион. Я потом проверил — он сделал только одну ошибку!

«Динамо» — это первый чемпион СССР по футболу. В том 1936-м первенство было разделено на весеннее и осеннее, и первое выиграли динамовцы, а второе — спартаковцы. Так что они неотделимы друг от друга еще и поэтому. С первого же года чемпионатов страны.

«Динамо» — это первый выход советских клубов в финал еврокубков и игра на «Камп Ноу» против «Глазго Рейнджерс». И едва не случившийся отыгрыш с 0:3 — успели забить два, после чего порыв был прерван выскочившими на поле шотландскими болельщиками.

«Динамо» — это легендарный старый стадион в Петровском парке, о котором слагались песни. Стадион, куда вся Москва ехала на подножках трамваев, еще когда не было метро. И, перестраивая арену, бело-голубые сохранили исторический фасад. За это им должно воздаться!

«Динамо» — это предмет для обожания творцов калибра Евгения Евтушенко, написавшего о команде и ее звездах прекрасные стихи, Евгения Леонова, Юрия Никулина и многих других.

«Динамо» — в конце концов, это драма уже 47 лет без чемпионства и 28 — без трофеев, чего клуб с такой историей точно не заслуживает. А большие драмы — это тоже часть большой истории.

«Динамо» — это несколько моих близких друзей, которым я очень желаю, чтобы они на своем веку увидели хоть одну большую победу.

Да, в конце концов, «Динамо» подарило моему «Спартаку» такого титана, как Бесков! За одно это ему нужно быть благодарным.

Со столетним юбилеем, Великие Оппоненты!

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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