Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
22 апреля. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»
Лидер РПЛ оторвался от второго места на 12 очков.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Динамо

Первый матч бело-голубых после празднования 100-летия

Никто не скажет об этом официально, но «Зенит» определенно мечтает оформит десятое чемпионство в домашней встрече со «Спартаком» 7 мая. Теоретически это все еще возможно, хотя должно сойтись сразу несколько факторов. Главное — самим сине-бело-голубым нельзя терять очки.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1. Онлайн-трансляция матча

Если «Зенит» на ходу придумывает себе необязательные задачи, то перед «Динамо» стоит вполне четкая цель: после вылета из FONBET Кубка России руководство бело-голубых озвучило стремление попасть в тройку премьер-лиги, пусть она и не выглядит соответствующей амбициям клуба. Третье место все-таки сейчас не дает никаких еврокубковых преференций, но в нынешней ситуации иного желать невозможно. Хотя в год празднования столетия «Динамо» рассчитывало на большее.

Обыграть «Зенит» в гостях — тоже лишь локальная задача. Но как раз за несколько дней до матча в Санкт-Петербурге клуб отметил 100-летие, и было бы идеально открыть новый век истории победой над лидером.

Высокий прессинг гостей

Слегка удивительно, что после неубедительной победы «Динамо» над «Пари НН» Славиша Йоканович сделал лишь вынужденные замены: Тюкавин затемпературил, поэтому в нападении вышел Смолов, а Сазонов из-за перебора желтых карточек уступил место в обороне Майсторовичу. У «Зенита» же в заявку вернулись Ерохин, Родригао и Мантуан, однако в основе никто из них не появился — Сергей Семак лишь предпочел Кузяева Мостовому.

Сергей Семак благодарит игроков &laquo;Зенита&raquo; за&nbsp;игру. Лига задумалась о плей-офф в РПЛ. Все из-за гегемонии «Зенита»?

Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону «Зенит» отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но «Динамо» не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним. Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.

Вообще от «Динамо» можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.

Новый лучший бомбардир

У «Зенита» довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и «Зенит» едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков.

«Зенит» постепенно наращивал давление, и гол был вопросом времени. Оно настало в конце первого тайма: Нгамале срубил Малкома в штрафной, сам бразилец реализовал пенальти и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ.

В перерыве ни один тренер ничего не поменял, но «Динамо» стало настырнее в своих претензиях на мяч. Правда, во что-то конкретное это не выливалось: сине-бело-голубые достаточно уверенно отбивались от не самых хитроумных атак гостей.

Гол в стиле Халка

«Зенит» же играл по счету и на 68-й минуте удвоил его: Малком забил в стиле Халка. Второй гол будто бы на время деморализовал бело-голубых — сперва Смолов сделал что-то похожее на удар отчаяния, а следом Кутицкий на ровном месте привез атаку, которая завершилась попаданием Клаудиньо в перекладину. Вернейший эпизод упустил и Кассьерра — колумбиец обвел Шунина, но Майсторович вынес мяч с линии.

Хозяева успокоились, за что поплатились — Фомин нашел нужный момент для удара и отыграл один мяч. И после этого «Динамо» провело едва ли не лучший отрезок матча, в котором усилило давление на чемпиона. Но «Зенит» пресек все попытки гостей — Малком вывел Мостового на гол, который установил финальный счет. «Динамо» снижает шансы на попадание в тройку, а лидер РПЛ приближаются к десятому титулу еще на шаг.

Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
13
167
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Агент Малкома выразил уверенность в том, что бразилец лучший игрок РПЛ
Наумов поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив»
Шунин — о матче с «Зенитом»: «Мы достаточно неплохо играли, многое получалось»
Мостовой — о победе над «Динамо»: «Создали интригу сами себе, раньше можно было заканчивать игру»
Семак: «В последних матчах Малком не так много забивает, но сегодня он прекрасно сыграл»
Малком сравнил российских и бразильских болельщиков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости