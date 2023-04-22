Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту
Первый матч бело-голубых после празднования 100-летия
Никто не скажет об этом официально, но «Зенит» определенно мечтает оформит десятое чемпионство в домашней встрече со «Спартаком» 7 мая. Теоретически это все еще возможно, хотя должно сойтись сразу несколько факторов. Главное — самим сине-бело-голубым нельзя терять очки.
Если «Зенит» на ходу придумывает себе необязательные задачи, то перед «Динамо» стоит вполне четкая цель: после вылета из FONBET Кубка России руководство бело-голубых озвучило стремление попасть в тройку премьер-лиги, пусть она и не выглядит соответствующей амбициям клуба. Третье место все-таки сейчас не дает никаких еврокубковых преференций, но в нынешней ситуации иного желать невозможно. Хотя в год празднования столетия «Динамо» рассчитывало на большее.
Обыграть «Зенит» в гостях — тоже лишь локальная задача. Но как раз за несколько дней до матча в Санкт-Петербурге клуб отметил 100-летие, и было бы идеально открыть новый век истории победой над лидером.
Высокий прессинг гостей
Слегка удивительно, что после неубедительной победы «Динамо» над «Пари НН» Славиша Йоканович сделал лишь вынужденные замены: Тюкавин затемпературил, поэтому в нападении вышел Смолов, а Сазонов из-за перебора желтых карточек уступил место в обороне Майсторовичу. У «Зенита» же в заявку вернулись Ерохин, Родригао и Мантуан, однако в основе никто из них не появился — Сергей Семак лишь предпочел Кузяева Мостовому.
Тактика тоже была подкорректирована. В Ростове-на-Дону «Зенит» отказался от выхода из обороны через короткий пас из-за высокого прессинга команды Валерия Карпина, но «Динамо» не так часто давит соперника в чужой штрафной, так что хозяева начинали матч привычными розыгрышами с ближним. Однако Йоканович явно попросил своих футболистов поддавливать Ренана, Чистякова и Кержакова, но пользы извлечь динамовцы из этого не смогли.
Вообще от «Динамо» можно было ждать такого же активного начала, как в мартовской кубковой встрече, когда действия Нгамале привели к голу на первой минуте. И Фомин неплохо бил примерно с той же точки, но Кержаков справился с ударом, пусть и не слишком уверенно.
Новый лучший бомбардир
У «Зенита» довольно долго ударов не было совсем — только попытка Кассьерры в середине первого тайма разбавила молчание. Забить могли и Малком, и Клаудиньо, но и «Зенит» едва не пропустил — Ренан уже не первый раз замешкался под давлением и потерял мяч, а открыть счет Макарову не позволил Чистяков.
«Зенит» постепенно наращивал давление, и гол был вопросом времени. Оно настало в конце первого тайма: Нгамале срубил Малкома в штрафной, сам бразилец реализовал пенальти и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров РПЛ.
В перерыве ни один тренер ничего не поменял, но «Динамо» стало настырнее в своих претензиях на мяч. Правда, во что-то конкретное это не выливалось: сине-бело-голубые достаточно уверенно отбивались от не самых хитроумных атак гостей.
Гол в стиле Халка
«Зенит» же играл по счету и на 68-й минуте удвоил его: Малком забил в стиле Халка. Второй гол будто бы на время деморализовал бело-голубых — сперва Смолов сделал что-то похожее на удар отчаяния, а следом Кутицкий на ровном месте привез атаку, которая завершилась попаданием Клаудиньо в перекладину. Вернейший эпизод упустил и Кассьерра — колумбиец обвел Шунина, но Майсторович вынес мяч с линии.
Хозяева успокоились, за что поплатились — Фомин нашел нужный момент для удара и отыграл один мяч. И после этого «Динамо» провело едва ли не лучший отрезок матча, в котором усилило давление на чемпиона. Но «Зенит» пресек все попытки гостей — Малком вывел Мостового на гол, который установил финальный счет. «Динамо» снижает шансы на попадание в тройку, а лидер РПЛ приближаются к десятому титулу еще на шаг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4