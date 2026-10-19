«Спартак» — «Рубин»: в ворота гостей не назначен пенальти. Зобнина не задержали в штрафной?

На 16-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (4:0) судья Антон Фролов не отреагировал на падение Романа Зобнина назначением пенальти и казанцы выполнили удар от ворот. Ни первый ассистент Алексей Лунев, ни видеоассистенты Алексей Сухой и Иван Абросимов в действия рефери не вмешались.

В том эпизоде Илья Рожков, находясь сзади спартаковского капитана, вошедшего в штрафную площадь, умышленно дернул соперника левой рукой за майку. Зобнин упал естественно и в такт, а потом в недоумении взглянул на Лунева, который мог лучше судьи увидеть детали случившегося.

Назначь Фролов пенальти, решение арбитра было бы легко объяснить — задержка рукой, фол в штрафной. Основания были.

Сейчас же приходится додумывать, почему рефери и его бригада иначе оценили то, что сделал Рожков, и предполагать, что, по их мнению, такой захват за майку не стал причиной падения спартаковца, не помешал его продвижению.