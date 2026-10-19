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Судейство

«Спартак» — «Рубин»: в ворота гостей не назначен пенальти. Зобнина не задержали в штрафной?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Роман Зобнин и Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 16-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» (4:0) судья Антон Фролов не отреагировал на падение Романа Зобнина назначением пенальти и казанцы выполнили удар от ворот. Ни первый ассистент Алексей Лунев, ни видеоассистенты Алексей Сухой и Иван Абросимов в действия рефери не вмешались.

В том эпизоде Илья Рожков, находясь сзади спартаковского капитана, вошедшего в штрафную площадь, умышленно дернул соперника левой рукой за майку. Зобнин упал естественно и в такт, а потом в недоумении взглянул на Лунева, который мог лучше судьи увидеть детали случившегося.

Назначь Фролов пенальти, решение арбитра было бы легко объяснить — задержка рукой, фол в штрафной. Основания были.

Сейчас же приходится додумывать, почему рефери и его бригада иначе оценили то, что сделал Рожков, и предполагать, что, по их мнению, такой захват за майку не стал причиной падения спартаковца, не помешал его продвижению.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче РПЛ 18&nbsp;октября.Даку не пощадил «Рубин», а лучшим снова был Солари. «Спартак» в полном порядке за неделю до дерби с ЦСКА

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Роман Зобнин
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Антон Фролов (судья)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
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Александр Соболев

Зенит

 8
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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