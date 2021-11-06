«Динамо» выжало максимум без Фомина и Захаряна. Команда Шварца снова вторая

Бело-голубые обыграли «Краснодар» — 1:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:0 (0:0)

Гол: Грулев, 73.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Бальбуэна, Кутицкий, Грулев (Евгеньев, 85), Моро, Шиманьски, Макаров (Нжи, 68), Тюкавин (Игбун, 76).

«Краснодар»: Сафонов, Спаич (Чернов, 83), Сорокин, Ионов (Кривцов, 83), Крыховяк, Кабелла, Классон (Кордоба, 71), Вилена, Черников, Сперцян, Кайо.

Предупреждения: Тюкавин, 31. Кутицкий, 57. Сперцян, 90+2.

Судьи: Москалев (Воронеж). Болховитин (Ленинградская область), Петросян (Бронницы).

ВАР: Амелин (Тула). Данченко (Уфа).

6 ноября. Москва. Стадион «Динамо».

Матч «Динамо» — «Краснодар» обещал многое. Начиная с турнирных перспектив: победитель выходил на второе место по набранным очкам в ожидании других матчей тура. А отобрать попутно у конкурента в борьбе за еврокубки три очка — приятный бонус.

Результат — хорошо, но и о качестве футбола не будем забывать. В этом плане противостояние команд, предпочитающих агрессивный атакующий футбол, — хорошая вывеска даже для нейтральных болельщиков.

Правда, Сандро Шварц изначально был лимитирован. Потери по разным причинам сразу пяти игроков стартового состава — это много. Варела, Лаксальт и Лесовой травмированы, Фомин и Захарян — дисквалифицированы.

Равнозначно заменить половину полевых футболистов, конечно, невозможно. В «Динамо» довольны прогрессом 19-летнего Кутицкого — еще одного воспитанника своей школы после заигравших уже Захаряна и Тюкавина. Но дебют в стартовом составе в РПЛ против «быков» — вынужденная мера. До уровня Фомина или Захаряна еще надо дорасти. Плюс Кутицкий — опорник, что вынудило перейти выше к чужим воротам Моро, а созидание — не сильная сторона хорвата.

Вот и получилось, что матч прошел при серьезном территориальном преимуществе гостей — 65 процентов по итогам 90 минут. Именно они давили, а бело-голубые пытались убегать в контратаки.

Если у Шварца выбора по составу практически не оставалось, то Гончаренко имел роскошь с возможностью перевода в запас Кордобы. За форварда летом заплатили 12 миллионов, он начал ударно, забил в пяти из шести первых туров, но с августа — засуха. Даже с пенальти мяч не шел в ворота.

Так что против «Динамо» на острие атаки вышел Ионов, призванный терзать мощных Бальбуэна и Ордеца скоростными рывками за спину.

Но бело-голубые на сей раз не поднимались так высоко, чтобы оставлять много пространства позади — Ионову не удавалось вырываться в свободные зоны. Матч вообще не стал таким открытым, как прогнозировалось.

При этом он не был скучным. Команды жестко шли в единоборства, активно двигались и прессинговали; напряжение было максимальным. Минимум моментов в данном случае — не из-за унылого перекатывания мяча поперек поля, а из-за максимальной концентрации и заряженности.

В таких случаях все решает один момент. Мог «Краснодар» увезти гостевую победу? Конечно. Но Сперцян свой выход один на один не реализовал — Шунин ногой парировал удар. А вот «Динамо» выжало максимум из своих редких возможностей.

Для победы хватило одной идеальной комбинации, в концовке которой Нжи прострелил на Грулева, а тот замкнул дальнюю штангу — 1:0.

«Динамо» возвращается на второе место и ждет матчей соперников. А «Краснодар» пропустил вперед даже «Крылья», которые на старте сезона казались аутсайдером.