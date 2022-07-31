Карраскаль — лучший игрок нового ЦСКА и джокер для Федотова. Разбираем, в чем его уникальность
Владимир Федотов восхищался Хорхе Карраскалем еще до старта сезона: отмечал техническую оснащенность и уверял, что он может закрыть несколько позиций. В первых турах колумбиец полностью оправдал ожидания тренера и реально выделяется на поле: в двух матчах оформил три результативных действия и дважды признавался лучшим игроком.
Универсальность
При Федотове ЦСКА в основном использует расстановку 3-4-3 (в оборонительной фазе — 5-2-3), и Хорхе действительно может закрыть сразу несколько позиций. Первая — вингер. Благодаря скоростным качествам колумбиец не только классно уходит от соперников на флангах, но и вбегает в штрафную. Также Карраскаль часто уводит за собой игрока с бровки, тем самым освобождая зону для партнеров, чтобы в дальнейшем с ними отыграться. А иногда сам смещается с фланга в центр, на рывке уходит от опеки и быстро выходит на ударную позицию.
Но главное, чем может быть полезен Хорхе в схеме с линейными 3-4-3, — это вертикальные передачи с последующим рывком по флангу. Обычно он выжидает, пока партнер забежит в полуфланг, затем отдает в эту зону разрешающую передачу, а после ускоряется по бровке и, получив мяч в высокой точке, забегает за спины защитникам.
Вторая позиция, на которой может выйти Карраскаль, — инсайд. В позиционной атаке ЦСКА старается действовать как можно проще и пытается через создание центральными хавбеками широкой позиции выходить в финальную треть. Для этого игрокам на флангах необходимо определять тайминг передачи и быстро расставаться с мячом. При расстановке 4-2-3-1 колумбиец действует под крайним форвардом, при этом активно меняясь местами с «десяткой», которая в случае необходимости отходит на противоположный фланг в ожидании заброса.
Также Хорхе может занять место оттянутого разыгрывающего (опорного хавбека, который вместе со страхующим его игроком располагается ниже всей средней линии). Для этой позиции Карраскаль обладает качественным видением поля, а при потере мяча быстро поднимается выше и вовремя вступает в прессинг. На данный момент колумбиец чаще всего занимает место на левом краю поля, но, в принципе, может сыграть и на другом фланге, ведь рабочая нога у него именно правая.
Лучшие качества
Теперь рассмотрим действия Карраскаля более детально и на конкретных примерах. У Хорхе можно выделить три главных инструмента, которые он использует в своей игре.
Во-первых, колумбиец обладает дриблингом и часто за счет него создает моменты из ничего — в этом сезоне Карраскаль оформляет по пять успешных обводок за матч.
Например, на 13-й минуте матча с «Уралом» Хорхе, протолкнув мяч между ног сопернику, развернулся, убрал на замахе защитника и с места очень опасно пробил по воротам.
А в этом эпизоде игры с «Сочи» игрок ускорился через центральную зону, прорвался в штрафную сразу мимо двух защитников и фактически вышел один на один, но был сбит.
Вторая фишка Карраскаля — умение открываться в нужных зонах для получения мяча. Колумбиец классно оказывается за спинами соперников, находит свободное пространство на поле и маневрирует между линиями.
Вот классический пример: на 21-й минуте матча с «Уралом» Хорхе, ускорившись по левому флангу в свободную зону, подстроился под передачу от Медины, но не сумел переиграть вратаря.
В этом эпизоде колумбиец открылся на грани офсайда, подхватил мяч и вынудил кипера сфолить.
Важно, что маневры Карраскаля чувствуют партнеры. Включая Акинфеева, который в матче «Сочи» отметился голевой передачей.
Наконец, третье качество Карраскаля — он сам часто пользуется разрезающими передачами на ход и исполняет кроссы.
После этой подачи Карраскаля в штрафную Заболотный, переиграв защитника в воздухе, мягко пробил по воротам и чуть не закинул мяч за шиворот вратарю.
А здесь Хорхе дождался, пока Медина наберет ход, и низом отдал передачу на Хесуса, отрезав при этом сразу две линии футболистов «Сочи». Парагвайцу оставалось уйти от опеки и отправить мяч в сетку. «У нас отличные отношения с Хесусом, мы говорим на одном языке, поэтому и на игровом поле мы хорошо понимаем друг друга. Если у меня есть мяч и я вижу Хесуса, то отдаю пас ему. Это действительно очень хорошо, мы работаем только для команды», — объяснял Карраскаль.
Если колумбиец сохранит темп и качество на дистанции, это станет дополнительным аргументом для Федотова в борьбе за высокие места. Судя по словам Медины о желании обогнать «Зенит», в ЦСКА заряжены на прорывной сезон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0