Карраскаль — лучший игрок нового ЦСКА и джокер для Федотова. Разбираем, в чем его уникальность

Колумбиец снова разрывает РПЛ.

Владимир Федотов восхищался Хорхе Карраскалем еще до старта сезона: отмечал техническую оснащенность и уверял, что он может закрыть несколько позиций. В первых турах колумбиец полностью оправдал ожидания тренера и реально выделяется на поле: в двух матчах оформил три результативных действия и дважды признавался лучшим игроком.

Универсальность

При Федотове ЦСКА в основном использует расстановку 3-4-3 (в оборонительной фазе — 5-2-3), и Хорхе действительно может закрыть сразу несколько позиций. Первая — вингер. Благодаря скоростным качествам колумбиец не только классно уходит от соперников на флангах, но и вбегает в штрафную. Также Карраскаль часто уводит за собой игрока с бровки, тем самым освобождая зону для партнеров, чтобы в дальнейшем с ними отыграться. А иногда сам смещается с фланга в центр, на рывке уходит от опеки и быстро выходит на ударную позицию.

Но главное, чем может быть полезен Хорхе в схеме с линейными 3-4-3, — это вертикальные передачи с последующим рывком по флангу. Обычно он выжидает, пока партнер забежит в полуфланг, затем отдает в эту зону разрешающую передачу, а после ускоряется по бровке и, получив мяч в высокой точке, забегает за спины защитникам.

Вторая позиция, на которой может выйти Карраскаль, — инсайд. В позиционной атаке ЦСКА старается действовать как можно проще и пытается через создание центральными хавбеками широкой позиции выходить в финальную треть. Для этого игрокам на флангах необходимо определять тайминг передачи и быстро расставаться с мячом. При расстановке 4-2-3-1 колумбиец действует под крайним форвардом, при этом активно меняясь местами с «десяткой», которая в случае необходимости отходит на противоположный фланг в ожидании заброса.

Также Хорхе может занять место оттянутого разыгрывающего (опорного хавбека, который вместе со страхующим его игроком располагается ниже всей средней линии). Для этой позиции Карраскаль обладает качественным видением поля, а при потере мяча быстро поднимается выше и вовремя вступает в прессинг. На данный момент колумбиец чаще всего занимает место на левом краю поля, но, в принципе, может сыграть и на другом фланге, ведь рабочая нога у него именно правая.

Лучшие качества

Теперь рассмотрим действия Карраскаля более детально и на конкретных примерах. У Хорхе можно выделить три главных инструмента, которые он использует в своей игре.

Во-первых, колумбиец обладает дриблингом и часто за счет него создает моменты из ничего — в этом сезоне Карраскаль оформляет по пять успешных обводок за матч.

Например, на 13-й минуте матча с «Уралом» Хорхе, протолкнув мяч между ног сопернику, развернулся, убрал на замахе защитника и с места очень опасно пробил по воротам.

Эпизод в матче с «Уралом».

Эпизод в матче с «Уралом».

Эпизод в матче с «Уралом».

А в этом эпизоде игры с «Сочи» игрок ускорился через центральную зону, прорвался в штрафную сразу мимо двух защитников и фактически вышел один на один, но был сбит.

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Вторая фишка Карраскаля — умение открываться в нужных зонах для получения мяча. Колумбиец классно оказывается за спинами соперников, находит свободное пространство на поле и маневрирует между линиями.

Вот классический пример: на 21-й минуте матча с «Уралом» Хорхе, ускорившись по левому флангу в свободную зону, подстроился под передачу от Медины, но не сумел переиграть вратаря.

Эпизод в матче с «Уралом».

Эпизод в матче с «Уралом».

В этом эпизоде колумбиец открылся на грани офсайда, подхватил мяч и вынудил кипера сфолить.

Эпизод в матче с «Уралом».

Эпизод в матче с «Уралом».

Эпизод в матче с «Уралом».

Важно, что маневры Карраскаля чувствуют партнеры. Включая Акинфеева, который в матче «Сочи» отметился голевой передачей.

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Наконец, третье качество Карраскаля — он сам часто пользуется разрезающими передачами на ход и исполняет кроссы.

После этой подачи Карраскаля в штрафную Заболотный, переиграв защитника в воздухе, мягко пробил по воротам и чуть не закинул мяч за шиворот вратарю.

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

А здесь Хорхе дождался, пока Медина наберет ход, и низом отдал передачу на Хесуса, отрезав при этом сразу две линии футболистов «Сочи». Парагвайцу оставалось уйти от опеки и отправить мяч в сетку. «У нас отличные отношения с Хесусом, мы говорим на одном языке, поэтому и на игровом поле мы хорошо понимаем друг друга. Если у меня есть мяч и я вижу Хесуса, то отдаю пас ему. Это действительно очень хорошо, мы работаем только для команды», — объяснял Карраскаль.

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Эпизод в матче с «Сочи».

Если колумбиец сохранит темп и качество на дистанции, это станет дополнительным аргументом для Федотова в борьбе за высокие места. Судя по словам Медины о желании обогнать «Зенит», в ЦСКА заряжены на прорывной сезон.