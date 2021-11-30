«В статусе «английской королевы» Гинер в ЦСКА не останется». Острое мнение Грушевского о том, что происходит в армейском клубе

Фанаты

— Из ваших знакомых после матча с «Зенитом» кто-то попал под замес?

— Нет. В этот вечер никого из них не было на фанатской трибуне. А пострадали именно те, кто сидел там. Честно говоря, еще во время матча был в шоке — давненько не видел файер-шоу на наших стадионах. Ну и последствия, конечно, тоже шокировали.

— Не только вас.

— В этой истории осталось очень много вопросов. Как людям удалось пронести на арену пиротехнику? Почему вдруг в фанатском секторе прекратили работать камеры? Почему правоохранительные органы повели себя неадекватно? Пропорция виновных и тех, кто после матча пострадал ни за что, — один к десяти как минимум!

— Главный вопрос — если несколько человек зажгли файеры, зачем винтить всю трибуну?

— Я тоже не в силах понять, почему полиция применила совершенно избыточные меры воздействия. По моей информации, с лидерами фанатского движения изначально была договоренность о том, что на стадионе не будет использоваться пиротехника. Тех, кто брал на себя эти обязательства, следовало задержать — и люди сами без особого труда выявили бы нарушителей. Потом бы их оштрафовали и внесли в черный список. Все!

— Логично.

— Вообще для меня любое файер-шоу — бестолковый и абсолютно бессмысленный перформанс. Вот против баннеров ничего не имею. Они отражают умонастроения болельщиков, которые либо поддерживают кого-то, либо чем-то недовольны. Например, введением Fan ID. Но для чего на стадионе устраивать адское задымление? Да еще в самый неподходящий момент.

— То есть?

— Ладно бы ЦСКА обыграл «Зенит» 2:0 — и у болельщиков на радостях сдали бы нервы, отпраздновали бы победу пиротехническими взрывами. А когда уступаем 0:1, пытаемся сравнять счет, и тут на трибуне начинает полыхать... Это никак твоей команде не поможет. Наоборот, помешает, собьет настрой. Но!

— Что?

— Реакция правоохранительных органов в любом случае оказалась чрезмерной и только усилит конфронтацию между ними и фанатами. Они ведь начнут действовать методом от противного, устраивать какие-то провокации. Вместо того чтобы точечно вычислить виновников вонючего — в прямом смысле! — торжества, полиция повязала всю трибуну. Зачем?! Наказание и ответственность не должны быть коллективными! С тем же успехом могли бы весь стадион задержать.

— Болельщики обижены на клуб. Нет опасений, что ближайший домашний матч с «Арсеналом» пройдет при пустых трибунах?

— Есть. Многое прояснится уже в субботу — на гостевой игре с «Крыльями». Посмотрим, какой фанатский отряд отправится в Самару. Не скажу, что в данной ситуации ПФК ЦСКА остался равнодушен, — было заявление руководства, да и Роман Бабаев, генеральный директор, сказал в интервью, что до пяти утра пытались освободить невиновных. Но в целом, конечно, нас всех эта история не красит.

— Мягко говоря.

— Прискорбно, что сам футбол отошел на второй план. Что не соблюдаются договоренности, пусть и понятийные, с лидерами фанатского движения. Что на стадион снова проносят пиротехнику. Что полицейские, не разбираясь, винтят всех подряд. Хотя, казалось, и они, и сотрудники службы безопасности уже научились работать иначе.

«Зенит»

— Мне кажется, такие унылые матчи, как с «Зенитом», могут в принципе отбить у народа охоту ходить на футбол.

— «Уныло», «тоскливо»... Что за определения? Категорически не согласен! Сейчас вы уподобляетесь Андрею Червиченко, который заявил корреспонденту, что во время матча даже немного вздремнул.

— Я не дремал, честное слово. Но высидеть у телевизора 90 минут было непросто.

— Странно. Я находился на стадионе и точно не скучал. Если наше сентябрьское дерби со «Спартаком» было не лучшим по содержанию, то про воскресный матч этого не скажешь. Чувствовался нерв игры. Правда, «Зенит» можно упрекнуть в том, что действовал слишком прагматично. По расчету, а не по любви — к футболу.

— Зато победил.

— Да, в сегодняшнем мире прагматики торжествуют, пиршество футбольной эстетики часто приносится в жертву результату. Как раз в таком стиле Италия выиграла Евро-2020. Вот и «Зенит» создал один-единственный момент — на последних минутах, когда ЦСКА уже побежал отыгрываться большими силами, — и нарвался на классическую контратаку. Как в хоккее. Команда горит, выпускает шестого полевого игрока и получает шайбу в пустые ворота.

— Бывает.

— А первый гол не вытекал из логики игры. Эх, если бы не рикошет от Дивеева... Порадовало, что армейцы почти весь матч провели первым номером, прессинговали, периодически заставляли «Зенит» играть на отбой. В атаке не сильно преуспели, но три момента все-таки имели. К сожалению, подкачала реализация. В общем, не думаю, что пиротехнику наши болельщики запалили от скуки. Скорее по дурости.

— Есть ощущение, что для нынешнего состава ЦСКА третье место — потолок.

— Увы, рассчитывать на большее пока не приходится. Да и бронза — весьма оптимистичный прогноз. Надо признать — летнее трансферное окно руководство клуба провалило. Имею в виду трансферы на вход. На выход-то сработали достойно, за Влашича, Марадишвили и Тикнизяна выручили солидные деньги. Но почему-то даже часть не потратили на укрепление позиций, которые явно проседали.

— Например?

— На правый фланг атаки нужен второй Эджуке. Не от хорошей жизни Березуцкий выпускает туда то Марио Фернандеса, то Чалова, то Ахметова. Не это не работает. Нет замены и Влашичу. Заболотный с Мухиным — бойцы, но не из тех, кто на поле делает разницу. Для борьбы за призовые места армейский состав недоукомплектован. Надеюсь, зимой ситуация изменится.

Раздрай

— Верите, что в ЦСКА вернется Вагнер?

— Если это и случится, все равно не рассматриваю нашего былого любимца в качестве реального усиления состава. Как мастер экстра-класса Вагнер уже в прошлом. Его приход может быть связан с последующей работой в клубной структуре.

— Кем же?

— В тренерском штабе или в селекционном отделе — допустим, скаутом по Южной Америке. Для меня лично эта история немножко не про футбол... Но армейских болельщиков возвращение Вагнера может чуть-чуть взбодрить, подхлестнуть эмоционально. Я же вижу разлад в наших красно-синих рядах. Внесло раскол и недавнее интервью Ивицы Олича. То, как оно было преподнесено. Все это очень печально.

— Понимаю вас.

— Ну а ключевой вопрос — как поскорее отладить взаимодействие в громоздкой структуре управления клубом. Где собраны и прежние боссы, и нынешнее первое лицо — Максим Орешкин, и совет директоров со всем ВЭБом. Я понимаю, что футбольный клуб для госкорпорации — непрофильный актив. Что в ее руководстве могут быть люди, которые к ЦСКА равнодушны. Или вообще за другие команды болеют.

— Даже так?

— Ну конечно! Там все очень сложно. Но это реальность. С которой нам теперь предстоит жить. В клубе должно быть единоначалие, последовательность решений. Чем и славился ЦСКА в прежние годы. А что имеем сейчас?

— Что?

— Провальную селекцию, организационно-управленческий раздрай, конфликт интересов внутри руководства. Что вылилось в интервью Олича. Внезапно вспомнившего обо всех накопившихся обидах. Надеюсь, в конце концов здравый смысл восторжествует, люди пожертвуют личными амбициями и выработают механизмы, которые позволят вернуться если не к идеальной, то хотя бы к вменяемой системе управления клубом. Но пока предпосылок не видно. Сейчас мы переживаем один из сложнейших моментов в новейшей истории ЦСКА.

— Что подсказывает интуиция — чем закончится раздрай в клубном руководстве?

— Варианта два. Или сохранится доверие к прежней управленческой команде, будет четкое распределение сфер ответственности. Или появится новая структура, которая попытается доказать, что способна руководить клубом лучше. Не забывайте, у ВЭБ контрольный пакет акций ПФК ЦСКА — 77 процентов. А значит, последнее слово всегда за госкорпорацией.

— Исчерпывающе.

— То, что сегодня творится в ЦСКА, я бы охарактеризовал фразой «мучительная неопределенность». От которой один вред. Потому что все это бьет и по результатам команды, и по моральному климату.

— Вы можете представить ЦСКА без Гинера?

— Ой... «ЦСКА без Гинера» — звучит, конечно, экстремистски. А с другой стороны, я же знаю характер Евгения Ленноровича, жизненные принципы и постулаты. Он не потерпит, если его полномочия в клубе сведутся к функциям а-ля английская королева. В этом статусе Гинер точно в ЦСКА не останется.

Березуцкий

— Вы уже поняли, что за тренер Алексей Березуцкий?

— Нет. Думаю, и сам Алексей еще не понимает, какой из него тренер. Становление происходит методом проб и ошибок. Неплохие отрезки чередуются с неудачными. Вон, в последних четырех матчах ЦСКА набрал лишь очко, да и с кем? С аутсайдером — «Химками». Мне по-прежнему не хватает эмоциональной вовлеченности Березуцкого в процесс игры, тренерской энергетики у бровки. Хотя для футболистов, возможно, это и не имеет большого значения.

— Не исключено.

— В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте. Если теперь под руководством Березуцкого команда попадет в пятерку, для начинающего тренера это уже будет успех. Уверенности, что все получится, у меня, разумеется, нет. Только надежда.

— Если бы решение зависело от вас — кто бы сегодня тренировал ЦСКА?

— Мне симпатичен Сандро Шварц. При нем «Динамо» оставляет очень приятное впечатление как игрой, так и прогрессом футболистов. Было бы интересно видеть у руля ЦСКА такого же молодого, дерзкого специалиста. Из реальных же кандидатов первым на ум приходит Марко Николич. Он здорово потрудился в «Локомотиве», но осенью при странных обстоятельствах его отправили в отставку. Между прочим, в свое время Николич мог возглавить ЦСКА.

— Это когда?

— До того, как очутился в «Локомотиве». С ЦСКА по разным причинам не сложилось, приоткрыть подробности не могу. Но за работой Николича в армейском клубе было бы любопытно понаблюдать. Впрочем, я так устроен, что всегда буду поддерживать действующего тренера, искренне желать ему удачи. А не мечтать о том, кого бы в идеале хотелось видеть на этом посту. Здесь важно понимать одну вещь.

— Какую?

— Уровень конкуренции в РПЛ требует от ЦСКА качественного рывка на трансферном рынке. У клуба перед Березуцким должок, поскольку летом его оставили с серьезной кадровой пробоиной. Если к зиме это исправят и Алексей доработает как минимум до конца сезона, тогда и будем оценивать его тренерские перспективы.

Состав

— Лучший игрок ЦСКА по итогам первой половины чемпионата?

— Еще месяц назад я бы ответил не задумываясь — Эджуке. Но что-то он сдулся в последних матчах. Когда-то его сравнивали с Мусой. Но того всегда хватало физически и на 90 минут, и на 120. А Эджуке к середине второго тайма резко сдает. С этим тренерскому штабу нужно что-то делать. Так что лучшим назову Бийола.

— Неожиданно.

— Акинфеев, конечно, тоже заслуживает самых добрых слов. Из полевых же на данном отрезке наиболее стабилен Бийол. Надо отдать должное Березуцкому, который нежданно-негаданно нашел для словенца оптимальную позицию.

— Вынужденно.

— Да! Но ведь сработало! Яка играет надежно, без грубых ошибок. Уже и в сборной Словении в центре обороны выходит.

— А кто из игроков вас разочаровал?

— Грустно, что теряем Кучаева. Шустрый, креативный — казалось, растет замена Головину. Но в какой-то момент из-за травм и других обстоятельств у Кости все пошло наперекосяк. Обидно мне и за Федю Чалова.

— С ним что?

— Очень хороший парень! Есть и мастерство, и мозги. Уверен, на тренировках не халтурит. Скорее наоборот! Но все упирается в психологию, неспособность договориться с самим собой по поводу своего места в команде и необходимости его отвоевывать.

— Как же быть?

— Я верю, что Чалов вернется на топ-уровень. Вон, Дзюбу почти всю карьеру мотало, а ближе к 30 стал лидером и в «Зените», и в сборной. Надеюсь, у Федора раньше произойдет примирение с внутренними тараканами. Это я по-доброму, пусть не обижается.

— Летом заканчивается контракт у Акинфеева. Ваш прогноз — продлит?

— Думаю, да. По крайней мере, нет ощущения, что Игорь устал от футбола и собирается заканчивать. Но здесь, как мне кажется, спортивная мотивация может преобладать над финансовой.

— К чему ведете?

— К тому, что сейчас многое зависит от руководства. Чтобы бороться за самые высокие места, ЦСКА необходимо качественное усиление. В команде-середняке Акинфееву играть неинтересно.