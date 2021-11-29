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Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 08:35
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Антон Заболотный (слева) и его одноклубники не смогли забить лидеру чемпионата. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 28 ноября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Армейцы проиграли лидеру чемпионата. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Антон Заболотный (слева) и его одноклубники не смогли забить лидеру чемпионата. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» — о главном матче выходных в России.
28&nbsp;ноября. Казань. &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. «Динамо», браво за игру в Казани! И браво, Грулев!

Бывают матчи, от которых невозможно оторваться — как «Рубин» — «Динамо». А бывают такие, от которых хочется отвлечься в первую удобную секунду — настолько велико ощущение скуки и того, что ты тупо теряешь время. Для жаворонков, которые вечером уже зевают, это сильнейшее снотворное, но я ярко выраженная сова, только поэтому и не заснул.

Матч ЦСКА — «Зенит» относится ко второй категории и лучше чего-либо объясняет, почему команда Семака так играет в Лиге чемпионов. Когда ты приезжаешь в гости как бы к одному из конкурентов и обыгрываешь его 2:0, натурально стоя, убиваться в Европе как-то не очень получается. Слишком жесткое нужно переключение. А там выясняется, что даже «Мальме» создает больше проблем.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

28&nbsp;ноября. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. «Зенит» идет за золотом. Пешком. Но за унылый футбол в РПЛ наказывают в Лиге чемпионов

Ну и ноль голов из трех чистых голевых моментов (Заболотный в первом тайме, Мухин и Эджуке во втором), которые были у ЦСКА, тоже многое объясняют. Когда в матче, в котором каждый шанс на вес золота, у андердога такая ужасная реализация — ясно, чем все закончится.

А так — ни темпа, ни борьбы, ни энергетики. Тоска. Два десятка еле ползающих по полю мух. Только мухи в одной форме чуть менее сонные.

Этот, с позволения сказать, футбол — лучший ответ на вопрос, почему сборная так сыграла в Сплите. А почему она должна играть по-другому, если у нас топ-матчи — вот такие?

А самое интересное в этом максимально неинтересном матче было то, что рассказал, по-моему, коллега Трушечкин об интервью Игоря Дивеева в программке. Защитник ЦСКА, отвечая на вопрос об умении блокировать удары, признался: да, есть определенные секреты, которые он постигает, но вот когда мяч пролетает между ногами у блокирующего защитника — вратарь почти обречен.

Андрей Мостовой забивает второй гол в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2 в&nbsp;Москве 28&nbsp;ноября. Семак вернул «автобус». Но победил ЦСКА

И в воскресенье мы видим, что после удара Клаудинью мяч пролетает в «домик» самого Дивеева, еще и задевает ногу, сильно меняя направление — и у Акинфеева действительно без шансов. Накаркал...

Профессиональным тренерам, конечно, интересно обсуждать любой футбол, самый кошмарный. Потому что всегда можно найти кейсы для разбора. Мне любопытно было услышать от Романа Шаронова, что ошибкой армейцев при первом голе стало то, что они все при атаке «Зенита» ориентировались на мяч, а не закрывали зоны.

Но к интересности футбола все это не имеет никакого отношения. ЦСКА — «Зенит» для всех, кроме самых отъявленных фанатов двух клубов, — это была самая настоящая антиреклама РПЛ для обычного зрителя, не гика.

Такой футбол нам не нужен!

Главный судья Сергей Карасев жонглирует карточками во&nbsp;время матча.

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