Итальянская звезда золотого «Спартака». Наш фильм о русско-итальянской семье и карьере Сальваторе Боккетти

Сегодня исполняется 35 лет Сальваторе Боккетти - одному из самых ярких итальянцев в истории РПЛ.

У Сальваторе русская жена, и семья Боккетти живет на две страны. Мы побывали в их подмосковном доме, пообщались с Сальвой, а также с его очаровательной женой Катей и узнали о жизни в России, истории знакомства и значении «Спартака» для русско-итальянской семьи.

Боккетти приехал в Россию в 2010 году. На тот момент ему было 23 года, он вызывался в сборную Италии и даже ездил на чемпионат мира в ЮАР. Тем не менее Боккетти предпочел перейти в «Рубин». «Мне не нравится, когда говорят, что я пришел в Россию только из-за больших денег, — говорит Сальва. — «Рубин» играл в Лиге чемпионов с «Барселоной», всегда боролся за первое место. В Италии мне говорили, что нужно ехать в Англию или Германию. Но я за два-три дня принял предложение от «Рубина». В начале 2010-х в Италии транслировали игры чемпионата России! Мы знали многих игроков — Это'о, Кевин Кураньи, Вагнер Лав. Было много команд, которые боролись за титул».

Сальваторе Боккетти. Фото Антон Сергиенко, —

Через 2,5 года Боккетти перешел в «Спартак». Это решение он называет ключевым в жизни: с красно-белыми он выиграл чемпионат России, а в Москве познакомился со своей будущей женой Катей. «Здесь у меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни», — говорит Сальва.

В «Спартак» итальянца приглашал Валерий Карпин. «Он долгое время играл в Испании, прекрасно разбирается и понимает футбол. Он очень многому меня научил. Именно Валерий меня и пригласил в «Спартак». Я могу сказать ему спасибо за все», — признается Боккетти.

Кульминация спартаковского периода карьеры Боккетти — это, конечно, чемпионство сезона-2016/17, которое красно-белые выиграли под руководством Массимо Карреры. «Как и все итальянцы, он эмоциональный, — рассказывает Боккетти о Каррере. — Харизма, тактика, мотивация, схемы на поле — он очень много дал нам. У нас была команда очень хорошего уровня. Когда все смотрят в одном направлении — все получается. Была очень хорошая атмосфера в коллективе, на тренировках».

Сальваторе Боккетти. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» — главный клуб в жизни Боккетти. «Каждый день, когда я встречался с болельщиками, я понимал, что значит «Спартак», — уверяет Сальваторе. — Я почти восемь лет провел в «Спартаке» — больше, чем в других командах. Для меня этот клуб значит очень многое. Ты видишь, как люди любят «Спартак». Видишь в их глазах любовь к клубу. Ты как будто купаешься в любви».

Летом Боккетти принял решение завершить карьеру и приступил к тренерской работе. В июле он возглавил юношескую команду «Вероны» (U-18), а в середине сентября вошел в тренерский штаб Игора Тудора в главной команде, которая очень неплохо показывает себя в этом сезоне.