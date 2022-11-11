«Спартак» в трех очках от первого места? «Локомотив» в зоне вылета? Где будут зимовать клубы РПЛ

Интриги последнего тура в 2022 году.

Предстоящий в эти выходные тур станет заключительным перед паузой. Останется только два матча сборной России, пара игровых дней Кубка страны, а потом — трехмесячный перерыв. И с каким настроением проведут это время команды и их болельщики, во многом зависит как раз от результатов этого уик-энда.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

«Спартак», скажем, при удачном раскладе — успехе против «Локо» и поражении «Зенита» от «Торпедо» (ну а вдруг, сотворили же автозаводцы сенсацию против ЦСКА) — перезимует на второй строчке всего в трех очках от лидера. Круто? Еще как. Пусть интригу все давно похоронили, но находиться всего в одной победе от вершины — всегда повод для оптимизма и надежды на чудо. Но она умрет, если отрыв не сократится до трех пунктов, а увеличится до девяти.

Такое тоже не исключено, ведь соперник красно-белых сверхмотивирован — «Локомотив», еще недавно завсегдатай Лиги чемпионов, рискует три с половиной месяца провести в зоне вылета. Ниже «Химок», над которыми в этом сезоне не издевался только ленивый. Сейчас преимущество над подмосковным клубом — всего одно очко. Пропустить вперед команду-мем станет настоящим позором для клуба, всего полтора года назад грезившего большими европобедами.

Вилка вариантов есть и у «Динамо» с ЦСКА, которые сойдутся в братском дерби. Особенно это касается бело-голубых, действующих бронзовых призеров, не намеревающихся сдавать позиции. В случае успеха против армейцев задача попадания в тройку останется вполне достижимой, а команда Славиши Йокановича будет зимовать даже выше армейцев. Поражение же сделает цель практически недостижимой — слишком велико станет отставание, шесть очков.

Славиша Йоканович. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У красно-синих тоже не все гладко. После шикарного старта лишь одна победа в последних пяти турах. Пропустить вперед еще и проблемное на старте «Динамо» — большой удар для ПФК.

Разборками московских клубов между собой в двух дерби вполне способен воспользоваться «Ростов», играющий в Самаре. Карпин и Ко сейчас третьи, с хорошей перспективой уйти на длительные каникулы сразу вслед за «Зенитом» с солидным шестиочковым отрывом от четвертой строчки. Это стало бы главной сенсацией первой части сезона со знаком плюс.

Основной претендент на эту номинацию со знаком минус — «Локо». Но куда хуже дела у «Торпедо», имеющего всего шесть очков после 16 туров. А тут — «Зенит»... Победа — задача сложнейшая, неудача сделает весенние шансы спастись эфемерными.

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов (слева) и Деян Ловрен из «Зенита». Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

В общем, последний тур-2022 решит многое. Ждем яркого закрытия года в РПЛ.