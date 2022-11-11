«Спартак» в трех очках от первого места? «Локомотив» в зоне вылета? Где будут зимовать клубы РПЛ
Предстоящий в эти выходные тур станет заключительным перед паузой. Останется только два матча сборной России, пара игровых дней Кубка страны, а потом — трехмесячный перерыв. И с каким настроением проведут это время команды и их болельщики, во многом зависит как раз от результатов этого уик-энда.
«Спартак», скажем, при удачном раскладе — успехе против «Локо» и поражении «Зенита» от «Торпедо» (ну а вдруг, сотворили же автозаводцы сенсацию против ЦСКА) — перезимует на второй строчке всего в трех очках от лидера. Круто? Еще как. Пусть интригу все давно похоронили, но находиться всего в одной победе от вершины — всегда повод для оптимизма и надежды на чудо. Но она умрет, если отрыв не сократится до трех пунктов, а увеличится до девяти.
Такое тоже не исключено, ведь соперник красно-белых сверхмотивирован — «Локомотив», еще недавно завсегдатай Лиги чемпионов, рискует три с половиной месяца провести в зоне вылета. Ниже «Химок», над которыми в этом сезоне не издевался только ленивый. Сейчас преимущество над подмосковным клубом — всего одно очко. Пропустить вперед команду-мем станет настоящим позором для клуба, всего полтора года назад грезившего большими европобедами.
Вилка вариантов есть и у «Динамо» с ЦСКА, которые сойдутся в братском дерби. Особенно это касается бело-голубых, действующих бронзовых призеров, не намеревающихся сдавать позиции. В случае успеха против армейцев задача попадания в тройку останется вполне достижимой, а команда Славиши Йокановича будет зимовать даже выше армейцев. Поражение же сделает цель практически недостижимой — слишком велико станет отставание, шесть очков.
У красно-синих тоже не все гладко. После шикарного старта лишь одна победа в последних пяти турах. Пропустить вперед еще и проблемное на старте «Динамо» — большой удар для ПФК.
Разборками московских клубов между собой в двух дерби вполне способен воспользоваться «Ростов», играющий в Самаре. Карпин и Ко сейчас третьи, с хорошей перспективой уйти на длительные каникулы сразу вслед за «Зенитом» с солидным шестиочковым отрывом от четвертой строчки. Это стало бы главной сенсацией первой части сезона со знаком плюс.
Основной претендент на эту номинацию со знаком минус — «Локо». Но куда хуже дела у «Торпедо», имеющего всего шесть очков после 16 туров. А тут — «Зенит»... Победа — задача сложнейшая, неудача сделает весенние шансы спастись эфемерными.
В общем, последний тур-2022 решит многое. Ждем яркого закрытия года в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2