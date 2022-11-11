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11 ноября, 13:10

«Спартак» в трех очках от первого места? «Локомотив» в зоне вылета? Где будут зимовать клубы РПЛ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль со своей командой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Капитан «Торпедо» Артем Самсонов (слева) и Деян Ловрен из «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Интриги последнего тура в 2022 году.

Предстоящий в эти выходные тур станет заключительным перед паузой. Останется только два матча сборной России, пара игровых дней Кубка страны, а потом — трехмесячный перерыв. И с каким настроением проведут это время команды и их болельщики, во многом зависит как раз от результатов этого уик-энда.

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

«Спартак», скажем, при удачном раскладе — успехе против «Локо» и поражении «Зенита» от «Торпедо» (ну а вдруг, сотворили же автозаводцы сенсацию против ЦСКА) — перезимует на второй строчке всего в трех очках от лидера. Круто? Еще как. Пусть интригу все давно похоронили, но находиться всего в одной победе от вершины — всегда повод для оптимизма и надежды на чудо. Но она умрет, если отрыв не сократится до трех пунктов, а увеличится до девяти.

Наир Тикнизян, Александр Соболев, Антон Зиньковский и&nbsp;Квинси Промес. «Локомотив» не победит «Спартак», ЦСКА потеряет очки в матче с «Динамо». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Такое тоже не исключено, ведь соперник красно-белых сверхмотивирован — «Локомотив», еще недавно завсегдатай Лиги чемпионов, рискует три с половиной месяца провести в зоне вылета. Ниже «Химок», над которыми в этом сезоне не издевался только ленивый. Сейчас преимущество над подмосковным клубом — всего одно очко. Пропустить вперед команду-мем станет настоящим позором для клуба, всего полтора года назад грезившего большими европобедами.

Вилка вариантов есть и у «Динамо» с ЦСКА, которые сойдутся в братском дерби. Особенно это касается бело-голубых, действующих бронзовых призеров, не намеревающихся сдавать позиции. В случае успеха против армейцев задача попадания в тройку останется вполне достижимой, а команда Славиши Йокановича будет зимовать даже выше армейцев. Поражение же сделает цель практически недостижимой — слишком велико станет отставание, шесть очков.

Славиша Йоканович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Славиша Йоканович.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У красно-синих тоже не все гладко. После шикарного старта лишь одна победа в последних пяти турах. Пропустить вперед еще и проблемное на старте «Динамо» — большой удар для ПФК.

Разборками московских клубов между собой в двух дерби вполне способен воспользоваться «Ростов», играющий в Самаре. Карпин и Ко сейчас третьи, с хорошей перспективой уйти на длительные каникулы сразу вслед за «Зенитом» с солидным шестиочковым отрывом от четвертой строчки. Это стало бы главной сенсацией первой части сезона со знаком плюс.

Основной претендент на эту номинацию со знаком минус — «Локо». Но куда хуже дела у «Торпедо», имеющего всего шесть очков после 16 туров. А тут — «Зенит»... Победа — задача сложнейшая, неудача сделает весенние шансы спастись эфемерными.

Капитан "Торпедо" Артем Самсонов (слева) и Деян Ловрен из "Зенита". Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Капитан «Торпедо» Артем Самсонов (слева) и Деян Ловрен из «Зенита».
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

В общем, последний тур-2022 решит многое. Ждем яркого закрытия года в РПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Не стоит уничтожать Карреру за слова о ЦСКА. Даже если вы ждали его возвращения в «Спартак»

Соболев хорош, но должен забивать еще больше. Форвард «Спартака» готов выйти на новый уровень
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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