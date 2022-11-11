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11 ноября, 11:00

Не стоит уничтожать Карреру за слова о ЦСКА. Даже если вы ждали его возвращения в «Спартак»

Максим Никитин
Корреспондент
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Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Массимо Каррера.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Плакат фанатов «Спартака» с изображением Массимо Карреры.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Массимо не клялся в вечной любви красно-белым.

История «Спартака» и Массимо Карреры, кажется, длится целую вечность: началась в 2016-м и все время отыскивает новые горячие точки.

Теперь бывший главный тренер московского клуба встретился в Бергамо с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером и на вопрос о потенциальной работе в ЦСКА или «Зените» ответил следующее: «С радостью поеду в Россию. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление. «Зенит» или ЦСКА? Думаю, что каждый тренер в первую очередь профессионал. Поэтому, как любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят. Не вижу в таком решении ничего страшного».

12.11.2022 | Локомотив — Спартак

Кто-то из болельщиков «Спартака» скажет, что это нечестно, особенно после слов того же Карреры из июня 2019-го, сказанных для ITASportPress: «Я бы никогда не пошел в ЦСКА. Это исторический соперник «Спартака», и я бы никогда не предал болельщиков красно-белых».

Но я Карреру за его свежие слова точно не осуждаю. И вот почему.

Во-первых, вторая часть его высказывания в июне 2019-го звучала так: «Но я бы хотел вернуться в Россию и снова там поработать, потому что у меня остались прекрасные воспоминания об этой огромной нации. Там я добился хороших результатов на личном уровне».

Видите, здесь нет ничего категоричного. И это совершенно нормально, поскольку тренерская судьба — штука максимально непредсказуемая. Тренер в среднем работает в одном клубе не больше полутора лет, а это значит, что смена места работы — дело привычное, что формирует устойчивый спрос на качественных коучей.

Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Массимо Каррера.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В этом смысле Каррера для российского футбольного рынка актив как минимум интересный. Единственный опыт обернулся историческим успехом. Но вряд ли Массимо снова позовут в «Спартак». Так что в его ситуации логично рассуждать о потенциальных работодателях без привязки к красно-белым и без разделения на соперников и противников.

Во-вторых и в-главных. Те слова про «никогда не пойду работать в ЦСКА» были сказаны в особенный момент. Когда еще и года не прошло с момента разрыва Карреры и красно-белого клуба. Вообще говоря, отношения «Спартака» и Массимо можно сравнить с романтической стори страстного мужчины-завоевателя и ветреной девушки, у которой давно не случалось серьезных чувств. И вот пришел он, и с ходу — «химия», взрыв, полное взаимопонимание. Мы же понимаем, что «химия» всегда убирает детали, скрывает проблемы. Через пару лет, когда «химия» пропала, а проблемы оголились, пришлось разбираться. То, что раньше не замечалось или казалось нормальным, со временем стало выглядеть невыносимо. Даже отвратительно.

Собственно, поэтому расставание после фейерверка чувств обернулось скандалом. Без этого на стыке чувств просто невозможно. Каррера, как любой отверженный, пытался все вернуть через громкие, эмоциональные фразы. Не вышло.

А потом прошло время, все успокоилось, началась новая жизнь и осталось взаимное уважение: «Спартак» стал поздравлять тренера-чемпиона не фотографией стадиона, а вполне кайфовым контентом. Массимо по-прежнему признается в любви болельщикам, следит за клубом, но готов поработать в любом интересном проекте, даже если он случится в ЦСКА.

Плакат фанатов "Спартака" с изображением Массимо Карреры. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Плакат фанатов «Спартака» с изображением Массимо Карреры.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Можем ли мы обвинять его в неискренности? Нет, разумеется. Ведь в 2019-м он говорил чистейшую правду, но ситуация поменялась, и как говорил Уинстон Черчиль: «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения».

В отношениях постчемпионского «Спартака» и Карреры много темных и серых моментов, но глупцом его не назовут даже самые рьяные хейтеры. Вот поэтому и уничтожать его за слова о ЦСКА точно не стоит. Даже если вы очень ждали его возвращения в Тарасовку и Тушино.

Ну а «Спартак» сейчас снова поймал особые чувства. Правда, теперь этот парень — рыжеволосый испанец, который тоже приходил абсолютным ноунеймом. Кстати, кажется, что в приглашении абсолютно неизвестных коучей в «Спартак» что-то есть.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
47
50
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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