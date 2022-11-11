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11 ноября, 10:10

«Локомотив» не победит «Спартак», ЦСКА потеряет очки в матче с «Динамо». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Наир Тикнизян, Александр Соболев, Антон Зиньковский и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и музыкант Алексей Яшин.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

Андрей Чернышов — 1:2. «Ахмат» может победить. После смены тренерского штаба грозненцы стали действовать достаточно уверенно и поднялись в турнирной таблице, подтянулись к группе лидеров.

Алексей Яшин — 2:1. «Нижний Новгород» на ходу, да еще и играет дома, поэтому я выберу его.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
11 нояб, 19:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
3:2
Ахмат

«Урал» — «Факел»

Андрей Чернышов — 2:0. «Урал», как и «Ахмат», тоже сменил тренера. После перестановки команда стала показывать совершенно другой футбол, Гончаренко сумел выправить ситуацию.

Алексей Яшин — 2:2. «Факел» хорошо играет дома, в гостях похуже, но сейчас команда на подъеме, может упереться даже с «Уралом». Думаю, что будет результативная ничья.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
2:0
Факел

«Крылья Советов» — «Ростов»

Андрей Чернышов — 1:1. «Крылья» дома выступают неплохо, но иногда у них нет стабильности, могут удачно сыграть с лидером, а потом уступить команде из нижней части таблицы. «Ростов» выглядит ровно, находится в группе лидеров. Будет упорная борьба и результативная ничья.

Алексей Яшин — 1:2. Я бы поставил на «Ростов». С «Динамо» команда играла вторым номером, но двух контратак хватило для победы, ростовчане молодцы. С «Крыльями» они так играть не будут, но все равно победят.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:3
Ростов

«Торпедо» — «Зенит»

Андрей Чернышов — 0:3. Явный фаворит против аутсайдера. Матч пройдет в Москве, но я не думаю, что «Торпедо» сможет составить конкуренцию «Зениту». Питерцы сейчас злые, после поражения, им нужно выиграть.

Алексей Яшин — 0:3. Тут все понятно, главное — угадать счет. Я скажу 0:3.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Зенит

«Локомотив» — «Спартак»

Андрей Чернышов — 1:2. Очки железнодорожникам нужны кровь из носу. Но «Спартак» набрал ход, команда показывает хороший футбол. Игроки приняли идеи Абаскаля. При таких раскладах красно-белые одержат победу.

Алексей Яшин — 2:2. У «Локомотива» сейчас серьезный спад, но «Спартак» для него раздражитель. Я поставлю на ничью.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

«Оренбург» — «Краснодар»

Андрей Чернышов — 1:1. «Оренбург» выглядит достаточно хорошо, особенно для команды, которая только поднялась из лиги ниже классом. А «Краснодар» постоянно лихорадит, в последних турах он ушел в середину. Будет ничья.

Алексей Яшин — 1:2. Я все-таки за «Краснодар», хотя букмекеры дают на него коэффициент больше, чем на «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

«Химки» — «Сочи»

Андрей Чернышов — 1:0. «Химки» после продолжительной серии без побед смогли выиграть. Это прибавит уверенности футболистам. У «Сочи» сейчас непонятная ситуация с тренерами, будет тяжело настроиться.

Алексей Яшин — 0:2. Я смотрел, как «Химки» играли с «Динамо». Не понимаю потенциал этой команды, играть там особо некому. Думаю, что «Сочи» выиграет.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
Сочи

«Динамо» — ЦСКА

Андрей Чернышов — 2:2. Еще один матч, который всегда вызывает у болельщиков повышенный интерес. ЦСКА в группе лидеров, «Динамо» тоже рядом, но команды лихорадит. Московское дерби — это всегда такая игра, которая интересна вне зависимости от расположения команд. Будет боевая ничья.

Алексей Яшин — 3:2. Самый сложный прогноз для меня. Уверен, что «Динамо» не проиграет. Йоканович сейчас пытается «играть в Шварца». Тактика, которая была в прошлом сезоне, приносит результат из раза в раз. Даже в проигранном матче с «Ростовом» бело-голубые выглядели лучше. Поставлю на результативную встречу и победу «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
13 нояб, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Андрей Чернышов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
25
23
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В «Зените» обнаружился коллектив. Два московских дерби с непредсказуемым исходом

Не стоит уничтожать Карреру за слова о ЦСКА. Даже если вы ждали его возвращения в «Спартак»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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