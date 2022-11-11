«Локомотив» не победит «Спартак», ЦСКА потеряет очки в матче с «Динамо». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов и музыкант Алексей Яшин.

«Нижний Новгород» — «Ахмат»

Андрей Чернышов — 1:2. «Ахмат» может победить. После смены тренерского штаба грозненцы стали действовать достаточно уверенно и поднялись в турнирной таблице, подтянулись к группе лидеров.

Алексей Яшин — 2:1. «Нижний Новгород» на ходу, да еще и играет дома, поэтому я выберу его.

«Урал» — «Факел»

Андрей Чернышов — 2:0. «Урал», как и «Ахмат», тоже сменил тренера. После перестановки команда стала показывать совершенно другой футбол, Гончаренко сумел выправить ситуацию.

Алексей Яшин — 2:2. «Факел» хорошо играет дома, в гостях похуже, но сейчас команда на подъеме, может упереться даже с «Уралом». Думаю, что будет результативная ничья.

«Крылья Советов» — «Ростов»

Андрей Чернышов — 1:1. «Крылья» дома выступают неплохо, но иногда у них нет стабильности, могут удачно сыграть с лидером, а потом уступить команде из нижней части таблицы. «Ростов» выглядит ровно, находится в группе лидеров. Будет упорная борьба и результативная ничья.

Алексей Яшин — 1:2. Я бы поставил на «Ростов». С «Динамо» команда играла вторым номером, но двух контратак хватило для победы, ростовчане молодцы. С «Крыльями» они так играть не будут, но все равно победят.

«Торпедо» — «Зенит»

Андрей Чернышов — 0:3. Явный фаворит против аутсайдера. Матч пройдет в Москве, но я не думаю, что «Торпедо» сможет составить конкуренцию «Зениту». Питерцы сейчас злые, после поражения, им нужно выиграть.

Алексей Яшин — 0:3. Тут все понятно, главное — угадать счет. Я скажу 0:3.

«Локомотив» — «Спартак»

Андрей Чернышов — 1:2. Очки железнодорожникам нужны кровь из носу. Но «Спартак» набрал ход, команда показывает хороший футбол. Игроки приняли идеи Абаскаля. При таких раскладах красно-белые одержат победу.

Алексей Яшин — 2:2. У «Локомотива» сейчас серьезный спад, но «Спартак» для него раздражитель. Я поставлю на ничью.

«Оренбург» — «Краснодар»

Андрей Чернышов — 1:1. «Оренбург» выглядит достаточно хорошо, особенно для команды, которая только поднялась из лиги ниже классом. А «Краснодар» постоянно лихорадит, в последних турах он ушел в середину. Будет ничья.

Алексей Яшин — 1:2. Я все-таки за «Краснодар», хотя букмекеры дают на него коэффициент больше, чем на «Оренбург».

«Химки» — «Сочи»

Андрей Чернышов — 1:0. «Химки» после продолжительной серии без побед смогли выиграть. Это прибавит уверенности футболистам. У «Сочи» сейчас непонятная ситуация с тренерами, будет тяжело настроиться.

Алексей Яшин — 0:2. Я смотрел, как «Химки» играли с «Динамо». Не понимаю потенциал этой команды, играть там особо некому. Думаю, что «Сочи» выиграет.

«Динамо» — ЦСКА

Андрей Чернышов — 2:2. Еще один матч, который всегда вызывает у болельщиков повышенный интерес. ЦСКА в группе лидеров, «Динамо» тоже рядом, но команды лихорадит. Московское дерби — это всегда такая игра, которая интересна вне зависимости от расположения команд. Будет боевая ничья.

Алексей Яшин — 3:2. Самый сложный прогноз для меня. Уверен, что «Динамо» не проиграет. Йоканович сейчас пытается «играть в Шварца». Тактика, которая была в прошлом сезоне, приносит результат из раза в раз. Даже в проигранном матче с «Ростовом» бело-голубые выглядели лучше. Поставлю на результативную встречу и победу «Динамо».