«Локомотив» не победит «Спартак», ЦСКА потеряет очки в матче с «Динамо». Прогнозы на 17-й тур РПЛ
Андрей Чернышов — 1:2. «Ахмат» может победить. После смены тренерского штаба грозненцы стали действовать достаточно уверенно и поднялись в турнирной таблице, подтянулись к группе лидеров.
Алексей Яшин — 2:1. «Нижний Новгород» на ходу, да еще и играет дома, поэтому я выберу его.
Андрей Чернышов — 2:0. «Урал», как и «Ахмат», тоже сменил тренера. После перестановки команда стала показывать совершенно другой футбол, Гончаренко сумел выправить ситуацию.
Алексей Яшин — 2:2. «Факел» хорошо играет дома, в гостях похуже, но сейчас команда на подъеме, может упереться даже с «Уралом». Думаю, что будет результативная ничья.
Андрей Чернышов — 1:1. «Крылья» дома выступают неплохо, но иногда у них нет стабильности, могут удачно сыграть с лидером, а потом уступить команде из нижней части таблицы. «Ростов» выглядит ровно, находится в группе лидеров. Будет упорная борьба и результативная ничья.
Алексей Яшин — 1:2. Я бы поставил на «Ростов». С «Динамо» команда играла вторым номером, но двух контратак хватило для победы, ростовчане молодцы. С «Крыльями» они так играть не будут, но все равно победят.
Андрей Чернышов — 0:3. Явный фаворит против аутсайдера. Матч пройдет в Москве, но я не думаю, что «Торпедо» сможет составить конкуренцию «Зениту». Питерцы сейчас злые, после поражения, им нужно выиграть.
Алексей Яшин — 0:3. Тут все понятно, главное — угадать счет. Я скажу 0:3.
Андрей Чернышов — 1:2. Очки железнодорожникам нужны кровь из носу. Но «Спартак» набрал ход, команда показывает хороший футбол. Игроки приняли идеи Абаскаля. При таких раскладах красно-белые одержат победу.
Алексей Яшин — 2:2. У «Локомотива» сейчас серьезный спад, но «Спартак» для него раздражитель. Я поставлю на ничью.
Андрей Чернышов — 1:1. «Оренбург» выглядит достаточно хорошо, особенно для команды, которая только поднялась из лиги ниже классом. А «Краснодар» постоянно лихорадит, в последних турах он ушел в середину. Будет ничья.
Алексей Яшин — 1:2. Я все-таки за «Краснодар», хотя букмекеры дают на него коэффициент больше, чем на «Оренбург».
Андрей Чернышов — 1:0. «Химки» после продолжительной серии без побед смогли выиграть. Это прибавит уверенности футболистам. У «Сочи» сейчас непонятная ситуация с тренерами, будет тяжело настроиться.
Алексей Яшин — 0:2. Я смотрел, как «Химки» играли с «Динамо». Не понимаю потенциал этой команды, играть там особо некому. Думаю, что «Сочи» выиграет.
Андрей Чернышов — 2:2. Еще один матч, который всегда вызывает у болельщиков повышенный интерес. ЦСКА в группе лидеров, «Динамо» тоже рядом, но команды лихорадит. Московское дерби — это всегда такая игра, которая интересна вне зависимости от расположения команд. Будет боевая ничья.
Алексей Яшин — 3:2. Самый сложный прогноз для меня. Уверен, что «Динамо» не проиграет. Йоканович сейчас пытается «играть в Шварца». Тактика, которая была в прошлом сезоне, приносит результат из раза в раз. Даже в проигранном матче с «Ростовом» бело-голубые выглядели лучше. Поставлю на результативную встречу и победу «Динамо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2