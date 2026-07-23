Вендел заявил о готовности извиниться перед болельщиками «Факела» за жест в Воронеже

Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» высказался о предстоящем возвращении на стадион «Факела» после инцидента весной 2025 года.

— Весной 2025-го в Воронеже с тобой произошел неприятный инцидент, когда ты показал средний палец трибунам, а позднее КДК РФС подтвердил факт проявления расизма со стороны местных болельщиков. Теперь «Факел» снова играет в РПЛ. Что будешь чувствовать, когда вернешься на тот стадион?

— То, что тогда произошло, мне очень не понравилось, но все это осталось в прошлом. Если кого-то мои эмоции тогда задели, я готов извиниться перед болельщиками. Сейчас я хочу только одного — чтобы матч прошел в здоровой атмосфере, чтобы люди пришли посмотреть хороший футбол между «Зенитом» и «Факелом». Надеюсь, победит сильнейший, а сама игра пройдет спокойно и без подобных историй, — сказал Вендел в интервью «СЭ».

В марте 2025-го «Зенит» на выезде обыграл «Факел» — 2:0. Вендел был удален на 74-й минуте матча. В сезоне-2026/27 воронежцы снова сыграют в РПЛ.