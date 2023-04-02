ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд

Армейцы обыграли в Воронеже «Факел» — 2:0.

Ближайшие конкуренты в 21-м туре приготовили армейцам подарки — «Спартак» не обыграл дома «Ахмат», а «Динамо» вообще уступило дома «Сочи». Появился отличный шанс для ЦСКА подобраться к тройке на расстояние вытянутой руки — всего трех очков.

Владимир Федотов решал эту задачу в Воронеже без латиноамериканской связки, которая еще вчера определяла игру красно-синих, — Медины и Карраскаля. У парагвайца горе в семье, ему дали выходной. А колумбиец уже давненько потерял место в стартовом составе, и не помогло ему ни отсутствие южноамериканского товарища, ни удачная поездка в сборную — он отыграл два матча почти полностью, при этом забив Южной Корее. Это был дебютный гол Карраскаля за Колумбию.

Но сердце Федотову Хорхе не растопил, остался в запасе, зато впервые весной сыграл восстановившийся Зайнутдинов. В день своего 25-летия и после исторической победы Казахстана над Данией с забитым Шмейхелю голом. Зайнутдинов занял левую бровку, а Мойзес сместился оттуда в центр на место снова травмировавшегося Дивееева.

Армейцы в итоге справились с «Факелом» и без латиноамериканцев. Да, было не так много изящной работы с мячом и красивых комбинаций, зато много движения, агрессии, выигранных единоборств. Боевитость — главный козырь красно-синих в этом сезоне, глупо было бы от него отказываться.

«Факел», конечно, один из главных претендентов на приз зрительских симпатий в этом сезоне. В первую очередь из-за болельщиков — они делают РПЛ ярче и праздничнее. Не выбило поклонников «Факела» из колеи и введение паспорта болельщика. Дружно оформили, так что в матче с ЦСКА мы видели радующую глаз картинку: «Билетов нет». Пустует лишь фан-сектор в ожидании возвращения своих хозяев.

Воронеж — едва ли не самый футбольный город в России прямо сейчас, команда всегда играет со страстью и максимальной самоотдачей. Еще бы качество футбола чуть повыше...

«Факел» в матче с ЦСКА не было видно на поле весь первый тайм. За это время гости создали несколько голевых моментов и реализовали пенальти (Чалов забивает в четвертом матче подряд!). Да, Квеквескири случайно наступил на ногу Облякову, но этот эпизод — тоже результат давления армейцев.

После перерыва воронежцы включились и даже создали пару опасных моментов. Но этого оказалось мало, а Обляков после скидки Заболотного убил интригу.

Уверенная победа ЦСКА вывела команду на четвертое место, а «Спартак» теперь всего в одной победе. Интрига в борьбе за медали обостряется, финиш обещает быть жарким.