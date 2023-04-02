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ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Антон Заболотный и Бактиер Зайнутдинов обнимают Федора Чалова.
Фото ПФК ЦСКА
Армейцы обыграли в Воронеже «Факел» — 2:0.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
0:2
ЦСКА

Ближайшие конкуренты в 21-м туре приготовили армейцам подарки — «Спартак» не обыграл дома «Ахмат», а «Динамо» вообще уступило дома «Сочи». Появился отличный шанс для ЦСКА подобраться к тройке на расстояние вытянутой руки — всего трех очков.

Владимир Федотов решал эту задачу в Воронеже без латиноамериканской связки, которая еще вчера определяла игру красно-синих, — Медины и Карраскаля. У парагвайца горе в семье, ему дали выходной. А колумбиец уже давненько потерял место в стартовом составе, и не помогло ему ни отсутствие южноамериканского товарища, ни удачная поездка в сборную — он отыграл два матча почти полностью, при этом забив Южной Корее. Это был дебютный гол Карраскаля за Колумбию.

Владимир Ильин против Томаша Тавареша. Мозес вернулся, но «Спартак» не дожал «Ахмат». Красно-белые снова без победы

Но сердце Федотову Хорхе не растопил, остался в запасе, зато впервые весной сыграл восстановившийся Зайнутдинов. В день своего 25-летия и после исторической победы Казахстана над Данией с забитым Шмейхелю голом. Зайнутдинов занял левую бровку, а Мойзес сместился оттуда в центр на место снова травмировавшегося Дивееева.

Армейцы в итоге справились с «Факелом» и без латиноамериканцев. Да, было не так много изящной работы с мячом и красивых комбинаций, зато много движения, агрессии, выигранных единоборств. Боевитость — главный козырь красно-синих в этом сезоне, глупо было бы от него отказываться.

«Факел», конечно, один из главных претендентов на приз зрительских симпатий в этом сезоне. В первую очередь из-за болельщиков — они делают РПЛ ярче и праздничнее. Не выбило поклонников «Факела» из колеи и введение паспорта болельщика. Дружно оформили, так что в матче с ЦСКА мы видели радующую глаз картинку: «Билетов нет». Пустует лишь фан-сектор в ожидании возвращения своих хозяев.

Воронеж — едва ли не самый футбольный город в России прямо сейчас, команда всегда играет со страстью и максимальной самоотдачей. Еще бы качество футбола чуть повыше...

«Факел» в матче с ЦСКА не было видно на поле весь первый тайм. За это время гости создали несколько голевых моментов и реализовали пенальти (Чалов забивает в четвертом матче подряд!). Да, Квеквескири случайно наступил на ногу Облякову, но этот эпизод — тоже результат давления армейцев.

После перерыва воронежцы включились и даже создали пару опасных моментов. Но этого оказалось мало, а Обляков после скидки Заболотного убил интригу.

Уверенная победа ЦСКА вывела команду на четвертое место, а «Спартак» теперь всего в одной победе. Интрига в борьбе за медали обостряется, финиш обещает быть жарким.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Локомотив

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