ЦСКА угрожает выбить «Спартак» из тройки. Чалов забивает в четвертом матче подряд
Ближайшие конкуренты в 21-м туре приготовили армейцам подарки — «Спартак» не обыграл дома «Ахмат», а «Динамо» вообще уступило дома «Сочи». Появился отличный шанс для ЦСКА подобраться к тройке на расстояние вытянутой руки — всего трех очков.
Владимир Федотов решал эту задачу в Воронеже без латиноамериканской связки, которая еще вчера определяла игру красно-синих, — Медины и Карраскаля. У парагвайца горе в семье, ему дали выходной. А колумбиец уже давненько потерял место в стартовом составе, и не помогло ему ни отсутствие южноамериканского товарища, ни удачная поездка в сборную — он отыграл два матча почти полностью, при этом забив Южной Корее. Это был дебютный гол Карраскаля за Колумбию.
Но сердце Федотову Хорхе не растопил, остался в запасе, зато впервые весной сыграл восстановившийся Зайнутдинов. В день своего 25-летия и после исторической победы Казахстана над Данией с забитым Шмейхелю голом. Зайнутдинов занял левую бровку, а Мойзес сместился оттуда в центр на место снова травмировавшегося Дивееева.
Армейцы в итоге справились с «Факелом» и без латиноамериканцев. Да, было не так много изящной работы с мячом и красивых комбинаций, зато много движения, агрессии, выигранных единоборств. Боевитость — главный козырь красно-синих в этом сезоне, глупо было бы от него отказываться.
«Факел», конечно, один из главных претендентов на приз зрительских симпатий в этом сезоне. В первую очередь из-за болельщиков — они делают РПЛ ярче и праздничнее. Не выбило поклонников «Факела» из колеи и введение паспорта болельщика. Дружно оформили, так что в матче с ЦСКА мы видели радующую глаз картинку: «Билетов нет». Пустует лишь фан-сектор в ожидании возвращения своих хозяев.
Воронеж — едва ли не самый футбольный город в России прямо сейчас, команда всегда играет со страстью и максимальной самоотдачей. Еще бы качество футбола чуть повыше...
«Факел» в матче с ЦСКА не было видно на поле весь первый тайм. За это время гости создали несколько голевых моментов и реализовали пенальти (Чалов забивает в четвертом матче подряд!). Да, Квеквескири случайно наступил на ногу Облякову, но этот эпизод — тоже результат давления армейцев.
После перерыва воронежцы включились и даже создали пару опасных моментов. Но этого оказалось мало, а Обляков после скидки Заболотного убил интригу.
Уверенная победа ЦСКА вывела команду на четвертое место, а «Спартак» теперь всего в одной победе. Интрига в борьбе за медали обостряется, финиш обещает быть жарким.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4