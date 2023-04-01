Отбитый Адамовым пенальти и два гола в меньшинстве. Бердыев лишает «Динамо» надежд на медали?
Предыдущий матч этих соперников в Москве стал историческим — по его итогам «Сочи» впервые взял медали РПЛ. И сразу серебряные. Бело-голубым досталась бронза. И хотя это лучшее достижение клуба с 2008 года, оно не сильно порадовало — до встречи с «Сочи» команда Сандро Шварца долго шла второй, а в последнем туре споткнулась дома — 1:5.
На сей раз диспозиция была другой. «Динамо» с большим трудом тянулось за лидирующей тройкой, деля четвертую строчку с ЦСКА. А южане вообще шли девятыми. И зимняя смена тренера мгновенного результата не принесла — при Курбане Бердыеве после дебютной победы над армейцами последовали два болезненных поражения с общим счетом 0:7.
Бело-голубые считались фаворитом, но и сочинцам, конечно, после таких оплеух требовалась реабилитация. Они пошли с первых минут вперед, а хозяевам это было на руку — в контратаках молодые динамовцы доставляли проблемы опытным сочинцам. Дважды гостям повезло — опорник Кравцов сделал роскошный сейв после удара Макарова, вынеся мяч с ленточки, а затем ВАР проверял игру Маргасова рукой в штрафной, но грубой ошибки рефери не увидел.
Но на третий раз обойтись легким испугом не удалось — Маргасову вместе с Джанаевым пришлось валить в штрафной Макарова, чтобы тот не забил в уже пустые ворота. Голкипер был в этом настойчивее, заработав удаление и пенальти. Зато предотвратил неминуемый гол. А вышедший тут же на замену Адамов справился с ударом с 11 метров Фомина.
Триумф вратаря — шок для капитана бело-голубых. Даниил забил первые 17 пенальти в РПЛ, сравнявшись с рекордсменом Пеевым, однако прервал эту серию прошлой осенью во встрече с ЦСКА. И вот новый промах.
Дальше сюжет был понятен: «Динамо» будет давить в большинстве, «Сочи» — отбиваться. Моментов у хозяев было море, но Адамов поймал кураж, вытаскивая мячи любой сложности. А когда и он был бессилен, динамовцы то попадали в штангу (как Макаров), то не могли отправить мяч в сетку с пяти метров (как Гладышев).
Додавят или нет? Казалось, вопрос стоит только так — никакой контригры у «Сочи» не было. Однако все перевернулось в одно мгновение, и почему-то большим удивлением это не стало. Бело-голубые в этом сезоне уже имели опыт и в большинстве пропускать два гола (от «Оренбурга»), и иметь тотальнейшее преимущество, но страдать от первой же контратаки (в Ростове).
И здесь: угловой, рикошет — гол. Контратака два в два — 0:2.
Да, наверное, хозяева вспомнят про травмированного Смолова и дисквалифицированного Захаряна. Однако и без них бело-голубые полностью переигрывали «Сочи». По качеству футбола особых претензий подопечным Йокановича не предъявишь. Не хватило только главного — инстинкта убийцы в атаке и концентрации в обороне. Эти болезни преследуют москвичей весь сезон, не позволяя всерьез претендовать на медали.
А Бердыев каким-то чудесным образом спасся от третьего подряд поражения и даже увез из Москвы три очка. Кудесник.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
9
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4