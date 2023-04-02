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Сегодня, 21:25

«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров

Артем Белинин
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Евгений Чернов празднует забитый гол в ворота «Торпедо».
Фото ФК «Ростов»
Комличенко повторил достижение Неймара — 2:1.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
2:1
Торпедо М

«Ростову» явно не на что жаловаться в этом сезоне — команда Карпина перед 21-м туром занимала второе место, имея все шансы закрепиться на нем основательно. Основной конкурент Карпина за серебро, московский «Спартак», в этом же туре оступился в игре с «Ахматом», так что южанам оставалось хорошо отработать против почти вылетевшего «Торпедо».

В гости к ростовчанам москвичи приехали с новым тренером — Жозеп Клотет по дороге на юг успел восхититься московским метро, но его тренерские решения оставались загадкой. Учитывая его богатый, но одновременно с этим и невзрачный послужной список, было интересно, что предпримет испанский специалист.

Особых изменений по тактике или составу он не внес — и схему 4-4-2, и большинство вышедших на поле игроков поклонники «Торпедо» в этом сезоне уже видели. «Ростов» же оказался, как обычно, консервативен — вышел в традиционной схеме 4-3-3, и только вынужденное отсутствие Уткина смущало.

Николай Комличенко. «Ростов» установил рекорд чемпионата России по количеству заработанных пенальти

Против южан вышли сразу двое их же игроков — в аренде у «Торпедо» находятся вратарь Егор Бабурин и нападающий Максим Турищев. Они же стали первыми героями матча — форвард сфолил в собственной штрафной, заработал желтую карточку и подарил «Ростову» пенальти. Кстати, он нарушил правила на Николае Комличенко — таким образом, нападающий ростовчан заработал за сезон уже восемь пенальти. И это не только рекорд РПЛ, но и повторение такового в Европе. Один из тех, кто зарабатывал восемь точек за сезон, — Неймар.

Но пользы это не принесло — мастер пенальти Дмитрий Полоз в этот раз не забил, потащил Егор Бабурин. А еще через несколько минут прямую красную карточку за жесткий подкат получил Данил Глебов — на этом моменте казалось, что закрепиться на второй строчке ростовчанам будет трудно.

Однако через две минуты вопрос исчез — Андрей Лангович зарядил издали и открыл счет. Так команды ушли на перерыв — а через восемь минут после его окончания, на 53-й минуте, Евгений Чернов забил один из самых красивых голов этого сезона. Поймал скидку после углового и зарядил с 30 метров — Бабурин был бессилен.

После этого команды, несмотря на неравные составы, продолжили обмен атаками — тренд на красивые голы поддержал Давид Караев из «Торпедо», тоже пульнув из-за штрафной. На этом остановились — постепенно игра затихла, счет 2:1 сохранился до конца матча.

«Ростов» великолепно провел отрезок из трех матчей — набрал максимум очков с «Химками», «Пари НН» и «Торпедо». Учитывая, что раньше с командами такого плана у Карпина периодически были проблемы, южане могут быть довольны. Теперь отрыв от «Спартака» составляет три очка. Получится ли у красно-белых его отыграть?

Евгений Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
7
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 0 : 6
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 2
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 2 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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