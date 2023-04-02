«Ростов» на жилах уходит в отрыв от «Спартака». Чернов забил с 30 метров
«Ростову» явно не на что жаловаться в этом сезоне — команда Карпина перед 21-м туром занимала второе место, имея все шансы закрепиться на нем основательно. Основной конкурент Карпина за серебро, московский «Спартак», в этом же туре оступился в игре с «Ахматом», так что южанам оставалось хорошо отработать против почти вылетевшего «Торпедо».
В гости к ростовчанам москвичи приехали с новым тренером — Жозеп Клотет по дороге на юг успел восхититься московским метро, но его тренерские решения оставались загадкой. Учитывая его богатый, но одновременно с этим и невзрачный послужной список, было интересно, что предпримет испанский специалист.
Особых изменений по тактике или составу он не внес — и схему 4-4-2, и большинство вышедших на поле игроков поклонники «Торпедо» в этом сезоне уже видели. «Ростов» же оказался, как обычно, консервативен — вышел в традиционной схеме 4-3-3, и только вынужденное отсутствие Уткина смущало.
Против южан вышли сразу двое их же игроков — в аренде у «Торпедо» находятся вратарь Егор Бабурин и нападающий Максим Турищев. Они же стали первыми героями матча — форвард сфолил в собственной штрафной, заработал желтую карточку и подарил «Ростову» пенальти. Кстати, он нарушил правила на Николае Комличенко — таким образом, нападающий ростовчан заработал за сезон уже восемь пенальти. И это не только рекорд РПЛ, но и повторение такового в Европе. Один из тех, кто зарабатывал восемь точек за сезон, — Неймар.
Но пользы это не принесло — мастер пенальти Дмитрий Полоз в этот раз не забил, потащил Егор Бабурин. А еще через несколько минут прямую красную карточку за жесткий подкат получил Данил Глебов — на этом моменте казалось, что закрепиться на второй строчке ростовчанам будет трудно.
Однако через две минуты вопрос исчез — Андрей Лангович зарядил издали и открыл счет. Так команды ушли на перерыв — а через восемь минут после его окончания, на 53-й минуте, Евгений Чернов забил один из самых красивых голов этого сезона. Поймал скидку после углового и зарядил с 30 метров — Бабурин был бессилен.
После этого команды, несмотря на неравные составы, продолжили обмен атаками — тренд на красивые голы поддержал Давид Караев из «Торпедо», тоже пульнув из-за штрафной. На этом остановились — постепенно игра затихла, счет 2:1 сохранился до конца матча.
«Ростов» великолепно провел отрезок из трех матчей — набрал максимум очков с «Химками», «Пари НН» и «Торпедо». Учитывая, что раньше с командами такого плана у Карпина периодически были проблемы, южане могут быть довольны. Теперь отрыв от «Спартака» составляет три очка. Получится ли у красно-белых его отыграть?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4