Новый скандал с Дзюбой, победная серия ЦСКА, голеада «Краснодара». Рабинер — о топ-событиях тура

Обозреватель «СЭ» рецензирует главные матчи выходных в РПЛ.

Дзюба и Семак

Самое запомнившееся событие 22-го тура РПЛ не имеет прямого отношения к игре. Оно связано с нашим вечным персонажем, который не устает подбрасывать поленья в костер обсуждений.

Снова Артем Дзюба!

Но если в первом туре после возобновления чемпионата форвард «Локомотива» поразил всех выездным хет-триком в ворота «Ростова» (а конкретно — Валерия Карпина, которого в те 90 минут он, несомненно, воображал эти самые ворота защищающим). Потом с «Краснодаром», не реализовав пенальти при 0:2, отдал голевую передачу и забил победный мяч. То теперь отличился совсем другим. Публика смаковала его неизбежную, как многим казалось, вендетту в матче с «Зенитом» — но результативными действиями Артем не отметился, зато после игры не пожал руку Сергею Семаку, двинувшемуся в его сторону. Да еще и заявил потом, что главного тренера санкт-петербуржцев «не видел». Так мы и поверили.

Семак позже не встал вступать с Дзюбой в заочную полемику и обмен колкостями: «Да ничего. Это его желание. Я был бы не против, если бы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Я был бы только рад. Отношение у меня ко всем хорошее. А ко мне — у каждого есть свое мнение».

Вот поэтому, заметьте, к Семаку и не «прилипает» отношение болельщиков других команд к «Зениту» как клубу. Он как был хорошим человеком, так и остается, и это, как мне кажется, не ставят под сомнение ни поклонники «Спартака», ни почитатели ЦСКА или «Динамо». Даже если он не соизволил поговорить с Дзюбой перед тем, как «Зенит» с ним расстался — потому что, по мнению Артема, «Сергей Богданович всегда избегает неприятных разговоров».

Из этой его цитаты в интервью Нобелю Арустамяну и произрастает отказ форварда пожать руку своему бывшему главному тренеру. С которым они вообще-то выиграли четыре чемпионата России, хотя до работы с Семаком у Дзюбы чемпионских титулов в карьере не было. Но уже не раз замечено, что Артем при всех его несомненных достоинствах спортсмена склонен быстро забывать о том хорошем, что для него делают, если жизнь поворачивается в другую сторону. И даже время, оказывается, не лечит.

Но самое дешевое и постыдное, на мой взгляд, в такой ситуации — не просто не пожать руку своему бывшему тренеру, а еще и заявить, что ты его якобы не видел. Вместо того, чтобы, если уж ты пошел на такое, назвать все своими именами. Этой весной Дзюба доказал, что остается большим мастером для нынешней РПЛ. Но и человеком он остается тем же. Принимайте, как говорится, таким, какой есть.

«Локо» хватило на тайм. У «Зенита» второй матч подряд решают центрфорварды, выходящие на замену

Что же касается собственно игры Артема с «Зенитом» (за которую он извинился, что делает ему честь, и это тоже игнорировать нельзя), то в ней был и яркий эпизод, пусть и всего один. В первом тайме Дзюба отдал пяткой прекрасную передачу Глушенкову, которая имела все шансы стать голевой. Попади Максим — все бы Дзюбой за этот момент сейчас восхищались. Но хавбек пробил мимо ворот. При этом уже спустя несколько секунд забил — локомотивцы накрыли прессингом вратаря и защитников при розыгрыше мяча от ворот, и это сработало: Глушенков на линии штрафной после паса Ренана обокрал Вендела и точно пробил. Это к Дзюбе прямого отношения уже не имело, и тот эпизод с пасом пяткой «заигрался», о нем быстро забыли — и зря. Потому что эстетику в футболе еще никто не отменял, а там это был не просто пас ради паса.

Больше, однако, об игре Дзюбы против бывшего клуба вспомнить нечего. Чем больше времени матча проходило — тем хуже он двигался, что вполне естественно в 34 года и без предсезонки. И мне было не вполне понятно, почему Михаил Галактионов заменил острого до последних секунд пребывания на поле Сергея Пиняева — взять хотя бы момент на 69-й минуте, когда 18-летний вингер в диком подкате накрыл у чужой штрафной Клаудинью и прострелил, но никто замкнуть его передачу не успел. Это показало, что сил, в отличие от Дзюбы, у него еще хватало. Но, видимо, главный тренер «Локо» рассчитывал на навал в концовке, когда теоретически габариты Артема могли бы пригодиться. Но только теоретически.

«Зенит» выиграл в Черкизове впервые за шесть лет — и в тот момент, после четырех кряду побед «Локо», когда это казалось наименее логичным. Красно-зеленых хватило на один тайм, и после часа игры они выдохлись, а достаточно звучная по именам (Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов) скамейка свежести и новой волны в игру хозяев не внесла. «Зенит» грамотнее распределил силы на два тайма и победил по делу.

При том что по первому тайму «Локомотив» очень понравился. Когда на 28-й минуте показали статистику — шесть удачных попыток прессинга против одной в пользу хозяев — это выглядело очень показательно. Здоровая агрессия у железнодорожников была намного выше, чем у гостей, долгое время напоминавших, по выражению Валерия Газзаева, академиков с тросточками. И гол Глушенкова стал как раз прямым результатом этого прессинга и этой агрессии.

Если бы «Локомотив» забрал этот тайм (чего заслуживал), то у него были бы шансы на успех в игре в целом. Но сказалось индивидуальное мастерство зенитовских бразильцев. Вендел «отмазался»: получив мяч от Малкома, проскочил между Дмитрием Бариновым и Артемом Карпускасом и пробил в нижний угол из-под Егора Погостнова. Этот мяч не был ничьей прямой ошибкой — здорово сыграли атакующие футболисты.

Но ответный гол не вытекал из логики игры, а такое разочарование для тех, кто ее ведет, нередко приводит к поражениям. Так и случилось. Оборотная сторона прессинга — ранняя усталость, и тут большая роль ложится на тех, кто выходит на замену и должен вдохнуть в команду силы. С «Локомотивом» этого не произошло.

Зато у «Зенита» второй раз подряд победные мячи забили центрфорварды, выходящие на замену. В прошлом матче Сергеев вышел вместо Кассьерры, и благодаря Ивану «Зенит» выиграл у «Урала». Вчера же Сергеев был справедливо вознагражден местом в основе, но почти за час считанные разы коснулся мяча, после чего Семак закономерно заменил его тем же Кассьеррой.

В итоге колумбиец и забил, наконец, свой первый мяч за «Зенит». Причем какой! У меня нет сомнений, что гол надо засчитывать Кассьерре, а не автогол (как изначально отразили в протоколе) — Погостнову, который последним коснулся мяча. Матео заслужил авторства не только за красоту исполнения «ножницами», но и по факту. Потому что после его удара мяч летел в створ ворот — а значит, это гол в чужие, а не в свои ворота.

Кстати, в утешение Погостнову, так уж вышло, задействованному в эпизодах с обоими пропущенными голами, скажу, что он при этом, на мой взгляд, был одним из лучших у «Локо». Несмотря на 19-летний возраст, Егор видится мне гораздо более интересным уже на сегодня (не говоря уже о том, что перспективным) центральным защитником, чем Иван Кузьмичев и Херман Конти. Знаю, что последнего до переезда в Москву предлагали в целый ряд клубов, но он не заинтересовал даже, например, кипрский «Арис».

В целом «Локомотив» в матче с «Зенитом» ни в коем случае не разочаровал, но чемпион и лидер доказал правомерность своего статуса. Поражение в позапрошлом туре от ЦСКА наряду с вылетом из Кубка не повлекло за собой долгоиграющий спад — да и с чего бы ему взяться?

Вендел празднует забитый гол. Федор Успенский, Фото «СЭ»

У ЦСКА четвертая победа подряд. «Краснодар» больше всех забивает

«Зенит», создавший к зиме мощный задел, может позволить себе терять кое-какие очки, а самая «горячая» сейчас команда — та самая, что его обыграла. ЦСКА, в рабочем режиме разгромив «Химки», одержал в премьер-лиге четвертую победу подряд, да еще и параллельно пробился в финал Пути РПЛ Кубка России. Вроде только что, выходя из зимы, армейцы достаточно серьезно отставали от «Спартака» с «Ростовом», а теперь красно-белые опережают команду Владимира Федотова всего на очко.

В полном порядке Иван Обляков, у которого в пяти весенних турах — 3+2, хотя ранее он не был замечен в ярко выраженной конкретике результативности. Четыре очка (3+1) — у Федора Чалова. Но замечу и то, что в последней паре матчей, на Кубок с «Крыльями» и в чемпионате с «Химками», здорово выходил на замену и обострял игру Хорхе Карраскаль. Колумбиец после длительного неудачного периода несколько матчей (включая победный с «Зенитом») просидел на лавке, съездил в сборную, где забил первый в жизни мяч. Все это оказалось своевременной встряской, и, судя по всему, увидев изменения в отношении Карраскаля к тренировкам, Федотов вернул его на поле — пока в качестве джокера. И это работает.

Нельзя не обратить внимание и на то, что ЦСКА за пять матчей чемпионата пропустил лишь два мяча, то есть у команды стабилизировалась и игра в обороне. С «Химками», как и до того на Кубок с Самарой, не пропустил Владислав Тороп, которого мне в февральском интервью очень хвалил отметивший на днях 37-летие Игорь Акинфеев. Выходит, появление резервного вратаря не вызывает нервозности у защиты. А возвращение после травм Игоря Дивеева и Бахтиера Зайнутдинова добавило Федотову вариативности во всех линиях.

В весенних турах три команды пока набрали по 12 очков — «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА (сегодня в случае победы в Оренбурге к ним может присоединиться «Ростов»). Но стоит обратить внимание и на два клуба, заработавших по десять очков, то есть одержавших по три победы при одной ничьей и одном поражении.

«Ахмат» с запасом обыграл «Урал», похоже, сосредоточившийся на Кубке и после 16-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах уступивший в третьем матче РПЛ кряду. Вот что значит один раз при 0:0 пропустить решающий мяч на самом финише игры, как это произошло с екатеринбуржцами в домашней встрече с «Динамо». Вроде одно поражение на ровном месте — но за ним последовали еще два, в Санкт-Петербурге и Грозном.

«Ахмат» же исправно набирает очки в матчах с равными и теми, кто ниже, — победил дома «Оренбург» и в гостях «Крылья», теперь обыграл «Урал». И даже там, где тому не способствует игра, цепляет какие-то очки — как гостевую ничью со «Спартаком». Упрямая, цепкая, не мягкотелая команда у Сергея Ташуева, а ее давний вожак, неистовый косовар Бернард Бериша, конечно, в силу своего нрава может и ногой махнуть так, что встать на грань красной карточки — но может и убежать, и забить, и отдать. С «Уралом» у него — 1+1. И важно заметить — в пяти матчах грозненцы пропустили лишь два мяча. Столько же — только у ЦСКА, а у остальных — больше. У «Спартака», допустим, девять, у «Динамо» — восемь.

«Краснодар» же, как и «Ахмат», набравший десять очков в пяти турах, напротив, больше всех в лиге весной забивает. 16 голов! 2, 3, 2, 6, 3 — вот как по матчам распределились голы южой команды. У ближайшего преследователя, «Локомотива» — 12. У команды Владимира Ивича в великолепной форме Джон Кордоба (5+2 после зимней паузы) и Никита Кривцов (четыре гола, да и кубковый дубль в Грозном забывать не стоит). «Быков» совсем не надломило болезненное поражение от «Локомотива» в Черкизове, когда на два их мяча до перерыва хозяева во втором тайме ответили тремя. Насколько мне известно, по итогам этого матча у Ивича состоялся разговор с руководством клуба, где серб проявил хорошие коммуникационные навыки: разложил случившееся по полочкам и смог найти слова и интонацию, которые успокоили расстроенный (а кто бы в такой ситуации не расстроился?) менеджмент. И правда — с тех пор «Краснодар» только побеждает. Пусть иногда, как на Кубок с «Ростовом», с огромной долей удачи.

«Быки», которые, как казалось к зиме, глухо застряли в середине таблицы, сейчас в одном очке от пятого места. С топ-4 же, похоже, ясно. Идущий четвертым ЦСКА отделяет от следующего, «Ахмата», пять очков.

Этот тур провел и более четкий водораздел между зоной стыков и безопасным 12-м местом. Пользующиеся всеобщей симпатией благодаря игре «Крылья Советов» Игоря Осинькина победили в Сочи, и от «Пари НН», без вариантов уступившего в Краснодаре, их отделяют уже пять очков. Все идет к тому, что в зоне вылета борьба будет идти уже внутри нижней четверки.

Не получилось яркого дебюта ни у одного из двух тренеров, возглавивших команды на прошлой неделе, — Сергея Юрана в «Пари НН» и Рината Билялетдинова в «Химках». Играли, правда, и те, и другие на выезде со сложными соперниками, но никакого эмоционального всплеска от смены главных тренеров у них видно не было.

У нижегородцев и химчан весной — одно очко на двоих с общей разницей мячей 5-26. И те, и другие — пока в руинах, из которых то же «Торпедо» уже выбирается. У черно-белых весной семь очков — правда, надо учитывать, что если бы не техническая победа, а ничья в Нижнем, то было бы на два меньше. Но эти семь — больше, чем у «Спартака», «Сочи», «Урала», «Крыльев»...

Что касается «Факела», то его главный — болельщики, что по нынешним временам большая редкость. Думаю, тот кураж, который они придают воронежцам в домашних матчах, позволит им не вылететь напрямую.