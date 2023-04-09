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Сегодня, 00:10

У Селихова две странные ошибки в дерби с «Динамо». Что случилось с вратарем «Спартака»?

Артем Белинин
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Александр Селихов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
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Шокирован даже Абаскаль.

«Спартак» и «Динамо» выдали сверхрезультативное дерби (3:3), а большинству голов предшествовали персональные ошибки. Так, Александр Селихов «поучаствовал» в двух мячах, влетевших в ворота красно-белых. «СЭ» детально разобрал действия голкипера.

Первый гол — ошибка на выходе

Первый из двух несуразных мячей «Спартак» пропустил в добавленное к первому тайму время. На 45+2-й минуте динамовцы отправились подавать угловой: Захарян закрутил мяч прямо в руки Селихову, голкипер должен был спокойно забрать его, но ошибся на выходе. В итоге мяч прилетел прямо в опорную ногу Александра Соболева и срикошетил в ворота.

Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции

Второй гол — обман Тюкавина или надежда на Дуарте?

Этот гол «Динамо» получился даже более странным, чем первый! Макаров получил мяч справа и вполне типично для себя прострелил в штрафную. Передача в центр получилась роскошной, при желании набравший скорость Тюкавин мог бы ее и замкнуть — но не стал этого делать. Чем, вероятно, дезориентировал Селихова (вместе с Дуарте, который также пытался прервать пас) — кипер остался на месте и просто проводил мяч глазами.

Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции
Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Скриншот из трансляции

«Селихов извинился в подтрибунке»

Безусловно, такое выступление иначе как помутнением не назовешь. И Селихов сразу признал ошибки. «Саша извинился в подтрибунке, — сообщил на пресс-конференции Гильермо Абаскаль. — С чем связаны его сегодняшние ошибки? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы сказал. Но я не знаю. Мы не привыкли к такой игре, потому что Селихов — надежный вратарь. Уверен, что завтра он уже станет лучше. Мы поможем ему в психологическом плане. Селихов часто выручает команду, он один из наших капитанов».

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Игру вратаря «Спартака» после матча попросили прокомментировать даже Антона Шунина. Кипер «Динамо» ответил очень дипломатично: «Почему Селихов так поступил в эпизоде с третьим голом? Это некорректный вопрос. Если вы думаете, что я его буду критиковать, то вы ошибаетесь».

У Селихова есть неделя, чтобы изучить моменты в матче с «Динамо», восстановиться и провести следующую встречу на прежнем уровне. 15 апреля «Спартак» ждет еще одно дерби — против «Торпедо».

Александр Селихов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
5
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Зенит
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