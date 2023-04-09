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Дерби открытых дверей. Абаскаль и Йоканович проиграли

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игровой момент в матче «Спартак» — «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — о матче «Спартак» — «Динамо» (3:3).

Это было какое-то странное дерби.

«Спартак» привозит три гола в свои ворота. Сначала неудачный вынос Денисовым точно на ногу Захаряна мяча, который шел мимо ворот. Потом Селихов и Соболев соорудили классический автогол. А во втором тайме неточный пас Макарова невероятным образом превратился в третий мяч.

&laquo;Спартак&raquo; и &laquo;Динамо&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче РПЛ 8&nbsp;апреля 2023 года. Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

Разве можно не воспользоваться такими шикарными подарками от соперника? В дерби! В момент, когда только победа оставляла бело-голубым реальные шансы решить задачу на сезон — забраться в тройку! Оказалось, что можно. Да, «Спартак» сравнял счет в концовке с пенальти, в ошибочности назначения которого сходятся практически все — от судейских экспертов до Александра Алаева. Но по числу моментов красно-белые значительно превзошли соперника и могли сравнивать счет гораздо раньше. Так что несправедливым исход не назовешь.

Это было дерби открытых дверей, дерби разобранных команд. Счет 3:3 хорош для зрителей, создает ощущение яркого противостояния, однако на деле уровень футбола в первом тайме был катастрофически низким. Да и после перерыва нельзя назвать соответствующим высоким ожиданиям от противостояния топ-клубов. Которые еще вчера задавали моду в премьер-лиге, а сегодня соревновались, кто допустит больше грубейших ошибок в обороне. Вышла ничья.

Радость обеих команд после голов и&nbsp;теннисистка Анастасия Потапова.

Ожидалось, что встреча даст ответ на вопрос: какая из команд выбирается из кризиса? У «Спартака» до этого было четыре матча без побед, упущенное второе место и вылет в Путь регионов в Кубке. «Динамо» два последних поражения оставили без борьбы за Кубок и отодвинули на пятую строчку в РПЛ.

В итоге ни один из клубов не убедил, что нащупал почву под ногами. Отсутствие концентрации четко подтверждает: в коллективах по-прежнему не все в порядке. И Абаскаль, и Йоканович могут чувствовать себя проигравшими как по качеству футбола, так и в плане результата. Два потерянных в субботу очка сильно ухудшают позиции команд в чемпионате.

Гильермо Абаскаль. «Динамо» забивало даже без ударов. Все шесть голов — наши!" Абаскаль и Йоканович — после 3:3 в дерби

Разница в одном: если Абаскаль, только продливший контракт с красно-белыми, пока наверняка видит себя в следующем сезоне в «Спартаке», то у Йокановича задержаться в России шансов стало совсем мало. На финише нужно какое-то чудо, чтобы залезть в тройку и заслужить автоматическую пролонгацию соглашения.

Пока «Динамо» не выглядит коллективом, способным удивить на финише со знаком плюс. А спартаковцам, совсем недавно тянувшимся за «Зенитом», похоже, остается сосредоточиться только на том, чтобы не вылететь из топ-3.

Александр Соболев
Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Славиша Йоканович
2
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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У Селихова две странные ошибки в дерби с «Динамо». Что случилось с вратарем «Спартака»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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