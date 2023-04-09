Дерби открытых дверей. Абаскаль и Йоканович проиграли
Это было какое-то странное дерби.
«Спартак» привозит три гола в свои ворота. Сначала неудачный вынос Денисовым точно на ногу Захаряна мяча, который шел мимо ворот. Потом Селихов и Соболев соорудили классический автогол. А во втором тайме неточный пас Макарова невероятным образом превратился в третий мяч.
Разве можно не воспользоваться такими шикарными подарками от соперника? В дерби! В момент, когда только победа оставляла бело-голубым реальные шансы решить задачу на сезон — забраться в тройку! Оказалось, что можно. Да, «Спартак» сравнял счет в концовке с пенальти, в ошибочности назначения которого сходятся практически все — от судейских экспертов до Александра Алаева. Но по числу моментов красно-белые значительно превзошли соперника и могли сравнивать счет гораздо раньше. Так что несправедливым исход не назовешь.
Это было дерби открытых дверей, дерби разобранных команд. Счет 3:3 хорош для зрителей, создает ощущение яркого противостояния, однако на деле уровень футбола в первом тайме был катастрофически низким. Да и после перерыва нельзя назвать соответствующим высоким ожиданиям от противостояния топ-клубов. Которые еще вчера задавали моду в премьер-лиге, а сегодня соревновались, кто допустит больше грубейших ошибок в обороне. Вышла ничья.
Ожидалось, что встреча даст ответ на вопрос: какая из команд выбирается из кризиса? У «Спартака» до этого было четыре матча без побед, упущенное второе место и вылет в Путь регионов в Кубке. «Динамо» два последних поражения оставили без борьбы за Кубок и отодвинули на пятую строчку в РПЛ.
В итоге ни один из клубов не убедил, что нащупал почву под ногами. Отсутствие концентрации четко подтверждает: в коллективах по-прежнему не все в порядке. И Абаскаль, и Йоканович могут чувствовать себя проигравшими как по качеству футбола, так и в плане результата. Два потерянных в субботу очка сильно ухудшают позиции команд в чемпионате.
Разница в одном: если Абаскаль, только продливший контракт с красно-белыми, пока наверняка видит себя в следующем сезоне в «Спартаке», то у Йокановича задержаться в России шансов стало совсем мало. На финише нужно какое-то чудо, чтобы залезть в тройку и заслужить автоматическую пролонгацию соглашения.
Пока «Динамо» не выглядит коллективом, способным удивить на финише со знаком плюс. А спартаковцам, совсем недавно тянувшимся за «Зенитом», похоже, остается сосредоточиться только на том, чтобы не вылететь из топ-3.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4