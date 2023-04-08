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Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счетом 3:3 в матче РПЛ
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ 8 апреля 2023 года.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
3:3 на «Открытие Банк Арене»!

Если бы дерби «Спартак» — «Динамо» проводилось перед зимней паузой, а не весной, в нем можно было бы выделить явного фаворита. На тот момент красно-белые уверенно шли на втором месте, а вот бело-голубые переживали трудный трансформационный период. Но в апреле силы уравнялись: «Спартак» сбавил обороты и в четырех матчах РПЛ после рестарта одержал всего одну победу, а также вылетел в Путь регионов в FONBET Кубке России. «Динамо» же чередует выигрыши с поражениями, но в целом его игра оставляет скорее негативное впечатление — особенно на фоне вылета из Кубка от команды первой лиги «Акрона».

Потому главный вопрос в преддверии дерби звучал так: кто сможет лучше замаскировать свои проблемы и сыграть на слабых сторонах оппонента? Особенно актуально это было из-за травм важных футболистов: Гильермо Абаскаль не мог рассчитывать на Джикию, Николсона, Мозеса и Промеса. Славише Йокановичу пришлось обходиться без Лаксальта, Кутицкого и Фернандеса, плюс только вернулись в обойму Смолов и Норманн (обоих не оказалось в старте).

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
08 апр, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:3
Динамо

Следствием системных кризисов и эпидемий травм стала переполненная ошибками, но очень живая игра. Причем в первом тайме было сложно определить, кто ее ведет: матч разбился на отрезки, в которых преимуществом владели то одни, то другие, а опасные моменты создавались скорее из-за недочетов, а не благодаря наигранным комбинациям.

Первым забил «Спартак», и этот мяч отлично подходит под определение «неожиданный». Кажется, защитники «Динамо» сами не поняли, что правый защитник Хлусевич забыл в левой части штрафной, где принял классный пас от Зобнина и переправил мяч Соболеву, который наконец-то забил первый гол после рестарта РПЛ. Более того, Александр отличился впервые с октября!

Почти тут же ошибся еще и Маричаль — повезло, что «Спартак» не воспользовался шансом. Но вообще «Динамо» после пропущенного гола как будто «поплыло» — технический брак начал проскакивать у всех, включая Захаряна. Который сравнял счет на 35-й минуте! Ту атаку бело-голубых изначально завершал Тюкавин, классно отыгравшийся с Макаровым и покативший мяч мимо Селихова. И вопрос — залетел бы тот в ворота, если бы не Денисов. Защитник «Спартака» заменил травмированного Хлусевича и выбил мяч из пустых ворот, но в конечном счете ассистировал Захаряну — ему оставалось расстрелять пустые ворота.

Сразу после пропущенного мяча «Спартак» ожил — Кейта Бальде, один из самых активных футболистов на поле, чуть снова не вывел красно-белых вперед, выскочив на ворота Шунина, но вратарь спас. Ну а затем защитники «Динамо» начали исполнять что-то странное, раз за разом привозя атаки на свои ворота. Особенно отличился Маричаль, чья обработка спровоцировала новую голевую атаку — на этот раз Бальде не пожалел «Динамо».

Удивительно, но парад ошибок на этом не закончился — под занавес тайма Соболев подпортил себе эмоции от долгожданного гола, срезав мяч в свои ворота после подачи с углового и просчета Селихова на выходе. Счет 2:2 по итогам тайма не стал индикатором шикарной игры — такую результативность спровоцировали недочеты в обеих штрафных.

Славиша Йоканович дал оценку действиям своей обороны, в перерыве заменив Маричаля на 18-летнего сербского новичка Милана Майсторовича. Не сказать, что у ворот Шунина сразу стало спокойнее, но хотя бы привозить футболисты «Динамо» перестали. Однако моменты «Спартак» все же создавал за счет подач — сперва Соболев пытался замкнуть навес Денисова, а затем Чернов после ассиста Зиньковского не смог прошить Шунина с линии вратарской. И тут произошло что-то очень странное — вместо того чтобы повести в счете, футболисты «Спартака» увидели мяч в своих воротах! В ответной атаке Макаров исполнил передачу в штрафную, Тюкавин проскочил мимо, а Селихов застыл в полупозиции и просто проводил мяч взглядом. Что это вообще было?

Впервые поведя в счете, «Динамо» закрылось и село в оборону, а выдавшего отличный матч (пусть и не отметившегося в протоколе) Тюкавина заменил Смолов. В какой-то момент бело-голубые слишком прижались к воротам и за это поплатились — Зобнин заработал весьма спорный пенальти на угловом, который реализовал Соболев.

3:3 — парадоксальный и в то же время справедливый счет матча. С одной стороны, обе команды не показали футбол того уровня в атаке, чтобы наиграть на три забитых мяча. С другой — ошибок в обороне было столько, что шесть голов не кажутся чем-то сверхъестественным. И «Динамо», и «Спартак» явно не в лучшей форме, так что такая перестрелка и парад ошибок — справедливый результат ярчайшего дерби.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
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 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
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 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
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 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
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 Факел 22 2 11 9 27-41 17
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Александр Соболев

Спартак

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