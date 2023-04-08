Дерби взаимных ошибок! «Спартак» и «Динамо» привезли по три гола, но выдали шоу
Если бы дерби «Спартак» — «Динамо» проводилось перед зимней паузой, а не весной, в нем можно было бы выделить явного фаворита. На тот момент красно-белые уверенно шли на втором месте, а вот бело-голубые переживали трудный трансформационный период. Но в апреле силы уравнялись: «Спартак» сбавил обороты и в четырех матчах РПЛ после рестарта одержал всего одну победу, а также вылетел в Путь регионов в FONBET Кубке России. «Динамо» же чередует выигрыши с поражениями, но в целом его игра оставляет скорее негативное впечатление — особенно на фоне вылета из Кубка от команды первой лиги «Акрона».
Потому главный вопрос в преддверии дерби звучал так: кто сможет лучше замаскировать свои проблемы и сыграть на слабых сторонах оппонента? Особенно актуально это было из-за травм важных футболистов: Гильермо Абаскаль не мог рассчитывать на Джикию, Николсона, Мозеса и Промеса. Славише Йокановичу пришлось обходиться без Лаксальта, Кутицкого и Фернандеса, плюс только вернулись в обойму Смолов и Норманн (обоих не оказалось в старте).
Следствием системных кризисов и эпидемий травм стала переполненная ошибками, но очень живая игра. Причем в первом тайме было сложно определить, кто ее ведет: матч разбился на отрезки, в которых преимуществом владели то одни, то другие, а опасные моменты создавались скорее из-за недочетов, а не благодаря наигранным комбинациям.
Первым забил «Спартак», и этот мяч отлично подходит под определение «неожиданный». Кажется, защитники «Динамо» сами не поняли, что правый защитник Хлусевич забыл в левой части штрафной, где принял классный пас от Зобнина и переправил мяч Соболеву, который наконец-то забил первый гол после рестарта РПЛ. Более того, Александр отличился впервые с октября!
Почти тут же ошибся еще и Маричаль — повезло, что «Спартак» не воспользовался шансом. Но вообще «Динамо» после пропущенного гола как будто «поплыло» — технический брак начал проскакивать у всех, включая Захаряна. Который сравнял счет на 35-й минуте! Ту атаку бело-голубых изначально завершал Тюкавин, классно отыгравшийся с Макаровым и покативший мяч мимо Селихова. И вопрос — залетел бы тот в ворота, если бы не Денисов. Защитник «Спартака» заменил травмированного Хлусевича и выбил мяч из пустых ворот, но в конечном счете ассистировал Захаряну — ему оставалось расстрелять пустые ворота.
Сразу после пропущенного мяча «Спартак» ожил — Кейта Бальде, один из самых активных футболистов на поле, чуть снова не вывел красно-белых вперед, выскочив на ворота Шунина, но вратарь спас. Ну а затем защитники «Динамо» начали исполнять что-то странное, раз за разом привозя атаки на свои ворота. Особенно отличился Маричаль, чья обработка спровоцировала новую голевую атаку — на этот раз Бальде не пожалел «Динамо».
Удивительно, но парад ошибок на этом не закончился — под занавес тайма Соболев подпортил себе эмоции от долгожданного гола, срезав мяч в свои ворота после подачи с углового и просчета Селихова на выходе. Счет 2:2 по итогам тайма не стал индикатором шикарной игры — такую результативность спровоцировали недочеты в обеих штрафных.
Славиша Йоканович дал оценку действиям своей обороны, в перерыве заменив Маричаля на 18-летнего сербского новичка Милана Майсторовича. Не сказать, что у ворот Шунина сразу стало спокойнее, но хотя бы привозить футболисты «Динамо» перестали. Однако моменты «Спартак» все же создавал за счет подач — сперва Соболев пытался замкнуть навес Денисова, а затем Чернов после ассиста Зиньковского не смог прошить Шунина с линии вратарской. И тут произошло что-то очень странное — вместо того чтобы повести в счете, футболисты «Спартака» увидели мяч в своих воротах! В ответной атаке Макаров исполнил передачу в штрафную, Тюкавин проскочил мимо, а Селихов застыл в полупозиции и просто проводил мяч взглядом. Что это вообще было?
Впервые поведя в счете, «Динамо» закрылось и село в оборону, а выдавшего отличный матч (пусть и не отметившегося в протоколе) Тюкавина заменил Смолов. В какой-то момент бело-голубые слишком прижались к воротам и за это поплатились — Зобнин заработал весьма спорный пенальти на угловом, который реализовал Соболев.
3:3 — парадоксальный и в то же время справедливый счет матча. С одной стороны, обе команды не показали футбол того уровня в атаке, чтобы наиграть на три забитых мяча. С другой — ошибок в обороне было столько, что шесть голов не кажутся чем-то сверхъестественным. И «Динамо», и «Спартак» явно не в лучшей форме, так что такая перестрелка и парад ошибок — справедливый результат ярчайшего дерби.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4