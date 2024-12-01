Джон Кордоба: «Интерес «Спартака»? Это я отказался от трансфера, а не они»
Прошедшим летом Джон Кордоба мог взорвать трансферный рынок РПЛ: колумбийца долго вел «Зенит», а после в переговоры включился «Спартак». Но сделку так никто и не закрыл, а 5 ноября нападающий продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года.
Перед главным матчем 17-го тура Кордоба дал обстоятельное интервью «СЭ» и детально рассказал о том, как принимал решение. Публикуем отрывок, а полную версию читайте в ближайшие дни.
Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою!
— Недавно вы продлили контракт с «Краснодаром». Довольны, что остались в клубе?
— Я всегда говорил, что «Краснодар» — место, где ко мне относились лучше всего. Здесь я счастлив. Могу сказать, что это мой дом, где я чувствую любовь. Клуб сделал многое, чтобы я остался, и эта забота и заинтересованность сыграли важнейшую роль в моем решении продлить контракт.
— При этом разговоров об уходе было достаточно — и зимой, и особенно летом.
— Слухов действительно было очень много. Но я всегда оставался сконцентрированным только на одном клубе. Мне говорили об интересе «Спартака» и «Зенита». И я благодарен им за этот интерес. Но все разрешилось: я остался в «Краснодаре» и буду продолжать делать все для команды.
— Томаш Амарал рассказывал, что «Спартак» не устроила ни озвученная «Краснодаром» сумма, ни ваши финансовые запросы...
— Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.
— Насколько серьезно вы рассматривали этот вариант?
— Я уважаю «Спартак» как клуб. Уважаю игроков и тренера этой команды. И, повторюсь, благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, и надо оставить ее в прошлом. Это не играет никакой роли в моей жизни.
Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки
— А насколько близкой была история с «Зенитом»? Питерцы тоже выходили на вас?
— Да, но не напрямую. Все решалось через агента. Лично я ни с кем не общался. Контакты с «Зенитом» были во время Кубка Америки. Я был поглощен выступлением за сборную и не интересовался, о чем мой агент разговаривал с другими клубами.
— Для вас в принципе важно привлекать внимание других клубов?
— Конечно же, это приятные эмоции! Это мотивация продолжать и дальше хорошо работать. Мне нравится, когда такой интерес есть. Когда звонят практически из всех лиг, это очень приятное ощущение.
— Как часто вы лично общались с Сергеем Галицким во время переговоров о продлении контракта?
—У нас очень хорошие отношения с президентом. Мы всегда уважительно относились друг к другу. Повторюсь, я всегда буду благодарен «Краснодару». Больше, чем любому другому клубу, за которые я выступал.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3