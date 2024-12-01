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Сегодня, 16:25

«Химки» — кошмар «Локомотива»! Команда Галактионова рискует к отпуску вылететь из топ-3

«Химки» обыграли «Локомотив» в Москве
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Батраков (в центре) в матче РПЛ «Локомотив» — «Химки» (1:3) в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сенсация в Черкизове.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:3
Химки

«Локомотив» не смог дать те скорости, к которым привык. Можно сказать, что мы сыграли сегодня ниже своих возможностей», — говорил Михаил Галактионов после сенсационного октябрьского поражения в Химках. Те подмосковные 0:2 стали шоком на фоне результатов команд и кубковых разгромов красно-черных с суммарным счетом 9:1. В первый день зимы про это тоже вспомнилось быстро — когда Ньямси подтолкнул в спину Бакаева и арбитр указал на 11-метровую отметку. Железнодорожников спас ВАР, определивший, что нарушение произошло до штрафной.

Дмитрий Баринов и&nbsp;Лукас Вера. «Химки» обыграли «Локомотив» на «РЖД Арене». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Важнее же было то, что провал обороны красно-зеленых оказался не локальным, а системным. «Химки» в дебюте смотрелись ярче, организованнее и по-хорошему злее. Совсем не так, как зачастую выглядит команда, где вот-вот могут отправить в отставку Франка Артигу. Пожалуй, именно так играют за тренера. Ярко, с отличным движением и хорошей спортивной злостью.

Можно, конечно, говорить, что гол Заболотного — следствие несогласованности Монтеса и Баринова, а также заряженности Хосонова, который несколько дней назад в кубковой серии пенальти занял место в воротах. Только до этого у гостей были куда более очевидные моменты с участием Руденко и того же Заболотного, и это вызывало вопросы. Не слишком ли атакующим оказался состав «Локо» без оставшегося в запасе Карпукаса? Стоило ли держать на скамейке Самошникова?

Впрочем, игра получалась настолько живой и насыщенной, что под желаемый ответ можно было подогнать два прямо противоположных мнения. Хозяева тоже атаковали много, на хороших скоростях и с большим желанием. И какие могли быть вопросы к выбору Севикяна, если он постоянно генерировал остроту на правом фланге и создал два убойных момента для Сарвели, который все же забил с добивания во втором эпизоде?! С другой стороны, опорная зона и левая бровка провалились во второй голевой атаке гостей, когда Вера бросил в прорыв Бакаева и тот с учетом кубковых матчей забил «Локомотиву» уже четвертый мяч.

При этом поразила легкость, с которой «Химки» вернули себе преимущество спустя три минуты после пропущенного гола. А вот сохранить этот перевес к перерыву удалось благодаря исключительной игре Кокарева, потащившего из угла удар Сильянова. По той игре, что шла в первом тайме, шансов на благоприятный исход у «Локо» было достаточно. С оговоркой, что после перерыва ничего не поменяется. Однако в паузе Артига провел качественную работу.

«Химки» отказались от веселой, но непрактичной игры на встречных курсах. Оборона опустилась чуть глубже, а плотность между линиями повысилась, что лишило железнодорожников пространства и скорости. Хозяева меняли исполнителей, освежив фланги, но сохраняли тот же рисунок, к которому соперник был готов. Сделать же игру более силовой у «Локо» не было возможности по причине дисквалификации Сулейманова. Выход Ракова вместо Воробьева уже при счете 1:3 выглядел попыткой поменять хоть что-то. И свежести это действительно добавило.

«Химки» же мастерски поймали свой шанс в контратаке, когда в очередной раз провалился Монтес. Непонятно, как имевший фору мощный мексиканец дал Руденко зацепиться за мяч, после чего Баринов не смог помешать Вере с двух попыток пробить Лантратова. А в свой двойной перевес гости вгрызлись зубами, героически отстояв его по ходу финального штурма с опасными ударами Ракова, сейвами Кокарева и попаданием Монтеса в перекладину.

Похоже, Артига знает какой-то секрет «Локомотива». Другой вопрос, что с другими соперниками все сложно и между двумя победами с интервалом в полтора месяца уместились шесть официальных матчей без побед (=2-4). Будь ситуация чуть лучше, не пришлось бы выбираться из зоны стыков. Ну а железнодорожники перед отпуском словно выдохлись. Три поражения за неделю, включая кубковое, и сомнительные перспективы перед визитом в Краснодар в следующем туре. Велик риск зимовать уже за пределами тройки лидеров.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
13
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Акрон – Оренбург
 1 : 0
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30.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Локомотив – Химки
 1 : 3
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Зенит – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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