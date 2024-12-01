«Химки» — кошмар «Локомотива»! Команда Галактионова рискует к отпуску вылететь из топ-3
«Локомотив» не смог дать те скорости, к которым привык. Можно сказать, что мы сыграли сегодня ниже своих возможностей», — говорил Михаил Галактионов после сенсационного октябрьского поражения в Химках. Те подмосковные 0:2 стали шоком на фоне результатов команд и кубковых разгромов красно-черных с суммарным счетом 9:1. В первый день зимы про это тоже вспомнилось быстро — когда Ньямси подтолкнул в спину Бакаева и арбитр указал на 11-метровую отметку. Железнодорожников спас ВАР, определивший, что нарушение произошло до штрафной.
Важнее же было то, что провал обороны красно-зеленых оказался не локальным, а системным. «Химки» в дебюте смотрелись ярче, организованнее и по-хорошему злее. Совсем не так, как зачастую выглядит команда, где вот-вот могут отправить в отставку Франка Артигу. Пожалуй, именно так играют за тренера. Ярко, с отличным движением и хорошей спортивной злостью.
Можно, конечно, говорить, что гол Заболотного — следствие несогласованности Монтеса и Баринова, а также заряженности Хосонова, который несколько дней назад в кубковой серии пенальти занял место в воротах. Только до этого у гостей были куда более очевидные моменты с участием Руденко и того же Заболотного, и это вызывало вопросы. Не слишком ли атакующим оказался состав «Локо» без оставшегося в запасе Карпукаса? Стоило ли держать на скамейке Самошникова?
Впрочем, игра получалась настолько живой и насыщенной, что под желаемый ответ можно было подогнать два прямо противоположных мнения. Хозяева тоже атаковали много, на хороших скоростях и с большим желанием. И какие могли быть вопросы к выбору Севикяна, если он постоянно генерировал остроту на правом фланге и создал два убойных момента для Сарвели, который все же забил с добивания во втором эпизоде?! С другой стороны, опорная зона и левая бровка провалились во второй голевой атаке гостей, когда Вера бросил в прорыв Бакаева и тот с учетом кубковых матчей забил «Локомотиву» уже четвертый мяч.
При этом поразила легкость, с которой «Химки» вернули себе преимущество спустя три минуты после пропущенного гола. А вот сохранить этот перевес к перерыву удалось благодаря исключительной игре Кокарева, потащившего из угла удар Сильянова. По той игре, что шла в первом тайме, шансов на благоприятный исход у «Локо» было достаточно. С оговоркой, что после перерыва ничего не поменяется. Однако в паузе Артига провел качественную работу.
«Химки» отказались от веселой, но непрактичной игры на встречных курсах. Оборона опустилась чуть глубже, а плотность между линиями повысилась, что лишило железнодорожников пространства и скорости. Хозяева меняли исполнителей, освежив фланги, но сохраняли тот же рисунок, к которому соперник был готов. Сделать же игру более силовой у «Локо» не было возможности по причине дисквалификации Сулейманова. Выход Ракова вместо Воробьева уже при счете 1:3 выглядел попыткой поменять хоть что-то. И свежести это действительно добавило.
«Химки» же мастерски поймали свой шанс в контратаке, когда в очередной раз провалился Монтес. Непонятно, как имевший фору мощный мексиканец дал Руденко зацепиться за мяч, после чего Баринов не смог помешать Вере с двух попыток пробить Лантратова. А в свой двойной перевес гости вгрызлись зубами, героически отстояв его по ходу финального штурма с опасными ударами Ракова, сейвами Кокарева и попаданием Монтеса в перекладину.
Похоже, Артига знает какой-то секрет «Локомотива». Другой вопрос, что с другими соперниками все сложно и между двумя победами с интервалом в полтора месяца уместились шесть официальных матчей без побед (=2-4). Будь ситуация чуть лучше, не пришлось бы выбираться из зоны стыков. Ну а железнодорожники перед отпуском словно выдохлись. Три поражения за неделю, включая кубковое, и сомнительные перспективы перед визитом в Краснодар в следующем туре. Велик риск зимовать уже за пределами тройки лидеров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
13
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3