Продление Кордобы — шаг реально амбициозного клуба, идущего за золотом. Минус для «Краснодара» лишь один
Сейчас, когда «Краснодар» на вершине турнирной таблицы, в сторону команды несется град заслуженных комплиментов, а оптимизма добавляет самая свежая новость — продление контракта с Джоном Кордобой, мало кто вспоминает, что начало сезона «быки» если не завалили, то смотрелись на стартовом отрезке вяло. Главной проблемой была атака — за первые три тура забили всего один мяч, «Ахмату». А вот ворота «Факела» и махачкалинского «Динамо» распечатать не вышло.
Мураду Мусаеву в итоге удалось переломить ситуацию. Игровые связи наладились, появилась стабильность в обороне, здорово смотрится Агкацев — и вот «Краснодар» уже называют лучшей командой России, а сравнение статистики Мусаева с Ивичем сейчас покажется какой-то шуткой.
Но важно понимать важный фактор, который дал команде толчок. Это возвращение после Кубка Америки Кордобы. Значимость этой фигуры для команды переоценить невозможно — при всех проблемах с дисциплиной колумбиец является лучшим центрфорвардом не только «Краснодара», но, пожалуй, и всей лиги. Он элитно открывается под передачи, круто работает корпусом и на «втором этаже», в 31 все еще при скорости. Ну и у ворот чувствует себя как хищник. Да, Кордобе создают много моментов, и это заслуга всей команды, но даже самая сбалансированная стрела нуждается в качественном наконечнике. И Джон идеален для этой роли.
Летом ходило много разговоров о том, что Кордоба покинет «Краснодар». По информации «СЭ», активный интерес проявлял «Зенит», но из-за теневых переговоров питерцев с агентом игрока клуб заблокировал трансфер. Выходил на «быков» и «Спартак», но тут, как пишут, не договорились по комиссионным с представителями форварда. В любом случае слухи о желании Джона сменить прописку после удачного выступления на Кубке Америки появлялись постоянно, и в какой-то момент казалось, что отпустить его будет для клуба лучшим решением. Смысл держать немотивированного возрастного легионера, когда предлагают хорошие деньги за год до окончания контракта?
Сообщалось об интересе «Бетиса», а также клубов из Турции и ОАЭ. Но до конкретики не дошло. И, казалось бы, тут бы Кордобе загрустить — но он вернулся, восстановился после Кубка Америки, набрал форму и начал штамповать результативные действия: по «гол плюс пас» с «Локомотивом» и «Зенитом», дубли «Акрону» и «Химкам». Ну и как забыть красивейший гол в ворота «Крыльев»? Отыграв 10 матчей в РПЛ, колумбиец забил восемь мячей и оформил четыре ассиста. Само собой, это стало важнейшим фактором во взлете «Краснодара» на первую строчку.
Но что делать с контрактом? После победы над «Спартаком» Мусаев говорил:"Вы видели, Кордоба ушел на 89-й минуте и хотел еще играть. Он проделал большую работу. Джон большой профессионал, ему нравятся такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться».
К счастью для «Краснодара», договориться все же удалось — контракт с Кордобой подписали до 2027 года, с зарплатой, по данным «СЭ», 4,7 миллиона евро за сезон. Плюс серьезные бонусы за достижения. Хорошая мотивация. Да и сам Кордоба говорит, что хочет побить рекорд Федора Смолова по голам за клуб (разница в 13 мячей).
Но главное: продление Кордобы — важный и амбициозный шаг для всего «Краснодара». Да, на Джоне можно было заработать и найти более молодого исполнителя. Но затащить в Россию футболиста такого класса сейчас почти нереально. Никакой Даку по качеству его не заменит. Потому клуб сделал важный ход, которым показал: он будет всерьез претендовать на чемпионство не когда-то в будущем, а здесь и сейчас.
Минус все же есть — мотивация нападающего после продления контракта может просесть, ведь сейчас уже не надо ничего доказывать потенциальным покупателям. Но пока Кордоба тянет «Краснодар» к первому в истории золоту. И на этом фоне все остальные факторы меркнут.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3