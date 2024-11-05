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Сегодня, 14:30

Продление Кордобы — шаг реально амбициозного клуба, идущего за золотом. Минус для «Краснодара» лишь один

Джон Кордоба продлил контракт с «Краснодаром» до лета 2027 года
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Джон заключил новое соглашение с «быками» до 2027 года.

Сейчас, когда «Краснодар» на вершине турнирной таблицы, в сторону команды несется град заслуженных комплиментов, а оптимизма добавляет самая свежая новость — продление контракта с Джоном Кордобой, мало кто вспоминает, что начало сезона «быки» если не завалили, то смотрелись на стартовом отрезке вяло. Главной проблемой была атака — за первые три тура забили всего один мяч, «Ахмату». А вот ворота «Факела» и махачкалинского «Динамо» распечатать не вышло.

Мураду Мусаеву в итоге удалось переломить ситуацию. Игровые связи наладились, появилась стабильность в обороне, здорово смотрится Агкацев — и вот «Краснодар» уже называют лучшей командой России, а сравнение статистики Мусаева с Ивичем сейчас покажется какой-то шуткой.

&laquo;Краснодар&raquo; продлил контракт с&nbsp;Джоном Кордобой до&nbsp;лета 2027 года. «Краснодар» продлил контракт с лучшим бомбардиром. Летом Кордоба мог оказаться в «Зените» или «Спартаке»

Но важно понимать важный фактор, который дал команде толчок. Это возвращение после Кубка Америки Кордобы. Значимость этой фигуры для команды переоценить невозможно — при всех проблемах с дисциплиной колумбиец является лучшим центрфорвардом не только «Краснодара», но, пожалуй, и всей лиги. Он элитно открывается под передачи, круто работает корпусом и на «втором этаже», в 31 все еще при скорости. Ну и у ворот чувствует себя как хищник. Да, Кордобе создают много моментов, и это заслуга всей команды, но даже самая сбалансированная стрела нуждается в качественном наконечнике. И Джон идеален для этой роли.

Летом ходило много разговоров о том, что Кордоба покинет «Краснодар». По информации «СЭ», активный интерес проявлял «Зенит», но из-за теневых переговоров питерцев с агентом игрока клуб заблокировал трансфер. Выходил на «быков» и «Спартак», но тут, как пишут, не договорились по комиссионным с представителями форварда. В любом случае слухи о желании Джона сменить прописку после удачного выступления на Кубке Америки появлялись постоянно, и в какой-то момент казалось, что отпустить его будет для клуба лучшим решением. Смысл держать немотивированного возрастного легионера, когда предлагают хорошие деньги за год до окончания контракта?

Сообщалось об интересе «Бетиса», а также клубов из Турции и ОАЭ. Но до конкретики не дошло. И, казалось бы, тут бы Кордобе загрустить — но он вернулся, восстановился после Кубка Америки, набрал форму и начал штамповать результативные действия: по «гол плюс пас» с «Локомотивом» и «Зенитом», дубли «Акрону» и «Химкам». Ну и как забыть красивейший гол в ворота «Крыльев»? Отыграв 10 матчей в РПЛ, колумбиец забил восемь мячей и оформил четыре ассиста. Само собой, это стало важнейшим фактором во взлете «Краснодара» на первую строчку.

Джон Кордоба продлил контракт с Краснодаром до лета 2027 года.
Фото ФК «Краснодар»

Но что делать с контрактом? После победы над «Спартаком» Мусаев говорил:"Вы видели, Кордоба ушел на 89-й минуте и хотел еще играть. Он проделал большую работу. Джон большой профессионал, ему нравятся такие матчи с большими соперниками. Он у нас, он наш игрок. Мы хотим сохранить его. Есть шансы, что он уйдет, но есть шансы, что может остаться».

К счастью для «Краснодара», договориться все же удалось — контракт с Кордобой подписали до 2027 года, с зарплатой, по данным «СЭ», 4,7 миллиона евро за сезон. Плюс серьезные бонусы за достижения. Хорошая мотивация. Да и сам Кордоба говорит, что хочет побить рекорд Федора Смолова по голам за клуб (разница в 13 мячей).

Джон Кордоба. Кордоба — невероятный! Джон тащит «Краснодар» к чемпионству

Но главное: продление Кордобы — важный и амбициозный шаг для всего «Краснодара». Да, на Джоне можно было заработать и найти более молодого исполнителя. Но затащить в Россию футболиста такого класса сейчас почти нереально. Никакой Даку по качеству его не заменит. Потому клуб сделал важный ход, которым показал: он будет всерьез претендовать на чемпионство не когда-то в будущем, а здесь и сейчас.

Минус все же есть — мотивация нападающего после продления контракта может просесть, ведь сейчас уже не надо ничего доказывать потенциальным покупателям. Но пока Кордоба тянет «Краснодар» к первому в истории золоту. И на этом фоне все остальные факторы меркнут.

Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
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 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
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 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
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 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Кр. Советов – ЦСКА
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10.11 15:15
Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
 - : -
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Джон Кордоба

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Максим Глушенков

Зенит

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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