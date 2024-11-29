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Сегодня, 13:00

Кордоба vs Угальде, Сперцян vs Барко, Агкацев vs Максименко. Чем ответит «Спартак» «Краснодару» за 0:3 в Тушине?

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 17-м туре РПЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Джон Кордоба и Руслан Литвинов в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (0:3) в Москве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — перед 17-м туром РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Спартак

Разгром от «быков» в первом круге прочистил Станковичу мозги

«Краснодар» — «Спартак» — таков самый статусный матч 17-го тура, и не стоит забывать исход первой встречи этих соперников в Москве — 0:3. 19 октября «быки» в Тушине просто уничтожили красно-белых, которые в тот день допрыгались с экспериментами — единственный раз в чемпионате сыграли по схеме с тремя центральными защитниками. Ничем хорошим для них это не обернулось.

Но именно тот матч 12-го тура стал для «Спартака» поворотным — недаром считается, что самая густая тьма перед рассветом. Тот кризис прочистил Деяну Станковичу мозги, со всей очевидностью показав ему: пора завязывать с ежетуровой перетасовкой состава и игровых моделей а-ля Гильермо Абаскаль. И серб завязал. Вернулся к 4-3-3 и к Манфреду Угальде в центре атаки, посадил на лавку Шамара Николсона, окончательно определился с костяком. Перемены с этого момента стали касаться только позиций одного из центральных защитников (Руслан Литвинов или Алексис Дуарте) и правой «восьмерки» (Кристофер Мартинс или Данил Пруцев — в Краснодаре явно сыграет последний из-за дисквалификации люксембуржца). Девять остальных игроков стартового состава — Максименко, Бабич, Денисов, Рябчук, Умяров, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде — определились твердо. И с тех пор красно-белые выиграли четыре матча подряд с общим счетом 13-2, а Угальде, автор покера в дерби с «Локо», вырвался в лидеры гонки снайперов.

Судья Алексей Сухой, Сергей Петров, Жоау Батчи, Александр Филин и&nbsp;Зелимхан Бакаев. Странный пенальти лишил лидерства «Краснодар», а лишняя минута отняла очки у «Динамо». Что с судейством в РПЛ?

У «Краснодара» эта определенность наступила гораздо раньше — отсюда и более стабильные результаты по сезону в целом. Многие после двух ничьих подряд в Казани и Химках как-то подзабыли, но у «быков» по-прежнему нет ни одного поражения в чемпионате. Опять же, с первыми одиннадцатью, когда они здоровы, все понятно: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Петров, Оласа, Ленини, Черников, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба. Хоть в одно длиннющее слово их всех произноси.

Тем не менее мини-спад у команды налицо, а календарь оставшихся до зимнего перерыва матчей куда сложнее, чем у «Зенита»: краснодарцы примут «Спартак» и «Локомотив», тогда как петербуржцы — «Крылья Советов» и «Акрон». То есть компенсированное время к встречам предыдущего тура, когда Александр Ерохин обернул ничью в Оренбурге в победу, а «Краснодар» при победном счете пропустил с пенальти на «Арене Химки», может иметь фатальное для южан значение. Так что победа над «Спартаком» нужна им кровь из носу.

Кубковые матчи на минувшей неделе вряд ли доставили большие положительные эмоции как «Краснодару», так и «Спартаку», хоть первый в итоге и вышел сухим из воды. Это же умудриться надо даже вторым составом вести 3:0 в гостях у аутсайдера первой лиги «Тюмени» и позволить ей сравнять счет! Но в серии пенальти сильнее все же оказался фаворит, пусть он и первым промахнулся — автор первого гола ЧМ-2018 Юрий Газинский, едва не ставший главным героем в Химках, грохнул в перекладину. Однако Юрий Дюпин в ответ вытащил два удара сибиряков, и «Краснодар», пройдя по краю кубковой пропасти, в нее все-таки не свалился.

Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Скамейка «Краснодара» живее. «Спартаку» надо многое решить в первый час игры

И автору дубля Федору Смолову общекомандный результат настроения не испортил. На его счету в Клубе Григория Федотова и Клубе 100 российских бомбардиров теперь 156 голов. В первом, включающем в себя советских снайперов, он сейчас 15-й, и осталось девять мячей, чтобы обогнать Сергея Соловьева и войти в десятку. Во втором, где Смолов на данный момент восьмой, те же самые девять голов выведут его в топ-5. Как говорил Никита Хрущев еще даже до создания Клуба Федотова статистиком Константином Есениным в 1967 году, «наши цели ясны, задачи определены — за работу, товарищи!».

Товарищи из парка Сергея Галицкого опережают сейчас товарищей из Тушина на семь очков. Отрыв серьезный (тем более что матч — домашний), но, если вдруг «Краснодар» оступится по-серьезному, четыре очка — это уже будет дистанция совсем другого размера. И «быкам» надо быть настороже, поскольку у основы, именно основы «Спартака» сейчас, пожалуй, лучший отрезок в нынешнем сезоне.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;ответном матче Кубка России. «Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

На основу я напираю не случайно, потому что стоило Станковичу выставить второй состав в среду на ответный кубковый матч с «Ростовом», как стало понятно, насколько у красно-белых все хлипко за пределами первых одиннадцати. И ведь, казалось бы, зачем такая масштабная ротация, если игра в Краснодаре — лишь в воскресенье, то есть матч чемпионата при всей его важности — с третьего дня на четвертый? Более того, логистика у спартаковцев очень удобная — каких-то три с небольшим часа на поезде из Ростова в Краснодар. По российским меркам вообще не расстояние.

«Во втором тайме был настоящий «Спартак». Ответственность беру на себя, — сказал после игры Станкович. — Я выбираю футболистов. У нас около двух десятков игроков — они должны доказать, что готовы выступать за «Спартак».

Резервисты, как видим, не доказали. Селихов, Хлусевич, Абена, Мангаш, Зорин, Медина, Николсон — назовите хоть одного из этих семерых, кто этим матчем приблизился к стартовому составу. Ну, разве что Мангаш по второму тайму. Еще четверо — Литвинов, Денисов, Мартинс и Пруцев — и так в основной обойме, хотя ни одного из них нельзя назвать игроком костяка. Невыход даже на замену Антона Зиньковского и Михаила Игнатова показывает, что на них Станкович совсем уж поставил крест. По крайней мере на данный момент. Да и вышедший на 12 минут плюс добавленные Виллиан Жозе, судя по всему, не сильно далек от того же статуса.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Скамейка «Краснодара» в этом плане намного живее, что ли. И ветеран Смолов доказывает, что ему в футболе еще что-то надо, и интерес для него представляет не только отличная линейка его интервью c топовыми футбольными людьми в YouTube-канале «Smol Talk». И молодой Данила Козлов, забивший еще один мяч «Тюмени», каждый раз выходит на замену в первенстве и обостряет игру. Полузащиту всегда могут укрепить — и уж точно не ослабляют — Никита Кривцов и Кевин Кастаньо. И так далее.

Поэтому, как мне кажется, «Спартаку» надо все решать до последнего получаса матча, так как усилить игру заменами с гораздо большей вероятностью смогут хозяева. А вот противостояние лидеров и звезд — Эдуарда Сперцяна и Эсекиэля Барко, Джона Кордобы и Манфреда Угальде — будет чрезвычайно любопытным. Как и то, кто из вратарей — Станислав Агкацев или Александр Максименко — окажется надежнее и психологически крепче.

Остальные вывески тура с участием клубов топ-6 — «Зенит» — «Крылья», «Локомотив» — «Химки», ЦСКА — «Рубин», «Ахмат» — «Динамо» и другие — и близко не интригуют так, как краснодарская. Они интересны в первую очередь болельщикам участвующих в этих встречах команд. Тогда как «Краснодар» — «Спартак» — это не то чтобы для гурманов, но для нейтральной публики, которой хочется зрелища. Нет сомнений, что она его получит.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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