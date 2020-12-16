«Спартак» проиграл. Тедеско уйдет

После поражения от «Зенита» (1:3) в ключевой встрече сезона главный тренер красно-белых взорвал бомбу — он объявил, что не станет продлевать с клубом контракт, который заканчивается летом 2021 года

Заявление Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции об уходе — как гром среди ясного неба. Команда всего неделю назад делила первое место, немецкий специалист, как утверждают в «Спартаке», был заинтересован в продолжении сотрудничестве, а потом — раз, и все.

По поведению Доменико не чувствовалось, что он приехал в Россию пошабашить, рубануть денег и сбежать. Немец чуть ли ни единственный из западноевропейских тренеров, кто старательно учил русский язык, и пытался на нем отвечать на пресс-конференциях и во флэш-интервью. Да и в «Спартак» вкладывал всю душу и эмоции, порой даже перебарщивая. Так что к зимней паузе в команде именно Тедеско лидирует среди красно-белых по количеству желтых карточек.

В московском клубе Доменико чувствовал себя, как дома. По моим данным, за него горой стояли не только Леонид Федун, но и его супруга Зарема Салихова. Тедеско наладил отличный контакт с персоналом и футболистами. А недавно красно-белых покинул единственный раздражавший тренера фактор — гендиректор Шамиль Газизов, с которым доверительных и теплых отношений не получилось. Казалось бы, проводи селекцию с Дмитрием Поповым, первый разговор с которым оказался абсолютно конструктивным, бросайся весной с утроенной энергией в погоню за «Зенитом», а потом готовь «Спартак» к новому сезону — возможно, с отличным результатом в качестве багажа.

Но Тедеско принял иное решение. Самое сложное в жизни, как он сам сказал. Решение, которое озвучивал со слезами на глазах — покинуть «Спартак».

Потому что есть в жизни кое-что важнее футбола и работы. Это семья. Которую Тедеско практически не видит. У него сохранялась надежда, что ограничения из-за коронавируса довольно быстро снимут, но распространению пандемии нет конца. А у 35-летнего специалиста подрастает четырехлетняя дочка. И Доменико ее видит только на экране смартфона, когда они общаются по скайпу. В своем первом интервью «СЭ», отвечая на вопрос, что ему в жизни поднимает настроение, Тедеско замечал: «Семья. Что, скажем, может быть лучше момента, когда дочка смеется?» Этих мгновений Доменико сейчас практически лишен. И он сделал свой выбор.

Не исключаю, что последней каплей стал ксенофобский наезд в Сочи со стороны тренера вратарей южан Дмитрия Бородина. Мы в России воспринимаем такие вещи спокойнее, в Западной же Европе отношение совсем другое.

Тедеско и так-то находился на взводе, что чувствовалось по его поведению. Наверняка мучился дилеммой. А тут еще такое...

Как бы то ни было, «Спартаку» предстоит искать нового тренера. Выбор крайне интригует. А по Тедеско, конечно, станем скучать. Доменико никогда не был отрешенным, всегда жил игрой и щедро делился яркими эмоциями.