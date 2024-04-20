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«По характеру я бы сравнил его с Ибрагимовичем». История 19-летнего Козлова, который быстро прогрессирует в «Балтике»

Тренер Академии «Зенита» Зезин сравнил 19-летнего Козлова с Ибрагимовичем
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Футболист «Балтики» Данила Козлов
Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вернет ли его «Зенит»?

Зимой «Балтика» незаметно для многих приобрела у «Зенита» 19-летнего Данилу Козлова. Полузащитник, который не смог пробиться в состав петербургской команды, сразу адаптировался у Сергея Игнашевича: забил в Кубке России «Локомотиву» (1:1, 7:6 в серии пенальти), а затем отметился голевыми передачами в матчах РПЛ — с «Пари НН» (2:0) и «Ахматом» (7:1).

Данила — одно из главных открытий второй части сезона в России: техничный, наглый игрок, за действиями которого приятно наблюдать. О том, как Козлов пробился в большой футбол и чего от него ждать в будущем, «СЭ» рассказал Евгений Зезин — экс-игрок «Зенита», который сейчас тренирует в клубной академии.

 
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Воспитанник петербургского футбола

Данила Козлов родился в Санкт-Петербурге, а футболом начал заниматься случайно: в секцию его отвела мама, когда они прогуливались возле школы «Невский фронт». И записались на просмотр.

Вскоре он проявил себя на одном из чемпионатов филиалов «Газпром-Академии». Именно тогда его впервые заметил Зезин.

«Дане было лет 5-6, и он здорово себя показал. Отличался от других ребят по игровому мышлению, креативным действиям. Очень активным мальчиком был! Уже тогда хорошо обращался с мячом. У него есть что-то общее с Де Брейне, но Козлов действует на поле посвободнее. По характеру я бы его вообще с Ибрагимовичем сравнил», — отметил Зезин.

Оказавшись в системе «Зенита», вундеркинд прогрессировал и постепенно дорос до молодежной команды, где стал настоящей звездой. В 30 матчах ЮФЛ-2 он набрал 33 (17+16) очка по системе «гол+пас», играя на разных позициях — его использовали не только в роли атакующего полузащитника, но и на обоих флангах.

Неудивительно, что талантливый игрок быстро получил вызов и в сборную России своего возраста.

Данила Козлов в «Зените»
Данила Козлов в «Зените».
Фото Global Look Press

Данила поймал звезду, но тренеры привели его в чувство

Зимой 2023-го Сергей Семак впервые вызвал 18-летнего Козлова на сборы с главной командой, где молодой хавбек выделялся не только креативностью, но и сильными лидерскими качествами. Удивился даже Андрей Аршавин: «Для него в хорошем смысле нет авторитетов, боязни на поле и вне его. Он уверен в себе. Лишь бы это не приобрело отрицательную форму». Сам же Козлов признавался, что между ним и Андреем Сергеевичем было много разговоров и бесед — и не всегда приятных.

После сборов Семак оставил Данилу в обойме. В конце прошлого сезона игрок дебютировал за «Зенит» в кубковом матче с «Волгой» (3:0), а после еще дважды вышел на замену в играх РПЛ — с «Крыльями Советов» (5:1) и «Сочи» (1:1).

Но затем Козлов пошел на понижение: играл за молодежку и «Зенит-2», а в ноябре неожиданно получил публичную порцию критики. Да, от Аршавина.

«Он очень специфический человек, очень наглый, даже наглее меня, — уверял легенда «Зенита». — Иногда меня это расстраивает. Мы все это понимаем, пропускаем что-то мимо ушей. Ну он такой, нет смысла что-то менять. Когда он в порядке на поле — вопросов нет, все готовы не замечать что-то. Но когда у тебя проблемы на поле, ты ему это говоришь, а он этого не слышит... Раньше слышал».

 
Андрей Аршавин в&nbsp;матче против &laquo;Ливерпуля&raquo;. Аршавин — о медалях, которые забрала первая жена: «Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только»

Этот посыл расшифровал Зезин: оказывается, Данила всегда был парнем с характером, но после попадания в главную команду поймал звезду.

«В детстве его наглость проявлялась не так ярко, но у него всегда было свое мнение, которое он пытался отстаивать. Сейчас ему 19 лет, и это качество осталось при нем. На самом деле, это хорошая черта, которая помогает футболисту. Здесь главное — не переборщить.

С ним много разговаривали, воспитывали. Когда Сергей Семак впервые вызвал его на сборы с основной командой, он немножечко взлетел на небеса. У нас были беседы с ним. Я говорил Дане, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно пахать на тренировках, доказывать. В начале это помогло, но потом опять начались проблемы, и его вернули в «Зенит-2». Там уже пришлось включиться тренерам, они помогли ему спуститься с небес на землю. Хорошо, что он все понял и переключился на взрослый футбол. Сейчас ему все легко дается, но до этого правда было непросто. Большая заслуга тренерского штаба в том, что он сейчас футболист основного состава «Балтики» и играет в РПЛ.

Как правило, это так и происходит: молодые игроки хорошо проводят первые сборы и потом начинают немножко останавливаться, думая, что уже чего-то достигли, что их взяли в главную команду. Такие футболисты быстро перестают прогрессировать, и их возвращают в дубль. Такой период у Дани действительно был», — признал Зезин.

Футболисты «Балтики» Джоэль Фамейе и Данила Козлов
Джоэль Фамейе и Данила Козлов.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Козлов сразу стал лидером «Балтики». Есть ли шанс на его возвращение в «Зенит»?

Так и не закрепившись в основе «Зенита», зимой Козлов подписал контракт с «Балтикой» на 4,5 года, но питерцы оставили за собой право приоритетного выкупа.

В марте Данила стал лучшим игроком «Балтики» по опросу болельщиков. Неудивительно: он был первым в команде по созданным голевым моментам, второй по ожидаемым и ключевым передачам, а также в топ-3 по удачным обводкам.

«Бросается в глаза, что он очень повзрослел, особенно в тактическом плане. Много играет на команду, помогает в обороне. Физически окреп. Главное, чтобы эти моменты не «убили» в нем творческого игрока, чтобы он и дальше продолжал нестандартно мыслить на поле.

Ему есть в чем прибавлять. Например, в скорости принятия решений. И нужно еще быстрее работать с мячом. Я хорошо знаю Даню, через игры в РПЛ у него это все быстро придет», — убежден Зезин.

В 23-м туре Козлов стал единственным футболистом, преодолевшим дистанцию в 13 км за матч (13 393 метра). А если взглянуть на его тепловую карту с «Зенитом», то видно, как он успевает подчищать во всех зонах и работает на команду.

«Меня это вообще не удивляет. Он такие же показатели демонстрировал в молодежном первенстве и в ЮФЛ. Козлов всегда был активен и выполнял большой объем работы», — подтверждает Зезин.

Есть ощущение, что критика Аршавина только воодушевила 19-летнего парня. После дебютного гола в «Балтике» Данила с улыбкой передавал Андрею Сергеевичу привет, а по окончании матча с «Зенитом» (0:1) признался, что равняется на него.

«Между Аршавиным и Козловым нет никаких разногласий, только если спортивные подколы. Я думаю, что Даня действительно на него равняется», — считает Зезин.

Вполне возможно, что уже в следующем сезоне молодой полузащитник вернется в Санкт-Петербург — особенно если «Балтика» не сумеет остаться в премьер-лиге.

«У воспитанников «Газпром-Академии» всегда огромное желание играть за главную команду. Молодым футболистам тяжело заиграть сразу в клубе с большими амбициями, приходится уходить в аренду. Но их возвращение всегда возможно, есть много примеров! Если наши молодые ребята будут проявлять себя в других клубах, то «Зенит» будет заинтересован в их возвращении. Козлов — не исключение.

В нашей академии много хороших ребят, и не только у меня в команде 2008 года рождения. Три-четыре игрока уже выделяются, но я не буду называть фамилии и сохраню интригу. Надеюсь, они тоже вырастут в хороших футболистов!» - заключил Зезин.

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 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
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 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
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 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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