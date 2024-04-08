Что привело к ошибкам Лещука, топ-выход Игнатова и парадокс Абаскаля. 10 тезисов о победе «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» сыграли с отрывом самый странный матч сезона. Он получился крутейшим по эмоциональной части, но предал спортивную логику и убил справедливость.
1. Стартовый план «Динамо» обещал надежность в обороне и результативность в атаке. Справа в защите под активного Зиньковского вышел Маричаль. В центре — Фернандес и Бальбуэна, а слева — Скопинцев, самый слабый защитник Лички с точки зрения обороны. В целом у «Динамо» получилось. Красно-белые впервые попали в створ из штрафной только на 74-й минуте (это как раз голевой удар Соболева), а всего до этого момента били из прямоугольника только однажды (неточный удар Зобнина в первом тайме).
А больше ничего и не было. Динамовцы удачно защищали штрафную, а на подборе качественно работали Лаксальт и Чавес.
2. План «Спартака» вообще не работал. Там не было ничего нового, только поправившийся Медина занял место Бонгонды справа в полузащите, а Умяров оказался рядом с Пруцевым в центре поля. Просто пример: Скопинцев оказывался против Медины, который хуже всех из атакующих игроков обыгрывает один в один. При этом Зиньковский, способный обыграть кого угодно, действовал против сильного в отборе Маричаля. Зобнин, кстати, тоже практически не идет в атаку, так что правый фланг «Спартака» стал в этот вечер самым безопасным местом на Земле. В правой части динамовской штрафной Федор Смолов мог бы оставить миллион долларов — и его бы точно никто из спартаковцев не забрал, потому что никто из них там не появлялся.
3. Прямо перед игрой Абаскаль сказал, что «прессинг — наш стиль. Мы всегда прессингуем». Очень странное утверждение, потому что, по данным RuStat, именно «Спартак» — худший в лиге по попыткам командного прессинга. В итоге красно-белые в этом компоненте совершенно не впечатлили. Тоже ничего нового.
4. Главный триггер парадокса (и скучной игры) — пенальти за игру рукой Умярова в начале матча. Эта ситуация заставила «Динамо» отказаться от активной атаки и перейти в режим ожидания. Есть ощущение, что если бы хозяева открыли счет позднее, то не окоченели бы к середине второго тайма. Динамовцев все устраивало до 74-й минуты. Они упражнялись в оригинальности: Тюкавин пытался повторить легендарный гол Рыкова со своей половины, а Нгамалё восемь раз чеканил внутри чужой штрафной. А «Спартак» атаковал, бился, но из-за очередного тактического провала Абаскаля совершенно не создавал моментов. Пока не случилась концовка — но о ней позднее.
5. Много между строк говорю о Медине, но давайте подчеркнем разницу: слева в атаке у «Динамо» играл Бителло, от которого, кстати, «Спартак» отказался прошлым летом (6 попыток обводки, 3 удачных).
На том же фланге, но в атаке красно-белых, вышел Медина (2 попытки, 1 удачная). Он не умеет создавать моменты сам себе, Бителло же умеет практически все. Поэтому у «Спартака» — безмятежно спокойный правый фланг, а у «Динамо» — взрывной левый.
6. Из пятого пункта следует старая беда «Спартака». Снова Соболев до середины второго тайма вынужденно опускался в линию полузащиты. «Динамо» легко прихватывало Александра, который пытался развернуться и продвинуть мяч между линиями, но у него ничего не получалось. Почему? Потому что адресатом внутри штрафной должен был быть он сам. Угальде — та же самая история. Оба центральных нападающих «Спартака» расплескивают свои лучшие качества игрой в низких зонах. Потому что в полузащите нет людей, способных что-то создать. Замкнутый круг.
7. Замены Абаскаля и Лички. Самой катастрофической оказался выход Федора Смолова. Удивительно, как один из самых умных игроков РПЛ ужасно распоряжался мячом в атаке, а затем и схватил желтую за симуляцию. У «Спартака» здорово выглядел Михаил Игнатов. Удивительно, как тренерский штаб «Спартака» забывает Михаила, ведь прямо сейчас именно он — единственный игрок обоймы, способный отдать точную передачу из центра. Но вот зачем Абаскаль снял Угальде — не очень ясно.
А выход Классена — самое странное решение, которое ушло в тень из-за феерии Игоря Лещука.
8. Ошибки вратаря — экстракт осторожности «Динамо». Мы все понимаем, что команды Лички — вообще не про баланс. Они давят любого соперника открытой игрой, создают, прессингуют. После того самого пенальти Чавеса динамовцы пытались обмануть себя и сыграть сдержанно, но абсолютно справедливо провалились. Потому что отказались от своих лучших качеств и положились на худшие. Это как боец MMA, в прошлом боксер, вдруг переведет схватку в партер. Вот именно так «Динамо» и сыграло. Такой «Спартак» нужно было дожимать, забивать два-три и закрывать встречу. Об этом же, кстати, после матча сказал Личка. Но «Динамо» этого не сделало, чувствовало себя спокойно, а затем потерялось в хаосе инстинктивных атак. Вот здесь дрогнул и Лещук. Вообще, болельщикам «Спартака» похожее знакомо: Сослан Джанаев и ЦСКА не дадут соврать. Нет, Лещук виноват, но это очень тонкий психологический импульс, который ему передала команда.
9. Бабич и Максименко — абсолютно лучшие игроки красно-белых. Перед сезоном Абаскаль уделял особое внимание обороне. И тут относительно получилось. Притом что Бабич в этом матче выглядел даже лучше, чем вообще можно представить. Титановидный серб уничтожал в подкатах, выигрывал верх, блокировал почти голевые удары и бился-бился-бился. С Тюкавиным он сыграл все свои эпизоды просто элитно. Максименко от позора до величия отделило, быть может, полшага, но он его сделал. Иначе сейчас бы мы читали уже, поверьте, не о Лещуке. Но Александр чем-то смазал перчатки, от которых в этот вечер ничего не отскакивало. Монструозное спокойствие и холодная уверенность удивили, особенно на фоне кошмарной игры атаки.
10. «Динамо» и «Спартак» выдали тот самый матч, где про отдельные участки можно говорить с восхищением, а про некоторые — с ужасом. «Динамо» не справилось с давлением и вывалилось из гонки. Да, на поверхности ошибки Лещука, но по факту — это следствие того, что динамовцы не добили еле дышащий «Спартак», а затем расслабились и пропустили в ответ. Нелогично, обидно, но пропустили.
Воскресную игру можно легко заносить в список олицетворений фразы «футбол — непредсказуемая игра». Но, вообще говоря, это — главный парадокс весны. Так не бывает. Притом что Абаскаль с 35 очками может уже на этой неделе быть уволенным. А Личка с 38 — объект восхищения.
И еще скажите, что не по делу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5