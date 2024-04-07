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«Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Игроки «Спартака» радуются первому голу Александра Соболева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Две ошибки вратаря «Динамо» принесли «Спартаку» победу в дерби.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Спартак

Если в прошлом туре команды с верхних строчек таблицы дружно потеряли очки, то теперь все лидеры выиграли. Исходя из этого, результат дерби имел большое стратегическое значение для обоих соперников: «Динамо» нужно было побеждать, чтобы оставаться в чемпионской гонке; «Спартаку» — чтобы окончательно не увязнуть в болоте таблицы и сохранить хоть какие-то шансы на борьбу за медали.

В динамовском составе интересовал выбор Лички на флангах обороны: справа вышел Маричаль, а слева — Скопинцев, который в этом году еще не попадал в старт на матч чемпионата. И что еще важно — вернулся Нгамале. Абаскаль, в свою очередь, остается верен схеме 4-4-2, которая, судя по результатам, все никак не заработает. С небольшими косметическими изменениями — на этот раз справа должен был атаковать Медина, а не Бонгонда.

Второй гол Александра Соболева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра не успела начаться, а в ворота «Спартака» уже был назначен пенальти: рука Умярова в штрафной встретилась с мячом. Неумышленный, но от этого не менее дурацкий фол. Динамовские болельщики наверняка в сотый раз припомнили Наилю то, как он сбивал Фомина перед пенальти в финале Кубка два года назад. Спартаковец вроде как рассчитался с кармой, привезя гол в дерби в Петровском парке в прошлом сезоне, но, получается, этого оказалось недостаточно. Ну а Чавес реализовал пенальти, и «Динамо» вышло вперед.

Поведя в счете, бело-голубые отдали инициативу «Спартаку» — единственной команде лиги, которая еще не забивала в весенней части сезона РПЛ. Спартаковцы старались, двигались, но бесконечный брак в передачах все перечеркивал. А порой возникало ощущение, что игроки в красных футболках раньше вообще вместе не играли. Посмотрев на беспомощность соперника, динамовцы сами решили что-то показать в созидании. Нгамале даже забил, но из офсайда; а затем Тюкавин здорово развернулся в штрафной, но пробил прямо в Максименко. Получив подарок в самом начале, «Динамо» грамотно сыграло по счету. Концентрация бело-голубых в обороне и пустота красно-белых в атаке — казалось, не было никаких шансов, что «Спартак» отыграется.

Замены у гостей напрашивались. Это было очевидно всем, но не Абаскалю. Тренер красно-белых подождал еще 15 минут, фактически потратив их впустую, и провел аж четверную замену. «Динамо» не нужно было менять что-либо, хозяева все контролировали и были близки ко второму голу. Маричаль после углового попал в штангу, а затем два момента было у Тюкавина. Сначала он пробил аж с центра поля — пока мяч летел, над Максименко нависла тень Рыкова, который шесть лет назад застал его врасплох, но на этот раз спартаковский вратарь не повторил ошибку юности. Ну а затем динамовский форвард не реализовал выход один на один.

Про Лещука во втором тайме вообще все забыли, и динамовский кипер решил напомнить о себе самым неподходящим образом. Несложный удар Игнатова стал проблемой, и Соболев оказался первым на добивании. Таким получился первый весенний гол «Спартака» в РПЛ. «Динамо» почувствовало, что из рук уплывает заслуженная победа, и бросилось возвращать лидерство. Игра раскрылась! Атака на атаку, практически без центра поля. И тут у хозяев случился рецидив. Как под копирку: не самый выдающийся удар Игнатова, ошибка Лещука и добивание Соболева.

«Динамо», судя по всему, выбывает из чемпионской гонки. Причем с особым цинизмом — от рук «Спартака», у которого 70 минут вообще ничего не получалось. Теперь бело-голубым придется оглядываться на все остальные московские команды, чтобы сохранить бронзу. «Спартак» же впервые забил и впервые выиграл в чемпионате этой весной. Всего за 15 минут красно-белым удалось кардинально перевернуть ситуацию: при 0:1 в РПЛ за восемь туров до конца не оставалось никаких перспектив, а теперь до третьей строчки всего-навсего три очка.

Александр Соболев
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
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Пари НН – Краснодар
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 0 : 2
7.04 19:30
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