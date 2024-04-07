«Отставка из «Спартака»? Не переживайте: приду домой, поем суши и лягу спать». Абаскаль и Личка после дерби
Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Динамо» Гильермо Абаскаля и Марцела Лички после дерби в Петровском парке, которое завершилось победой красно-белых (2:1).
Абаскаль: «Сложные моменты создают сильных людей»
— Как оцените результат матча?
— Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было сложно отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы одержали долгожданную победу. Мы ее добились все вместе, как единая семья. В победах и поражениях мы вместе. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.
— Во втором тайме вы провели четверную замену.
— В жизни необходимо рисковать. Нахождение в зоне комфорта не даст тебе расти как человеку. Я сделал это первый раз. По первому тайму все очевидно: мы доходили до финальной трети, было несколько подач в никуда. Либо вратарь перехватывал, либо защитники. Мы скорректировали игру, попросили делать передачи низом. Классен — высококачественный игрок, у него очень точные передачи, дважды он выводил Зиньковского на свободное пространство. Я обязан его похвалить. И перед матчем я сказал то же самое. В начале недели он понимал, что вряд ли попадет в старт, но он работает на 100 процентов, у него невероятное отношение к работе.
— Почему вы считаете, что эта победа заслуженная? Казалось, что «Спартак» не создал ни одного момента.
— Запоздалый вопрос. Могу пригласить вас на другие пресс-конференции после матчей, где «Спартак» наносил 20 ударов и счет был 0:0. В футболе могут победить команды, которые даже не бьют по воротам. Делают какую-то подачу, срез от спины, мяч в воротах. В футболе все нужно заслужить. Эта победа на 100 процентов заслуженна! Я очень доволен Соболевым сегодня.
— Как оцените отношение футболистов «Спартака» в каждом отдельном тайме?
— Абсолютно невозможно одержать победу без настроя! Пенальти в первом тайме был абсурдным. Мы говорили с командой о настрое, ребята поддерживают друг друга. Молодым игрокам нужно стать зрелыми, это достигается через такие удары, через стойкость. У нас много молодых игроков: Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев. Я Гильермо Абаскаль, я верю в этих ребят. И буду продолжать это делать.
— Была ли у вас мысль заменить Александра Соболева после желтой карточки?
— Не было. В целом в этот период после паузы он показывает полную концентрацию. Сегодня он забил на добивании. Это невозможно без концентрации. И сегодня он забивал с капитанской повязкой, он много вкладывается, получил награду в виде мячей. В прошлом году, возможно, заменил бы его. Но не в этом году.
— По ходу матча Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» приняло решение отправить вас в отставку на следующей неделе. Вас отвлекают такие разговоры?
— Не переживайте, приду домой, поем суши и лягу спать.
Личка: «Сказал Лещуку, что в жизни не все бывает розовым»
— Какой итог встречи вы можете подвести?
— Не хватает трех очков. Честно скажу, команда провела хорошую игру. Мы не пускали соперника. К сожалению, мы подарили сопернику два гола. Моменты, которые были у нас, мы должны были реализовывать. Не хочу так говорить, но нужно было спокойно завершать игру, закрывать зоны в защите, выходить на быстрые контратаки. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле.
— Что думаете об ошибках Игоря Лещука?
— Когда я пришел в раздевалку, поблагодарил всех за отношение к игре. Отдельно я сказал Игорю, что в жизни не все бывает розовым. К сожалению, эти два гола идут вратарю. Эти два удара очень легкие. К сожалению, получилось так, как получилось. Это было два подарка «Спартаку». До этого они не могли нас загрузить.
— Что вы увидели в матче «Спартак» — «Зенит»?
— Когда «Спартак» играет выше, они стараются пробовать 4-1-3-2. На флангах были Зиньковский и Бонгонда, но сегодня был Медина. Это сильные игроки с высокой скоростью. Они всегда могут сделать кросс в штрафную, где всегда находятся Соболев, Угальде. Мы готовились к этому. В первом тайме Зиньковский пробовал так сделать несколько раз, но мы смогли сохранить, удержать. Мы готовились к фланговой скоростной игре. Тюкавин мог сегодня забить, у Федора были моменты. Был очень красивый момент в виде удара со своей половины поля от Тюкавина — это мастерство игрока.
— Вы хотели бы еще раз встретиться со «Спартаком» в этом сезоне?
— Я бы хотел еще встречи, например, в Кубке России. Но сперва нужно побеждать в Оренбурге, где нам будет тяжело. Если будет возможность еще раз сыграть со «Спартаком» — это хорошо. Возможно, будет победа
— Первый пропущенный гол сломал «Динамо»?
— Понятно, это был удар. Но мы восстановились, не было ситуации, как в матче с «Ростовом». Игра прошла с высокой интенсивностью, в нее хорошо вошли игроки с замены. У «Спартака» не было опасных моментов, они катали мяч далеко от наших ворот, мы прикрывали зоны.
— «Динамо» покинуло чемпионскую гонку?
— Если «Зенит» победил, значит, разница с ними шесть очков — для них это достаточный запас. Но мы принимаем их дома, а еще у них игра с «Краснодаром». Может произойти все что угодно. Понятно, что сейчас гонка за чемпионство для нас стала сложнее. Нужно смотреть минимум на третье место. Шесть команд идут очень плотно, нужно больше думать о том, как остаться в тройке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5