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«Отставка из «Спартака»? Не переживайте: приду домой, поем суши и лягу спать». Абаскаль и Личка после дерби

Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тренер «Спартака» назвал победу абсолютно заслуженной.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Спартак

Пресс-конференция главных тренеров «Спартака» и «Динамо» Гильермо Абаскаля и Марцела Лички после дерби в Петровском парке, которое завершилось победой красно-белых (2:1).

Абаскаль: «Сложные моменты создают сильных людей»

— Как оцените результат матча?

— Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Сложные моменты создают сильных людей. Было сложно отыгрываться. В матчах до этого мы заслуживали большего, но результат не приходил. И вот мы одержали долгожданную победу. Мы ее добились все вместе, как единая семья. В победах и поражениях мы вместе. Сегодня мы одержали победу, отыгрываясь по ходу встречи. Это говорит о многом.

— Во втором тайме вы провели четверную замену.

— В жизни необходимо рисковать. Нахождение в зоне комфорта не даст тебе расти как человеку. Я сделал это первый раз. По первому тайму все очевидно: мы доходили до финальной трети, было несколько подач в никуда. Либо вратарь перехватывал, либо защитники. Мы скорректировали игру, попросили делать передачи низом. Классен — высококачественный игрок, у него очень точные передачи, дважды он выводил Зиньковского на свободное пространство. Я обязан его похвалить. И перед матчем я сказал то же самое. В начале недели он понимал, что вряд ли попадет в старт, но он работает на 100 процентов, у него невероятное отношение к работе.

Радость игроков &laquo;Спартака&raquo;. Безумный камбэк, когда все против тебя — так может только «Спартак» Абаскаля!

— Почему вы считаете, что эта победа заслуженная? Казалось, что «Спартак» не создал ни одного момента.

— Запоздалый вопрос. Могу пригласить вас на другие пресс-конференции после матчей, где «Спартак» наносил 20 ударов и счет был 0:0. В футболе могут победить команды, которые даже не бьют по воротам. Делают какую-то подачу, срез от спины, мяч в воротах. В футболе все нужно заслужить. Эта победа на 100 процентов заслуженна! Я очень доволен Соболевым сегодня.

— Как оцените отношение футболистов «Спартака» в каждом отдельном тайме?

— Абсолютно невозможно одержать победу без настроя! Пенальти в первом тайме был абсурдным. Мы говорили с командой о настрое, ребята поддерживают друг друга. Молодым игрокам нужно стать зрелыми, это достигается через такие удары, через стойкость. У нас много молодых игроков: Литвинов, Денисов, Умяров, Пруцев. Я Гильермо Абаскаль, я верю в этих ребят. И буду продолжать это делать.

— Была ли у вас мысль заменить Александра Соболева после желтой карточки?

— Не было. В целом в этот период после паузы он показывает полную концентрацию. Сегодня он забил на добивании. Это невозможно без концентрации. И сегодня он забивал с капитанской повязкой, он много вкладывается, получил награду в виде мячей. В прошлом году, возможно, заменил бы его. Но не в этом году.

— По ходу матча Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» приняло решение отправить вас в отставку на следующей неделе. Вас отвлекают такие разговоры?

— Не переживайте, приду домой, поем суши и лягу спать.

Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Личка: «Сказал Лещуку, что в жизни не все бывает розовым»

— Какой итог встречи вы можете подвести?

— Не хватает трех очков. Честно скажу, команда провела хорошую игру. Мы не пускали соперника. К сожалению, мы подарили сопернику два гола. Моменты, которые были у нас, мы должны были реализовывать. Не хочу так говорить, но нужно было спокойно завершать игру, закрывать зоны в защите, выходить на быстрые контратаки. Тяжело говорить после такой игры. Команда показала позитивные вещи на поле.

— Что думаете об ошибках Игоря Лещука?

— Когда я пришел в раздевалку, поблагодарил всех за отношение к игре. Отдельно я сказал Игорю, что в жизни не все бывает розовым. К сожалению, эти два гола идут вратарю. Эти два удара очень легкие. К сожалению, получилось так, как получилось. Это было два подарка «Спартаку». До этого они не могли нас загрузить.

— Что вы увидели в матче «Спартак» — «Зенит»?

— Когда «Спартак» играет выше, они стараются пробовать 4-1-3-2. На флангах были Зиньковский и Бонгонда, но сегодня был Медина. Это сильные игроки с высокой скоростью. Они всегда могут сделать кросс в штрафную, где всегда находятся Соболев, Угальде. Мы готовились к этому. В первом тайме Зиньковский пробовал так сделать несколько раз, но мы смогли сохранить, удержать. Мы готовились к фланговой скоростной игре. Тюкавин мог сегодня забить, у Федора были моменты. Был очень красивый момент в виде удара со своей половины поля от Тюкавина — это мастерство игрока.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; радуются первому голу Александра Соболева. «Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

— Вы хотели бы еще раз встретиться со «Спартаком» в этом сезоне?

— Я бы хотел еще встречи, например, в Кубке России. Но сперва нужно побеждать в Оренбурге, где нам будет тяжело. Если будет возможность еще раз сыграть со «Спартаком» — это хорошо. Возможно, будет победа

— Первый пропущенный гол сломал «Динамо»?

— Понятно, это был удар. Но мы восстановились, не было ситуации, как в матче с «Ростовом». Игра прошла с высокой интенсивностью, в нее хорошо вошли игроки с замены. У «Спартака» не было опасных моментов, они катали мяч далеко от наших ворот, мы прикрывали зоны.

— «Динамо» покинуло чемпионскую гонку?

— Если «Зенит» победил, значит, разница с ними шесть очков — для них это достаточный запас. Но мы принимаем их дома, а еще у них игра с «Краснодаром». Может произойти все что угодно. Понятно, что сейчас гонка за чемпионство для нас стала сложнее. Нужно смотреть минимум на третье место. Шесть команд идут очень плотно, нужно больше думать о том, как остаться в тройке.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
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2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
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7
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