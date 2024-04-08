Обозреватель «СЭ» рецензирует невероятный сюжет дерби.

Лещук сейчас должен погрузиться в абсолютный информационный вакуум

Как бы сейчас не хотелось быть на месте болельщиков «Динамо». Мое им искреннее сочувствие. Они не заслужили того, что ощущают, почти лишившись шансов на чемпионство в матче, когда игра диктовала прямо противоположное. Тут хоть в проклятие жены Севидова, хоть в нашествие инопланетян поверишь.

И какое же ощущение шального счастья сейчас у болельщиков «Спартака». Знаю, многие прекрасно понимают, насколько оно эфемерно и, скорее всего, краткосрочно, но как хоть ненадолго не сойти с ума от такого сюжета и такой развязки? Тем более что их любимая команда в последнее время дает для чувств подобного рода немного поводов.

Чем больше моментов во втором тайме «Динамо» транжирило, чем больше эта игра тянула на 3:0 в его пользу (даже не на 2:0, как скромничал Марцел Личка), тем больше я думал о том, что красно-белые вопреки всякой логике сравняют счет. Потому что это — футбол. Потому что это — «Спартак», синоним алогизма.

Особенно сильным это ощущение стало после промаха Константина Тюкавина при чистом выходе один на один. «Спартак» не только сравнял, «Спартак» выиграл. Здравого смысла в этом искать не надо, футбол вообще далеко не всегда про него. За то его так и любят. А иногда и ненавидят.

Изощряться в едких формулировках в адрес вратаря бело-голубых Игоря Лещука считаю неправильным и неблагородным, потому что это — втаптывать в землю уже и так поверженного. Оставлю такое занятие другим. Достаточно констатировать, что это была катастрофа уровня Романа Березовского в матче «Зенит» — «Спартак» осени 1996-го.

Березовскому пришлось потом через многое пройти, в том числе и обвинения в злом умысле со стороны бывшего главного тренера и партнера. Но он играл потом и в РПЛ, и в сборной Армении до сорока с лишним лет. А это можно было сделать и не сломаться только сильному человеку.

Лещуку желаю того же. Сейчас ему предстоит сложное время, в этом не приходится сомневаться. Надеюсь, хотя бы никому не придет в голову заподозрить, что он это сделал намеренно. А ему посоветую сейчас только одно — ничего не смотреть, не слушать и не читать и запретить родным и друзьям что-либо ему показывать и присылать. Ему сейчас нужно погрузиться в абсолютный информационный вакуум, в пузырь, где есть только команда и тренерский штаб.

Выдержал все и Александр Филимонов, который после чудовищной лично для него и для всех российских болельщиков концовки матча Россия — Украина, по крайней мере, еще выигрывал два полных чемпионата России, провел одну сильную Лигу чемпионов, в которой поучаствовал в разгроме «Арсенала», попал в заявку сборной на ЧМ-2002 и, наконец, стал чемпионом мира по пляжному футболу. Да, в роли второго вратаря, но выходившего на поле в каждом матче. И не так давно главный тренер той команды Михаил Лихачев спустя столько лет подробно объяснял мне, в чем именно заключалась ценность Филимонова.

Любой вратарь проходит в карьере через серьезные испытания. Игорю Акинфееву ошибка в матче с Кореей на ЧМ-2014 была нужна для того, чтобы стать сильнее и выдать незабываемый ЧМ-2018. Пусть все эти примеры докажут Лещуку, что 7 апреля 2024 года карьера для него отнюдь не закончилась, но только при одном условии — если он сам окажется способен выдержать ТАКОЙ удар. А тут он даже тройной — две ошибки со «Спартаком», еще одна — первый пропущенный мяч в предыдущем матче с «Ростовом»...

Марцел Личка после игры и в раздевалке, и в словах для прессы поддержал Лещука, и это было единственно правильное и человеческое решение — иное прибило бы его окончательно. В том, как поступил чех, можно найти не только эмпатию, но и обыкновенный прагматизм — зачем ему морально уничтоженный голкипер? Хотя многие тренеры, особенно прошлого, позволили бы эмоциям взять верх над разумом.

Игорю предстоит убедиться в верности старой истины: силен не тот, кто никогда не падал, а тот, кто встал на один раз больше. А в какую сторону — жизнь рассудит.

С трудом представляю себе, что Личка выпустит Лещука на следующий матч, поскольку после «Ростова» он и так давал ему второй шанс. Не думаю, что шанс получит и 20-летний белорусский новичок Андрей Кудравец. Настало время выручать команду 37-летнего экс-капитана «Динамо» Антона Шунина. Тот уже столько раз за карьеру оказывался на лавке, а потом возвращался с нее в основу бело-голубых, что такая необходимость вряд ли смутит ветерана. И, если он не дрогнет (а с чего бы?), это может придать полевым игрокам в такой более чем болезненной ситуации новые силы.

Абаскаль: отличные замены, безобразный стартовый состав

Переворот в концовке дерби уже не изменит моего отношения к фигуре главного тренера «Спартака». Если осенью изредка еще возникали какие-то надежды, то весна с результатом сборов окончательно показала их тщетность. Не то что трех, а двух подряд хороших матчей красно-белые давным-давно провести не в состоянии. Стабильность — это не про них.

Удачное начало карьеры в «Спартаке» (первая часть первого сезона) плюс смена руководства с одновременным повышением статуса внутри клуба — все это помогло Абаскалю без какого-либо намека на прогресс проработать последующие полтора года. Но не знаю никого, кто сейчас испытывает по отношению к нему какие-либо иллюзии.

Тем не менее при всем скепсисе по отношению к Гильермо не могу не признать частных достижений отдельно взятого отрезка одного матча. А именно — замен.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мне показалось абсурдным его решение поменять на Михаила Игнатова не Александра Соболева, а Манфреда Угальде, который в первый час матча был одним из трех игроков команды, наряду с Александром Максименко и Срджаном Бабичем, которые не позволяли ей полностью рассыпаться. Тем не менее Соболев сделал дубль, а Игнатов перед тем нанес два удара, с которыми не справился Лещук. Счет, как говорят ветераны советского футбола, на тАбло.

Очень активно вышел на замену Леон Классен, после чего заработал молчавший до того левый край. Взбодрил фланговую (только справа) игру команды Тео Бонгонда, с прохода которого началась вторая голевая атака.

И остался, не был отправлен с поля в момент четверной замены Антон Зиньковский! Хотя играл он посредственно. Это решение тоже оказалось верным. Как не поаплодировать Антону за то, что произошло перед победным голом? Упал в единоборстве с недавно вышедшим Сергеем Паршивлюком, успел встать, добежать к лицевой и отдать предголевой навес на Игнатова. А начал бы валяться — дело в том эпизоде не дошло бы до ошибки Лещука и второго гола Соболева.

Вот только переворот игры в заключительном отрезке говорит и о том, что неправильно был выбран стартовый состав. Собственно, когда я увидел в нем с первых минут Наиля Умярова и Хесуса Медину, предчувствие плохой игры спартаковской полузащиты не покидало меня ни на секунду. Оно не обмануло.

Сюжет с Умяровым, его трэштоком Даниилу Фомину перед пенальти последнего в финале Кубка России, рассказ об этом в Telegram-канале Наиля, а затем — решающий «привоз» в следующем матче с тем же «Динамо», еще слишком свеж, чтобы его не помнить. И вот — устроенный в самом начале матча на ровном месте пенальти за игру рукой, задавший тон этому дерби. 1:0 к перерыву — по тому, что происходило на поле, — было для «Спартака» большим достижением. Не возникало никаких сомнений, что два худших игрока красно-белых, Умяров и Медина, должны быть заменены.

Но Абаскаль как ни в чем не бывало выпустил их на второй тайм. И ничего не изменилось. Символичен момент, когда Умяров катастрофично отдал мяч из центра поля в никуда и никто за ним не побежал. И встал вопрос, почему по нему и по Медине к перерыву в этот день все было ясно абсолютно всем, кроме главного тренера «Спартака».

На 65-й минуте обоих все-таки заменили, но счет к тому моменту уж точно должен был увеличиться, и тогда эти замены едва ли на что-то повлияли бы. И не возникло бы никаких похвал в адрес матч-менеджмента Абаскаля. Он заключался в том, чтобы не потерять первые двадцать минут второго тайма. Убежден, что пошатнула расстановку сил и травма Луиса Чавеса, ключевого игрока динамовской полузащиты.

Александр Соболев и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Три очка от третьего места — обманчивая статистика «Спартака»

Справедливо говорят, что по испанцу весной сильно ударила непредсказуемая ситуация с Квинси Промесом. Сомневаться в этом не приходится. Но — вопрос: именно под Промеса была заточена схема 4-4-2, которую Абаскаль наигрывал на зимних сборах. Совершенно не убежден, что при его пребывании в дубайской тюрьме эта модель для «Спартака» имеет смысл. По крайней мере, ни в одном матче после возобновления чемпионата она не доказывала свое право на жизнь. В том числе и во встрече с «Динамо».

Инсайдер Иван Карпов прямо по ходу второго тайма написал, что решение о расставании с Абаскалем «Лукойл» якобы принял и оно не будет зависеть от результата дерби. У моего коллеги Максима Никитина противоположная информация: до следующей игры с «Сочи» испанец, по его данным, точно «доживет».

Эмоций по этому поводу у меня уже нет никаких. С Абаскалем лично мне все уже ясно давно, очередной практикум на занимающем шестое место «Спартаке» не удался. За победой последует ничья или поражение, а даже если еще одна победа, потом все закрутится в обратную сторону. Никаких предпосылок для внезапного взлета нет. Даже несмотря на одно очко до четвертого места и три — до третьего. Это именно та статистика, которая самая большая ложь.

Если Абаскаль сейчас останется, пусть скажет спасибо однозначному, на мой взгляд, лучшему игроку матча, настоящему монстру Бабичу и Максименко, а за концовку — Игнатову с Соболевым. Но это шальное спасение и протянутые еще на неделю муки, на мой взгляд, ничего хорошего «Спартаку» не принесут.

Можно, конечно, дать тренеру доработать до конца сезона — тогда у руководства будет возможность сказать, что оно выдало испанцу два полноценных шанса, а у него самого отберет аргумент, что ему не позволили завершить начатое. Но такое решение лишит нового специалиста времени на то, чтобы «пощупать» команду и подойти к межсезонью с четким и практическим пониманием, кто ему нужен.