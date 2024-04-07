Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:55

Безумный камбэк, когда все против тебя — так может только «Спартак» Абаскаля!

Дубль Соболева принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Радость игроков «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«Динамо» выбывает из чемпионской гонки.
Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:2
Спартак

В самые кризисные моменты большие матчи — лучший маркер, чтобы определить, на что вообще способна команда? В случае с дерби это касалось всех: «Динамо» только что получило четыре от «Ростова» в РПЛ, «Спартак» упал в нокаут с «Зенитом» в Кубке, а в чемпионате, по версии Гильермо Абаскаля, «не забивал из-за слишком маленьких ворот».

В этом моменте сразу отмечаем новую роль испанца. Если раньше мы фиксировали его непредсказуемость — от выбора основы до замен, схемы и тезисов в интервью, — то теперь появилась стабильность: перед каждой игрой Абаскаль выступает с новым стендапом. Неделю назад все услышали монолог про состав, подсказанный Богом, теперь — про слабую результативность.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; радуются первому голу Александра Соболева. «Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

Проблема в том, что прошлое включение Гильермо так и осталось самым ярким моментом встречи с «Уралом». С бело-голубыми тоже все к этому шло, но Абаскаль в очередной раз активировал сверхспособность — этот тренер лучше всех в РПЛ цепляется за последний шанс, когда абсолютно все складывается против.

Умяров привозит пенальти в первой же опасной атаке и продолжает ошибаться. Как и Медина, который в «Спартаке» не адаптировался ни на одной позиции. Но оба без проблем выходят на второй тайм — как и все остальные. Хотя 0:1 к перерыву — лучшее, что могло случиться. Впереди у номинальных гостей абсолютно ничего не получалось, а динамовцы максимально близко подобрались ко второму голу — давили, создавали моменты, а в середине второй 45-минутки чуть не забили со своей половины. Прощая красно-белых снова и снова.

Да, с каждым загубленным шансом казалось, что в таких ситуациях дерби обычно и переворачиваются. Но «Спартак» же не делал ничего! Четверная замена Абаскаля выглядела как агония, тем более с газона ушел Угальде, который был одним из лучших.

Судья Кирилл Левников показал желтую карточку Александру Соболеву.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но дальше красно-белые в очередной раз подтвердили: они хороши, когда вокруг все полыхает и горит. Пока критика фанатов смешивалась с новыми инсайдами об увольнении Гильермо, запущенными прямо по ходу дерби, Соболев и Игнатов разработали идеальную схему — удар издали (причем не важно какой) и добивание в упор после ошибки Лещука.

Понятно, что Игорь виноват, но в такие моменты нуждается в поддержке — в конце концов, Тюкавин и Смолов загубили столько, что фейлы вратаря могли ни на что не повлиять.

В отличие от «Спартака», у «Динамо» было все, чтобы досрочно забрать победу в дерби и через неделю с попкорном следить за дракой конкурентов в борьбе за чемпионство. Вместо этого второй подряд провал на своем поле. И еще неизвестно, какой болезненнее — от принципиальных соседей или от «Ростова».

Глобально ровно по этой же причине в битве за золото не участвует «Спартак» — потому что нельзя быть настолько непредсказуемым и нестабильным. Ни на дистанции, ни в границах одной игры.

Те же «Зенит» и «Краснодар» более хладнокровные и прагматичные. Хотя при Мураде Мусаеве пора забыть о таких словах про «быков». Сергей Галицкий хотел голы и зрелищный футбол вместо спокойного удержания счета — и теперь, похоже, подписался на бесконечные триллеры, как в Нижнем Новгороде.

Самое удивительное, что с «Зенитом» такое может привести как к катастрофе, так и к ярчайшему камбэку на первое место. Во-первых, недавно мы убедились, что такое команда Сергея Семака без Вендела (а в следующем туре бразильский лидер питерцев не выйдет на поле из-за перебора карточек). Во-вторых, нынешняя чемпионская гонка уже подарила столько уникальных сюжетов, что шокировать чем-то новым вряд ли способна.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
30
36
Читайте также
Овечкин прошел отметку в 850 голов за карьеру в НХЛ
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Безумное спасение на последней минуте, первый овертайм в серии и победная точка от Джонсона. Что случилось в матче «Автомобилист» - «Металлург»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
«Отставка из «Спартака»? Не переживайте: приду домой, поем суши и лягу спать». Абаскаль и Личка после дерби
Абаскаль оценил отношение футболистов «Спартака» после победы над «Динамо»
Абаскаль: «Соболев показывает полную концентрацию»
Абаскаль — про информацию об увольнении: «Не переживайте, приду домой, поем суши и лягу спать»
Абаскаль поспорил с журналистом о заслуженности победы «Спартака» над «Динамо»
Соболев — о своем дубле и победе над «Динамо»: «Голы не пахнут»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

«Отставка из «Спартака»? Не переживайте: приду домой, поем суши и лягу спать». Абаскаль и Личка после дерби
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости