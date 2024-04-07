Безумный камбэк, когда все против тебя — так может только «Спартак» Абаскаля!
В самые кризисные моменты большие матчи — лучший маркер, чтобы определить, на что вообще способна команда? В случае с дерби это касалось всех: «Динамо» только что получило четыре от «Ростова» в РПЛ, «Спартак» упал в нокаут с «Зенитом» в Кубке, а в чемпионате, по версии Гильермо Абаскаля, «не забивал из-за слишком маленьких ворот».
В этом моменте сразу отмечаем новую роль испанца. Если раньше мы фиксировали его непредсказуемость — от выбора основы до замен, схемы и тезисов в интервью, — то теперь появилась стабильность: перед каждой игрой Абаскаль выступает с новым стендапом. Неделю назад все услышали монолог про состав, подсказанный Богом, теперь — про слабую результативность.
Проблема в том, что прошлое включение Гильермо так и осталось самым ярким моментом встречи с «Уралом». С бело-голубыми тоже все к этому шло, но Абаскаль в очередной раз активировал сверхспособность — этот тренер лучше всех в РПЛ цепляется за последний шанс, когда абсолютно все складывается против.
Умяров привозит пенальти в первой же опасной атаке и продолжает ошибаться. Как и Медина, который в «Спартаке» не адаптировался ни на одной позиции. Но оба без проблем выходят на второй тайм — как и все остальные. Хотя 0:1 к перерыву — лучшее, что могло случиться. Впереди у номинальных гостей абсолютно ничего не получалось, а динамовцы максимально близко подобрались ко второму голу — давили, создавали моменты, а в середине второй 45-минутки чуть не забили со своей половины. Прощая красно-белых снова и снова.
Да, с каждым загубленным шансом казалось, что в таких ситуациях дерби обычно и переворачиваются. Но «Спартак» же не делал ничего! Четверная замена Абаскаля выглядела как агония, тем более с газона ушел Угальде, который был одним из лучших.
Но дальше красно-белые в очередной раз подтвердили: они хороши, когда вокруг все полыхает и горит. Пока критика фанатов смешивалась с новыми инсайдами об увольнении Гильермо, запущенными прямо по ходу дерби, Соболев и Игнатов разработали идеальную схему — удар издали (причем не важно какой) и добивание в упор после ошибки Лещука.
Понятно, что Игорь виноват, но в такие моменты нуждается в поддержке — в конце концов, Тюкавин и Смолов загубили столько, что фейлы вратаря могли ни на что не повлиять.
В отличие от «Спартака», у «Динамо» было все, чтобы досрочно забрать победу в дерби и через неделю с попкорном следить за дракой конкурентов в борьбе за чемпионство. Вместо этого второй подряд провал на своем поле. И еще неизвестно, какой болезненнее — от принципиальных соседей или от «Ростова».
Глобально ровно по этой же причине в битве за золото не участвует «Спартак» — потому что нельзя быть настолько непредсказуемым и нестабильным. Ни на дистанции, ни в границах одной игры.
Те же «Зенит» и «Краснодар» более хладнокровные и прагматичные. Хотя при Мураде Мусаеве пора забыть о таких словах про «быков». Сергей Галицкий хотел голы и зрелищный футбол вместо спокойного удержания счета — и теперь, похоже, подписался на бесконечные триллеры, как в Нижнем Новгороде.
Самое удивительное, что с «Зенитом» такое может привести как к катастрофе, так и к ярчайшему камбэку на первое место. Во-первых, недавно мы убедились, что такое команда Сергея Семака без Вендела (а в следующем туре бразильский лидер питерцев не выйдет на поле из-за перебора карточек). Во-вторых, нынешняя чемпионская гонка уже подарила столько уникальных сюжетов, что шокировать чем-то новым вряд ли способна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|1 : 0
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|0 : 2
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|1 : 2
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5