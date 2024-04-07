Абаскаль, может, и предал команду. Но «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»
Создается ощущение, что всё сегодня против «Спартака». Кубковое поражение от «Зенита» в среду получилось резонансным. Гильермо Абаскаль на пресс-конференции спустил собак на футболистов, обвинив их в недостатке самоотдачи. Наверное, кто-то поспорит с мнением моего коллеги Максима Никитина в «СЭ», что это было предательством команды. Но такая позиция — самая популярная. И ее, пусть другими словами, по сути поддержал Александр Маньяков — агент спартаковцев Денисова и Зорина.
Уничижительная речь Абаскаля добавилась к открытой конфронтации с капитаном Джикией, сложным взаимоотношениям с другим лидером — Соболевым. «Прекрасная» атмосфера в коллективе перед дерби с «Динамо» подразумевается.
При этом и руководители не ставят плечо тренеру. Вот ответ гендиректора Олега Малышева по поводу перспектив испанца доработать до лета: «Думаю, мы увидим это по ходу сезона. На данный момент он — тренер «Спартака». Не отдает уверенностью в завтрашнем дне Абаскаля, не правда ли?
Тем более, когда у него в РПЛ в трех турах ноль забитых голов, домашнее поражение от «Факела» и ничья с унылым в последнее время «Уралом».
Поэтому неудивительно, что большинство экспертов прочат победу бело-голубым в воскресенье. Мол, в «Динамо» стабильность, а у красно-белых разброд и шатания. И дерби вполне может стать последним матчем спартаковского тренера во главе команды.
Вот только надо не забывать два фактора.
1) Состояние бело-голубых. Возможно, после кубковой победы над «СКА-Хабаровском» немного забылось, но подопечные Марцела Лички провалили прошлый тур — 1:4 от «Ростова». Очевидно, что команда сейчас не на пике, так что не стоит представлять дерби встречей коллективов, находящихся на разных полюсах психологического состояния. «Если будем ходить пешком, как в игре с «Ростовом», то ничего не получится», — сказал Личка после кубковой жеребьевки. Где-то созвучно с мыслями Абаскаля о самоотдаче. По моим данным, после поражения от команды Валерия Карпина главный тренер «Динамо» постарался направить подопечных в нужное русло. Но сработают ли мотивационные усилия — увидим только в воскресенье. Встреча с хабаровчанами не была показательной — ее бело-голубые провели полурезервным составом. И выиграли, к слову, с большим трудом.
2) Реакция красно-белых на критику. Кто сказал, что коллектив развален? Они могут не играть за тренера, но наверняка будут биться друг за друга, за «Спартак», за болельщиков, за премиальные, за свою репутацию и доброе имя. И, возможно, даже более ожесточенно, чем когда-либо ранее. Слова Абаскаля способны серьезно разозлить, чего испанец наверняка и добивался.
Красно-белых уже списывали со счетов совсем недавно — перед гостевой встречей с «Зенитом». А они выдали удивительно цельный матч, ничего не позволив чемпиону.
Так что не стоит удивляться, если сегодня «Спартак» окажется сильнее. Оснований, пожалуй, даже больше, чем у «Динамо».
А в случае победы до третьего места останется всего ничего — три очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5