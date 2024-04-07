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Сегодня, 08:30

Абаскаль, может, и предал команду. Но «Спартак» — фаворит в матче с «Динамо»

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в 23-м туре РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
Из-за двух факторов.

Создается ощущение, что всё сегодня против «Спартака». Кубковое поражение от «Зенита» в среду получилось резонансным. Гильермо Абаскаль на пресс-конференции спустил собак на футболистов, обвинив их в недостатке самоотдачи. Наверное, кто-то поспорит с мнением моего коллеги Максима Никитина в «СЭ», что это было предательством команды. Но такая позиция — самая популярная. И ее, пусть другими словами, по сути поддержал Александр Маньяков — агент спартаковцев Денисова и Зорина.

Уничижительная речь Абаскаля добавилась к открытой конфронтации с капитаном Джикией, сложным взаимоотношениям с другим лидером — Соболевым. «Прекрасная» атмосфера в коллективе перед дерби с «Динамо» подразумевается.

При этом и руководители не ставят плечо тренеру. Вот ответ гендиректора Олега Малышева по поводу перспектив испанца доработать до лета: «Думаю, мы увидим это по ходу сезона. На данный момент он — тренер «Спартака». Не отдает уверенностью в завтрашнем дне Абаскаля, не правда ли?

Олег Малышев. «Останется ли Абаскаль? Увидим по ходу сезона». Гендиректор «Спартака» — о Промесе, Джикии и поражении «Зениту»

Тем более, когда у него в РПЛ в трех турах ноль забитых голов, домашнее поражение от «Факела» и ничья с унылым в последнее время «Уралом».

Поэтому неудивительно, что большинство экспертов прочат победу бело-голубым в воскресенье. Мол, в «Динамо» стабильность, а у красно-белых разброд и шатания. И дерби вполне может стать последним матчем спартаковского тренера во главе команды.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вот только надо не забывать два фактора.

1) Состояние бело-голубых. Возможно, после кубковой победы над «СКА-Хабаровском» немного забылось, но подопечные Марцела Лички провалили прошлый тур — 1:4 от «Ростова». Очевидно, что команда сейчас не на пике, так что не стоит представлять дерби встречей коллективов, находящихся на разных полюсах психологического состояния. «Если будем ходить пешком, как в игре с «Ростовом», то ничего не получится», — сказал Личка после кубковой жеребьевки. Где-то созвучно с мыслями Абаскаля о самоотдаче. По моим данным, после поражения от команды Валерия Карпина главный тренер «Динамо» постарался направить подопечных в нужное русло. Но сработают ли мотивационные усилия — увидим только в воскресенье. Встреча с хабаровчанами не была показательной — ее бело-голубые провели полурезервным составом. И выиграли, к слову, с большим трудом.

2) Реакция красно-белых на критику. Кто сказал, что коллектив развален? Они могут не играть за тренера, но наверняка будут биться друг за друга, за «Спартак», за болельщиков, за премиальные, за свою репутацию и доброе имя. И, возможно, даже более ожесточенно, чем когда-либо ранее. Слова Абаскаля способны серьезно разозлить, чего испанец наверняка и добивался.

Гильермо Абаскаль. «Если нет страсти и желания — вон из футбола!» Абаскаль и Семак — о матче «Спартака» и «Зенита»

Красно-белых уже списывали со счетов совсем недавно — перед гостевой встречей с «Зенитом». А они выдали удивительно цельный матч, ничего не позволив чемпиону.

Так что не стоит удивляться, если сегодня «Спартак» окажется сильнее. Оснований, пожалуй, даже больше, чем у «Динамо».

А в случае победы до третьего места останется всего ничего — три очка.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
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6.04 20:00
Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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