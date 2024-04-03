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3 апреля, 23:45

«Если нет страсти и желания — вон из футбола!» Абаскаль и Семак — о матче «Спартака» и «Зенита»

Абаскаль раскритиковал футболистов «Спартака» за игру в матче с «Зенитом»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция главных тренеров Гильермо Абаскаля и Сергея Семака после первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», в котором сине-бело-голубые выиграли со счетом 2:1.
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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Абаскаль: «Что мы можем сделать? Какой-то укол, чтобы человек бежал и боролся?»

— К сожалению, не смогли развить преимущество, созданное в первом тайме, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Матч разбился на две разные части, на два тайма. Мы не можем позволить себе проводить такие разные отрезки. В первом тайме мы доминировали и с мячом, и в фазе без мяча. За первый тайм могу ребятам только поаплодировать. Но, к сожалению, во втором тайме мы не показали игру уровня «Спартака». Настраиваемся на ответный матч в Санкт-Петербурге. А сейчас нас ждет игра с «Динамо».

— Не считаете, что игра «Зенита» в первом тайме усыпила «Спартак»? Почему один только Угальде бился на поле все 90 минут?

— То, что вы видели, очевидно. Если у тебя есть это крови, ты будешь биться до конца. А если нет, то ты не побежишь, не будешь бороться. У тебя в крови должны быть страсть, желание... Если этого нет — вон из футбола! Нельзя останавливаться, надо всегда идти до конца, пока есть эта страсть... Что мы можем сделать? Какой-то укол, чтобы человек бежал и боролся? Что? В футболе побеждают за счет желания, работы, правильных амбиций.

Педро (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Зенит» включился на тайм и разбил «Спартак». Педро устроил шоу в Тушине!

— Можете отметить что-то позитивное в игре?

— Конечно. Первый тайм команда провела отлично. Болельщики нас гнали вперед, игроки шли в единоборства, было желание. Но мы не можем позволять себе играть два разных тайма: как черное и белое, как день и ночь. Должна быть злость. За результатом стоит большая работа. Есть люди, которые работают каждый день, понимая, что не сыграют ни минуты. И они не сдаются — тренируются каждый день. Не обижаются, не строят никаких лиц. Именно так заслуживается место на поле, место в составе. Именно это ценится в футболе. Так что плюсы в этом матче были, но были и отрицательные моменты.

— В прошлом сезоне «Спартак» весной играл значительно хуже, чем осенью. В этом году, похоже, история повторяется. Здесь есть закономерность?

— В футболе такие сравнения не работают. Раньше и теперь — разные вещи.

Семак: «Надеюсь, Педро и дальше будет прогрессировать»

— Неудачный первый тайм в нашем исполнении, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Много чего не хватало, играли плохо. Во втором — хорошо: забили голы, победили. Рад нашей победе. Но это только половина дела — еще будет ответная игра. Тем не менее выиграть у сильного соперника всегда приятно.

— В первом тайме вышли с тремя центральными защитниками, потом перестроились на четыре защитника. В чем изначально была идея?

— Думаю, в первом тайме никакая схема не сработала бы с той игрой, которую мы показывали. Сама схема была использована с учетом нехватки крайних защитников. Понимал, что у нас плотный график, и пытались дозировать нагрузку. В команде не 10, а 20 человек. И все должны быть готовы и помогать в нужный момент. Кому-то мы дали сыграть по тайму. Кто-то генетически более одарен и легче переносит нагрузку — они сыграли полный матч.

— Выход Вендела и Клаудиньо переломил ход игры?

— Сложно сказать, как один или два игрока могут изменить ход игры. Вся команда вышла в другом тонусе. В первые минуты второго тайма у нас был замечательный контроль мяча. Все подтянулись.

— Все восхищены игрой Педро. С чем связываете такой быстрый прогресс?

— Уже месяц прошел с рестарта сезона. Думаю, ему пора потихоньку обживаться. На сборах в нем чувствовалась определенная нервозность. Адаптация есть и будет. Он только начинает свои шаги во взрослом футболе. До «Зенита» в профессиональном футболе он играл очень мало. Надеюсь, Педро дальше будет прогрессировать и избежит участи многих молодых игроков, которые часто нестабильны.

Педро (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» настрадался от 18-летнего Педро! Как он вообще оказался в «Зените»?

— С учетом большого количества игроков атаки интеграция Педро в стартовый состав — это проблема?

— Стараемся, чтобы играли лучшие на конкретный момент. Если Педро не играл до этого, значит, не был сильнее тех, кто выходил на поле. Если он будет лучше, будем думать, как сделать так, чтобы он играл.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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