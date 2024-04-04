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Абаскаль предал игроков «Спартака». С испанцем уже закончено

Абаскаль раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Зенитом»
Максим Никитин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жесткая позиция по поводу высказываний тренера «Спартака» после поражения от «Зенита».

Мнение

«Недонастрой во втором тайме? Если тебе безразличен футбол, ты не побежишь. Если есть страсть, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться. Если у тебя этого нет — вон из футбола. А что мы можем с этим сделать? Укол игрокам? В футболе побеждают за счет работы, желания и техники. Вы все видели сами», — сказал Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:2) в домашнем матче Кубка.

Главная проблема испанца — выстраивание отношений с раздевалкой. Футболисты часто не понимают, кто основной, а кто нет. Почему кто-то играет, а кто-то нет. Гильермо не умеет это внятно донести. А в коллективе люди амбициозные. Они злятся и не выносят неопределенности.

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Первые полгода Абаскаль прекрасно управлял ими, был с командой заодно, старшим товарищем для каждого. Но потом начался адок, который постепенно превратился в полноценный ад — с бесконечными ссылками в глухой запас, кулуарным третированием одних и неоправданным обожанием других.

Против «Зенита» случались эпизоды, в которых Бонгонда опускался пятым защитником, а Классен почему-то оставался выше. Такое может быть, но зачем? Зачем выпускать Леона в атаку, где он не умеет, и заставлять Тео действовать в обороне, где тот тоже не умеет?

«Спартаку» банально не хватает третьего исполнителя в центре: для выхода из обороны, для созидания в финальной трети. Для хотя бы какой-то осмысленности в продвижении мяча. Но им становятся то Угальде, то Соболев. И это катастрофа, потому что эпизодически такое вполне нормально, но в системе заставляет футболистов заниматься не тем, что они умеют лучше всего.

Футболист Густаво Мантуан и Тео Бонгонда
Густаво Мантуан и Тео Бонгонда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто будет забивать? Кто открываться на линии защитников соперника? А никто. Потому что Соболев и Угальде понимают, что ни Классен, ни Бонгонда создать что-то в позиционной атаке не способны (вместо Леона и Тео можно подставить почти любые другие фамилии). Оба форварда начинают тащить мяч, принимать его спиной к воротам. Зарабатываются фолы. Бывает, даже на ударные штрафные. А кто их бьет? Соболев — все видели. Вышел Медина — катастрофа. Человек не может с левой попасть в скопление своих игроков.

Вывод напрашивается — тут явное и критически неправильное распределение ролей. «Спартак» отбирает мяч на чужой половине раз десять за первый тайм. Но на выходе — ноль продуктивности, потому что никто не может четко вывести партнера на удар.

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Первый тайм в среду выглядел неплохо по счету и агрессии, но по игре в атаку он был ужасен. Кошмарные решения, бездумные передачи. Ноль мысли. Разочарование. О втором просто промолчим — там обсуждать нечего. 18-летний Педро приговорил «Спартак», хотя иногда кажется, что красно-белые приговорили себя сами.

И вот после этого Абаскаль выдает такие слова. Ничем не отличающиеся от тех, что тренер писал пять лет назад в заблокированном Twitter. Там, если кто не в курсе, на страничке Гильермо — сборник цитат из какой-нибудь группы «Пацан всегда прав» в разрешенном ВК нашей юности.

Это блеф. Это стыд. И это произносится на пресс-конференциях, которые с каждым туром становятся все страннее. Абаскаль больше не говорит — изрекает. Это риторика провидца, философа, священника. Кого угодно, но не футбольного специалиста.

Вот вы знаете хотя бы одного успешного тренера-священника? Я — нет. Гильермо, видимо, хочет стать первым.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В нормальном коллективе Абаскалю уже давно устроили бы минимум бойкот, а максимум — темную. Потому что валить все на игроков, когда твой план не работает, — это предательство.

Да, в «Спартаке» уже давно кризис лидерства среди футболистов. Это абсолютная правда, поэтому такое бремя падает на тренера. Но это и здорово. Нынешний «Спартак» — пластилин. Только у испанца из него получается нечто бесформенное.

В среду на пресс-конференции Абаскаль предал команду. И не только ее — здравый смысл. Хотя в «Спартаке» получил все: время, возможность покупать новичков, отличную зарплату и полную поддержку руководства. Лепи, добавляй красок, самовыражайся. Работа мечты, а для Гильермо — еще и работа жизни.

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Но тренер «Спартака» прямо сейчас ментально нездоров. Ему нужен отдых. Но не здесь, а в родной Севилье. Здесь ему точно не место. И не из-за результата, а из-за реакции, которая здоровому человеку никогда в голову не придет.

Ну а клубу пора договориться со специалистом, который наведет порядок в раздевалке. И которому станут доверять футболисты.

С Абаскалем все уже закончено.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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