Абаскаль предал игроков «Спартака». С испанцем уже закончено

Жесткая позиция по поводу высказываний тренера «Спартака» после поражения от «Зенита».

Мнение

«Недонастрой во втором тайме? Если тебе безразличен футбол, ты не побежишь. Если есть страсть, если у тебя есть это в крови, ты будешь биться. Если у тебя этого нет — вон из футбола. А что мы можем с этим сделать? Укол игрокам? В футболе побеждают за счет работы, желания и техники. Вы все видели сами», — сказал Гильермо Абаскаль на пресс-конференции после поражения от «Зенита» (1:2) в домашнем матче Кубка.

Главная проблема испанца — выстраивание отношений с раздевалкой. Футболисты часто не понимают, кто основной, а кто нет. Почему кто-то играет, а кто-то нет. Гильермо не умеет это внятно донести. А в коллективе люди амбициозные. Они злятся и не выносят неопределенности.

Первые полгода Абаскаль прекрасно управлял ими, был с командой заодно, старшим товарищем для каждого. Но потом начался адок, который постепенно превратился в полноценный ад — с бесконечными ссылками в глухой запас, кулуарным третированием одних и неоправданным обожанием других.

Против «Зенита» случались эпизоды, в которых Бонгонда опускался пятым защитником, а Классен почему-то оставался выше. Такое может быть, но зачем? Зачем выпускать Леона в атаку, где он не умеет, и заставлять Тео действовать в обороне, где тот тоже не умеет?

«Спартаку» банально не хватает третьего исполнителя в центре: для выхода из обороны, для созидания в финальной трети. Для хотя бы какой-то осмысленности в продвижении мяча. Но им становятся то Угальде, то Соболев. И это катастрофа, потому что эпизодически такое вполне нормально, но в системе заставляет футболистов заниматься не тем, что они умеют лучше всего.

Густаво Мантуан и Тео Бонгонда. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кто будет забивать? Кто открываться на линии защитников соперника? А никто. Потому что Соболев и Угальде понимают, что ни Классен, ни Бонгонда создать что-то в позиционной атаке не способны (вместо Леона и Тео можно подставить почти любые другие фамилии). Оба форварда начинают тащить мяч, принимать его спиной к воротам. Зарабатываются фолы. Бывает, даже на ударные штрафные. А кто их бьет? Соболев — все видели. Вышел Медина — катастрофа. Человек не может с левой попасть в скопление своих игроков.

Вывод напрашивается — тут явное и критически неправильное распределение ролей. «Спартак» отбирает мяч на чужой половине раз десять за первый тайм. Но на выходе — ноль продуктивности, потому что никто не может четко вывести партнера на удар.

Первый тайм в среду выглядел неплохо по счету и агрессии, но по игре в атаку он был ужасен. Кошмарные решения, бездумные передачи. Ноль мысли. Разочарование. О втором просто промолчим — там обсуждать нечего. 18-летний Педро приговорил «Спартак», хотя иногда кажется, что красно-белые приговорили себя сами.

И вот после этого Абаскаль выдает такие слова. Ничем не отличающиеся от тех, что тренер писал пять лет назад в заблокированном Twitter. Там, если кто не в курсе, на страничке Гильермо — сборник цитат из какой-нибудь группы «Пацан всегда прав» в разрешенном ВК нашей юности.

Это блеф. Это стыд. И это произносится на пресс-конференциях, которые с каждым туром становятся все страннее. Абаскаль больше не говорит — изрекает. Это риторика провидца, философа, священника. Кого угодно, но не футбольного специалиста.

Вот вы знаете хотя бы одного успешного тренера-священника? Я — нет. Гильермо, видимо, хочет стать первым.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В нормальном коллективе Абаскалю уже давно устроили бы минимум бойкот, а максимум — темную. Потому что валить все на игроков, когда твой план не работает, — это предательство.

Да, в «Спартаке» уже давно кризис лидерства среди футболистов. Это абсолютная правда, поэтому такое бремя падает на тренера. Но это и здорово. Нынешний «Спартак» — пластилин. Только у испанца из него получается нечто бесформенное.

В среду на пресс-конференции Абаскаль предал команду. И не только ее — здравый смысл. Хотя в «Спартаке» получил все: время, возможность покупать новичков, отличную зарплату и полную поддержку руководства. Лепи, добавляй красок, самовыражайся. Работа мечты, а для Гильермо — еще и работа жизни.

Но тренер «Спартака» прямо сейчас ментально нездоров. Ему нужен отдых. Но не здесь, а в родной Севилье. Здесь ему точно не место. И не из-за результата, а из-за реакции, которая здоровому человеку никогда в голову не придет.

Ну а клубу пора договориться со специалистом, который наведет порядок в раздевалке. И которому станут доверять футболисты.

С Абаскалем все уже закончено.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции