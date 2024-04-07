«Быкам» повезло, что не было Гоцука. Но победу над клубом, который в Нижнем обыгрывал только «Зенит», нужно ценить

Десять наблюдений обозревателя «СЭ» о яркой победе «Краснодара» над «Пари НН».

Сколько же сюжетов и поворотов было в матче «Пари НН» — «Краснодар». И не только из-за хоккейного счета 3:4. Не обманчивого, кстати, а с борьбой до последней секунды, за что отдельный респект «Нижнему», уступавшему 0:2 и 2:4.

1. «Быки» уже второй матч при Мураде Мусаеве начинают намного лучше, чем делали это при Ивиче, когда не забивали в начале. А тут 2:0 к 13-й минуте. Стремление к блицкригу.

2. В отличие от первой части сезона имени Ивича сейчас у «Краснодара» не получается при победном счете контролировать игру большую часть матча. Что с «Локомотивом», что с «Пари НН» краснодарцев «возили» большими отрезками, особенно во вторых частях первых таймов. Так и сейчас 0:2 превратились в 2:2.

3. «Краснодару» крупно повезло из-за дисквалификации Кирилла Гоцука. Капитан «Пари НН» блестяще отработал несколько минут в качестве комментатора матча вместе с Тимуром Журавелем, но на поле его, ключевого центрального защитника, очень сильно не хватало.

4. Статистика к предыдущему тезису - до этого в домашних матчах «Пари НН» средняя результативность (не хозяев, а обеих команд) была 1,7 гола за игру. А теперь — 7.

5. Важность и сложность победы «Краснодара» подтверждает тот факт, что до сих пор в сезоне «Пари НН» потерпел только одно домашнее поражение - от «Зенита».

6. Команда Сергея Юрана сыграла в гораздо более атакующий футбол, чем все привыкли. Одни только цифры первого тайма по ударам — 11 всего против трех, четыре в створ против двух, - при том что «Пари НН» был наименее бьющей командой лиги, об этом говорят. Как и об отсутствии баланса между атакой и обороной у «быков».

7. Эффективность Кордобы - очевидная вещь, но я в восторге от игры Николая Калинского, с сестрой которого, теннисисткой Анной Калинской, недавно говорил. Гол при 0:2, результативный угловой при 1:2, еще несколько отличных ударов и стандартов, в том числе в добавленное время, когда Матвей Сафонов еле отбил.

8. Отрезок с третьим и четвертым мячами «Краснодар» провел после замены Кривцова на Кастаньо, и мне это не кажется случайным. Колумбиец, аналог его соотечественника Барриоса из «Зенита», способен дать «быкам» нужный баланс.

Дмитрий Тихий и Олакунле Олусегун. Фото ФК «Краснодар»

9. Много вещей у «Краснодара» уже сильно отличаются от времен Ивича. Не говорю, хорошо это или плохо, но команда, например, не «сушит» при победном счете и хочет, как в первый заход Мусаева, контролировать мяч и получать свои моменты в первую очередь через владение, а не через быстрые атаки.

10. Я в восторге от нескольких минут Гоцука в комментаторской кабине. Максимальный объем информации на минимальное время. Ни одного лишнего и пустого слова. Наличие совести (рассказ о звонке Фамейе с извинениями). Тактические нюансы. Просто браво!