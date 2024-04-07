«Быкам» повезло, что не было Гоцука. Но победу над клубом, который в Нижнем обыгрывал только «Зенит», нужно ценить
Сколько же сюжетов и поворотов было в матче «Пари НН» — «Краснодар». И не только из-за хоккейного счета 3:4. Не обманчивого, кстати, а с борьбой до последней секунды, за что отдельный респект «Нижнему», уступавшему 0:2 и 2:4.
1. «Быки» уже второй матч при Мураде Мусаеве начинают намного лучше, чем делали это при Ивиче, когда не забивали в начале. А тут 2:0 к 13-й минуте. Стремление к блицкригу.
2. В отличие от первой части сезона имени Ивича сейчас у «Краснодара» не получается при победном счете контролировать игру большую часть матча. Что с «Локомотивом», что с «Пари НН» краснодарцев «возили» большими отрезками, особенно во вторых частях первых таймов. Так и сейчас 0:2 превратились в 2:2.
3. «Краснодару» крупно повезло из-за дисквалификации Кирилла Гоцука. Капитан «Пари НН» блестяще отработал несколько минут в качестве комментатора матча вместе с Тимуром Журавелем, но на поле его, ключевого центрального защитника, очень сильно не хватало.
4. Статистика к предыдущему тезису - до этого в домашних матчах «Пари НН» средняя результативность (не хозяев, а обеих команд) была 1,7 гола за игру. А теперь — 7.
5. Важность и сложность победы «Краснодара» подтверждает тот факт, что до сих пор в сезоне «Пари НН» потерпел только одно домашнее поражение - от «Зенита».
6. Команда Сергея Юрана сыграла в гораздо более атакующий футбол, чем все привыкли. Одни только цифры первого тайма по ударам — 11 всего против трех, четыре в створ против двух, - при том что «Пари НН» был наименее бьющей командой лиги, об этом говорят. Как и об отсутствии баланса между атакой и обороной у «быков».
7. Эффективность Кордобы - очевидная вещь, но я в восторге от игры Николая Калинского, с сестрой которого, теннисисткой Анной Калинской, недавно говорил. Гол при 0:2, результативный угловой при 1:2, еще несколько отличных ударов и стандартов, в том числе в добавленное время, когда Матвей Сафонов еле отбил.
8. Отрезок с третьим и четвертым мячами «Краснодар» провел после замены Кривцова на Кастаньо, и мне это не кажется случайным. Колумбиец, аналог его соотечественника Барриоса из «Зенита», способен дать «быкам» нужный баланс.
9. Много вещей у «Краснодара» уже сильно отличаются от времен Ивича. Не говорю, хорошо это или плохо, но команда, например, не «сушит» при победном счете и хочет, как в первый заход Мусаева, контролировать мяч и получать свои моменты в первую очередь через владение, а не через быстрые атаки.
10. Я в восторге от нескольких минут Гоцука в комментаторской кабине. Максимальный объем информации на минимальное время. Ни одного лишнего и пустого слова. Наличие совести (рассказ о звонке Фамейе с извинениями). Тактические нюансы. Просто браво!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5