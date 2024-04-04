Интервью Олега Малышева.

Мы не можем быть довольны результатами этой весны

— К сожалению, проиграли «Зениту», — сказал журналистам генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. — Игра забудется, а результат остается. Хотя, на мой взгляд, именно сегодня — по крайней мере, в первом тайме — игра была достаточно приличной. Было видно и самоотдачу, и тренерскую мысль. Что произошло во втором тайме, почему сдали — думаю, что это задача тренера — разобраться.

— После матча Гильермо Абаскаль в жесткой форме раскритиковал игроков. Это нормально?

— Ответственность за негативный результат лежит в равной степени на команде, тренерском штабе и руководстве клуба. Необходимо разобраться, что именно пошло не так: это физическая усталость или другая проблема. У нас еще ест шанс отыграться! Задача тренерского штаба: найти правильные ответы на вопросы и подготовить команду к следующему матчу.

— Есть ли доверие к Абаскалю?

— Думаю, что сейчас некорректно говорить об этом. На данный момент Гильермо Абаскаль — тренер «Спартака». Если вы зададите вопрос, довольны ли мы местом в таблице и результатами в весенней части сезона, то очевидно, что мы довольными быть не можем. И команда недовольна. Вижу, насколько злятся игроки и как хотят исправить ситуацию. Руководство клуба и тренерский штаб — тоже. Гильермо руководит командой, готовит ее и будет пытаться выправить положение.

— Будет ли он руководить командой как минимум до конца сезона?

— Думаю, мы увидим это по ходу сезона. На данный момент он — тренер «Спартака».

— Абаскаль уже говорил про подсказки Бога в вопросе выбора стартового состава, предлагал журналисту что-то спросить у жены и говорил, что хочет сходить в храм Христа Спасителя. Вас не удивляет такое поведение?

— Думаю, что таким образом он реагирует на какие-то эмоциональные выпады и каверзные вопросы со стороны журналистов. Мне сложно комментировать определенные выражения. Лучше у него спросить, что он имел в виду. Для меня главное не то, как он отвечает журналистам, а то, как он готовит команду. Если он исправит ситуацию, значит, он работает качественно.

Квинси навсегда останется легендой клуба и важным футболистом. Не хочу ставить точку

— Кто и как принимал решение о том, что Квинси Промес поедет на сборы в Эмираты, учитывая аварию, которая произошла до начала сборов?

— Я отчасти поэтому не рвался общаться [с прессой], потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу. Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем [ситуацию с Промесом], но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, о том, что мы хронологию событий и детали не комментируем. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем все рассказать подробно.

— Вы понимаете, что с большей долей вероятности он уже провел свой последний сезон в «Спартаке»?

— Я очень надеюсь, что еще не провел.

— Есть ли с ним связь?

— Да.

— Каково его состояние?

— Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.

— Есть ли понимание, когда состоится заседание суда?

— У меня — есть, но не могу комментировать детали [дела].

— Но шанс на то, что Промес еще сыграет за «Спартак» в этом сезоне, есть?

— Очень надеюсь. Но есть много причин, почему это может не произойти.

— «Спартак» имеет право потребовать от Промеса компенсацию за его отсутствие?

— Некорректно комментировать наши с ним контрактные взаимоотношения. Естественно, мы недовольны, что в силу обстоятельств он не с командой. Он мог бы помочь в этих матчах. Конкретные санкции могут быть применены, но на данный момент мы занимаемся юридическим процессом. По условиям контракта, если он не с командой — он не получает зарплату.

— Согласны, что эта ситуация бьет по имиджу клуба? Почему не разорвали контракт с Промесом?

— Не знаю, насколько вы прогружены в условия контракта. На данный момент в этом нет необходимости. В любом случае контракт у него заканчивается. Дальше станет понятно, что мы будем делать. Эта история сложная, неприятная. Она возникла не сейчас. На данный момент трудно с этим что-то сделать. Безусловно, для имиджа клуба это не лучшая история.

— Если Промес уедет отбывать наказание на родину, будет ли «Спартак» отменять Промеса как одного из своих лучших бомбардиров и легенд клуба?

— Для меня Квинси навсегда останется легендой клуба и важным футболистом. Не хочу ставить точку. Надеюсь, он еще сыграет за «Спартак».

— Помимо Промеса, истекает контракт у Пола Эшуорта. Останется ли он в клубе?

— Чуть позже это прокомментируем.

Джикия не играет по личным причинам? Тренер не враг себе

— Что с контрактом Джикии?

— Мы с Георгием договорились о том, что вернемся к этой теме ближе к концу сезона. Когда будем понимать, насколько ему и нам дальнейшее сотрудничество полезно.

— Действительно ли «Спартак» обещал, что переговоры по новому контракту начнутся зимой?

— Мы действительно договаривались обсудить эту тему зимой. По разным обстоятельствам Джикия мало играл — было принято совместное решение обсудить это позднее.

— Договаривались обсудить или продлить?

— Обсудить. В январе мы встретились с [агентом Джикии] Вадимом Шпиневым, Георгием и договорились, что поговорим в конце сезона.

— Правильно ли говорить, что автопродления не будет?

— Мы пока не знаем. Условно, любой игрок может получить травму. Дуарте с пробитой головой играет...

— Но при этом Дуарте с пробитой головой для Абаскаля предпочтительнее Джикии. Это наводит на мысль, что слова Георгия о том, что он не играет по личным причинам, являются правдой.

— Тренер не враг себе и ставит состав, в который верит. Но мне было бы неэтично давать указания тренеру, кого выпускать на поле, а кого — нет. Впереди много сложных матчей. Будем принимать решение по их итогам.

— Агент Георгия говорил об интересе других клубов. Не опасаетесь, что когда вы сядете обсуждать новый контракт, будет уже поздно?

— Я считаю, что сейчас нет смысла говорить об этом. Контракты мы будем обсуждать в мае. Есть разные возможности и риски.

Абаскаль — наш тренер. Значит, мы ему доверяем

— Зимой вы говорили про «план Б» на случай отставки главного тренера...

— Мои слова о «плане Б» не надо воспринимать буквально. «План Б» должен быть у каждого клуба, причем на каждую позицию. По моей должности тоже должен быть «план Б». Все может поменяться очень быстро.

— Сколько у «Спартака» кандидатов на пост главного тренера?

— Некорректно отвечать на этот вопрос. Если будут приняты какие-то решения, тогда можно будет обсуждать «план Б».

По поводу тренера «Браги» — это какие-то агентские игры.

— Вы сказали, что недовольны игрой команды весной.

— Я думаю, все болельщики «Спартака» недовольны.

— Но «Спартак» не искал и не ищет главного тренера?

— Мы идем по кругу... На данный момент главный тренер — Абаскаль. Но в любом случае нам надо держать в голове какие-то возможные повороты — на мою позицию, еще какую-то, спортивного директора. Это футбол, здесь может поменяться все что угодно. Абаскаль — наш тренер, значит, мы ему доверяем.

— Были ли контакты с Владимиром Ивичем?

— Главный тренер «Спартака» — Абаскаль. Не могу подтвердить контактов с другими кандидатами.

Все руководители отвечают за ситуацию с полем

— Как можно было допустить ситуацию с полем, которая произошла перед рестартом сезона?

— Ситуация очень неприятная. Естественно, все руководители отвечают за нее. Но никто не застрахован от технических проблем, аварии. Команда агрономов работала и год назад, и два года назад. Сейчас достаточно быстро все устранили. Спасибо всем, кто помогал в этом вопросе. Поле было не в катастрофическом состоянии, но требовало улучшений. Поэтому было принято решение провести матч в «Лужниках».

— Из-за теракта в «Крокусе» не состоялась игру с «Нефтчи». Когда будет следующий матч с этим клубом?

— Очень благодарны «Нефтчи» за гостеприимство. Мы хотим сыграть, но дата пока не согласована. Рассчитываем, что мы сможем провести этот матч.

— Сколько денег удалось собрать на матче с «Уралом»?

— Насколько я знаю, около 4,5-5 миллиона [рублей].

— У вас есть объяснение, почему на «Спартак» свалилось столько проблем? Все винят руководство...

— А кого еще винить? Наша задача — исправлять ситуацию и не сломаться.

— Что вам помогает не сломаться?

— Ответственность за результат. Я каждую игру и проблему приспускаю через себя. Это не просто работа, а любимый клуб, которым я живу. Стараюсь делать все возможное.