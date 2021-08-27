Ничья претендентов. «Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»

«Динамо» и «Локомотив» поделили очки — 1:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Смолов, 23 (0:1). Шиманьски (Захарян), 41 (1:1).

«Динамо» (Москва): Шунин, Варела, Ордец, Бальбуэна, Лаксальт, Макаров (Нжи, 87), Фомин, Моро, Шиманьски (Скопинцев, 75), Захарян, Тюкавин (Грулев, 81).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Бека Бека, 73), Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов (Ненахов, 87), Баринов, Куликов (Лисакович, 87), Рыбчинский, Смолов (Бабкин, 90+6), Камано.

Предупреждения: Рыбус, 29. Жемалетдинов, 33. Шиманьски, 47. Баринов, 64. Бека Бека, 90+1.

Удаление: Баринов, 90+4.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Березнов, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Карасев, Елеференко (оба — Москва).

27 августа. Москва. Стадион «Динамо».

Матч «Динамо» и «Локомотива» вполне тянул на встречу претендентов. Если не на чемпионство, то хотя бы на то, чтобы конкурировать в этом сезоне с «Зенитом». «Динамо» к заключительному летнему туру подходило в качестве лидера чемпионата и в статусе самого благополучного клуба Москвы — как на поле, так и за его пределами. У «Локо» все в порядке с игрой, в остальном — время покажет.

Тренерский штаб сборной России присутствовал на стадионе практически в полном составе — рядом с Валерием Карпиным в ложе расположились Виктор Онопко и Николай Писарев. Им было за кем понаблюдать: в командах представлены сразу восемь сборников первого карпинского созыва. В этом смысле матч «Динамо» и «Локомотива» был еще и очным противостоянием двух (из трех) форвардов сборной — Константина Тюкавина и Федора Смолова.

«Динамо» начало инициативнее, и с первых же минут бело-голубые начали издали обстреливать ворота «Локо». Больше всех усердствовал Денис Макаров, но в створ он так и не попал. Оборона «Локомотива» во главе с очередной новой парой в центре (на этот раз Пабло и Тин Едвай) справлялась, да и вообще гостям по такой игре было комфортно — все же знают, как у Марко Николича отлажены контратаки. Но и без них «Локо» отодвинул игру от своих ворот и открыл счет. В том моменте все от и до сделал Смолов, собравший максимальное количество соперников в штрафной и пустивший мяч в ворота сквозь всю эту толпу.

Смолов похозяйничал в штрафной и выбрал идеальный момент для удара — вынимай ? pic.twitter.com/HLQwdPZpue — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

«Динамо» не отказалось от дальних ударов и получило награду за упорство в виде гола Себастьяна Шиманьски незадолго до перерыва. Всего же за первые 45 минут у бело-голубых набежало 11 ударов в сторону ворот.

Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини ??? pic.twitter.com/CTNlw4BkyG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

Второй тайм начался по тому же сценарию. Сначала «Динамо» подавило соперника, и в самом верном моменте Тюкавин не сумел подстроиться под мяч на добивании. «Локомотив», как и в игре прошлого тура с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся заметно хуже, чем в первом. Тогда красно-зеленые едва не упустили победу, имея преимущество в два мяча, а теперь сохранили ничью. Хотя «Динамо» было объективно ближе к победе. Минут за 15 до конца Иван Ордец должен был заносить мяч в ворота с нескольких метров, но он умудрился пробить в штангу, а уже в компенсированное время Гильерме легко забрал мяч после удара Арсена Захаряна из убойной позиции. На самых последних минутах «Локо» остался в меньшинстве: Дмитрий Баринов схватил второе удаление в шести турах.

Команды поделили очки: «Динамо» упустило лидерство, «Локомотив» не догнал «Зенит». Но даже несмотря на это, обе команды вполне могут быть довольны своим выступлением на стартовом отрезке сезона.