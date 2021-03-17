Главные моменты игры 23-го тура ЦСКА — «Зенит» (2:3) в Москве — центрального матча марта в РПЛ.

Таблица

ЦСКА в выходные упустил второе место: проиграл «Арсеналу» в Туле (1:2), позволив оружейникам прервать длительные серии без голов, побед и с поражениями. «Спартак» получил возможность пошутить об авторах мячей — «агентах» Пантелееве и Ломовицком, показавшем после гола ромбик.

«Зенит» закрыл неудачный старт в году разгромом «Ахмата» в Санкт-Петербурге (4:0): в 2021-м были вылет на своем поле от «Арсенала» в Кубке (1:2), ничья с «Ростовом» (2:2) и поражение от «Рубина» (1:2). Отрыв чемпиона перед этой средой от красно-белых — 4 очка, от красно-синих — 5.

Отложенный старт

В стартовом составе ЦСКА вышел Марио Фернандес: русский бразилец сыграл в Туле после отмены дисквалифицирующего предупреждения и был заменен из-за травмы головы в первом тайме. У «Зенита» в запас был включен Малком: бразилец вернулся в состав после восстановления.

Игра ЦСКА — «Зенит» началась на 9 минут позже из-за накладки с трансляцией на «Матч ТВ». Стартовая встреча тура «Ротор» — «Ростов» с показом на федеральном канале затянулась после того, как в первом тайме команды провели на поле 55 минут, а судья Кирилл Левников трижды изучал моменты по подсказке ВАР.

Главный арбитр матча в Москве Евгений Кукуляк успел сыграть за дубль ЦСКА против «Зенита». В апреле 2004-го он принял участие во встрече армейцев и питерцев, выйдя на замену в одной команде с Акинфеевым и Игнашевичем. Против играл Денисов (посмотрите или почитайте откровенное интервью экс-капитана сборной, если еще нет).

Эмоции Игоря Акинфеев после 11-метрового удара. Евгений Кукуляк наказал за них вратаря желтой карточкой. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Рондон — 1:0

Венесуэльский форвард снова появился в старте ЦСКА вместе с Эджуке и открыл счет с помощью нигерийца. Перед игрой с бывшей командой Рондон не исключил празднования гола в ворота «Зенита» при всех приятных воспоминаниях, а после точного удара не стал глушить эмоции.

Дзюба — 1:1

Ответный гол «Зенита» через пять минут организовали Дуглас Сантос, Кузяев и капитан сборной. Форвард отличился во втором туре подряд — до и после возвращения в национальную команду.

Дзюба — Акинфеев: пенальти и сэйв

Кукуляк назначил пенальти в ворота ЦСКА за игру рукой Фернандеса после подсказки ВАР. Акинфеев отразил пенальти Дзюбы и получил желтую карточку за новый выплеск эмоций. Форвард не смог забить 11-метровый во второй раз подряд — до этого был сэйв переигравшего его Дюпина в концовке матча в Казани.

Вендел — 1:2

Бразильский полузащитник вывел гостей после перерыва. У Дугаса Сантоса — здорово введенный аут, у Дзюбы — голевая скидка, у Вендела — красивое попадание.

Ахметов: удаление

Видеоарбитры помогли Кукуляку в еще одном эпизоде. ЦСКА остался вдесятером после удаления Ахметова за грубый фол на Кузяеве.

Вендел — 1:3

Дубль бразильца. На этот раз в роли ассистента выступил Кузяев, а Вендел отправил мяч в ворота ударом низом.

Влашич — 2:3

Армейцы добавили напряжения в концовке, получив право на пенальти в пять последних минут. Влашич и компания имели шанс уйти от поражения, но сделать этого не смогли.

Гончаренко: что дальше?

Главный тренер ЦСКА уезжал в Белоруссию в июне 2020-го после 0:4 в Москве от «Зенита» в первом туре доигровки предыдущего чемпионата — и были вопросы о его будущем в клубе. Они же возникли в декабре перед победой над «Ростовом» в заключительном туре непростого года. И есть теперь. В этом сезоне армейцы уступили питерцам во второй раз (1:2 19 августа в гостях). Отставание от лидера — 8 очков, а впереди в споре за лигочемпионское место еще и «Спартак».