«Спартак» увезет победу из Сочи, «Динамо» и «Зенит» сыграют вничью. Прогнозы на 18-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Рубин»
Игорь Колыванов — 2:2. Команды играющие, любят атаковать. Поставлю на боевую ничью.
Владимир Пресняков-старший — 1:1. «Рубин» не очень хорошо играет в этом сезоне. «Крылья» выглядят сейчас даже получше, но в целом команды примерно равны.
ЦСКА — «Арсенал»
Колыванов — 3:1. При всем уважении к «Арсеналу» армейцы должны побеждать.
Пресняков-старший — 2:0. Армейцы потихоньку находят свою игру. Прибавляет Эджуке — наконец-то он стал играть не только на себя, но и на команду. Уверен, что ЦСКА одержит победу.
«Ростов» — «Урал»
Колыванов — 1:1. «Ростов» набрал неплохой ход, «Урал» тоже прибавил. Но обеим командам нужны очки. Мне кажется, здесь будет ничья.
Пресняков-старший — 1:0. Думаю, что «Ростов» дома выиграет. Поставлю на победу хозяев.
«Динамо» — «Зенит»
Колыванов — 2:2. «Зенит» здорово сыграл против «Челси», и «Динамо» будет непросто в этом матче. Поставлю на результативную ничью.
Пресняков-старший — 1:1. Мне кажется, что команды сыграют вничью. «Зенит» силен, но и «Динамо» в этом году играет очень хорошо.
«Ахмат» — «Химки»
Колыванов — 2:0. «Ахмат» в последнее время играет довольно уверенно. «Химки» же не в лучшей форме, поэтому поставлю на победу грозненцев.
Пресняков-старший — 2:0. «Ахмат» становится стабильной, хорошей командой. Грозненцы теперь не только дома, но и на выезде неплохо играют.
«Краснодар» — «Нижний Новгород»
Колыванов — 3:1. «Краснодар» сейчас хорош, располагается на третьем месте. «Нижнему» будет непросто, тем более в гостях. Думаю, «Краснодар» выиграет.
Пресняков-старший — 2:0. «Краснодар» должен выигрывать. Поставлю на 2:0 в пользу хозяев.
«Локомотив» — «Уфа»
Колыванов — 1:1. Будет непростой матч — что для одной, что для другой команды. «Локомотив» в небольшом кризисе, у «Уфы» тоже проблем хватает. Поставлю на ничью.
Пресняков-старший — 2:1. Железнодорожники сейчас выглядят не лучшим образом, но «Уфу» они дома обыгрывать должны. Многое будет зависеть от того, как отработает судья: игроки «Уфы» в последних матчах уж слишком много фолят, играют грубо. Думаю, «Локомотив» выиграет.
«Сочи» — «Спартак»
Колыванов — 1:2. «Спартак» периодически показывает яркий футбол, но в чемпионате России команда играет нестабильно. Тем более на неделе красно-белые провели матч в Лиге Европы. Сложно прогнозировать, но поставлю на победу «Спартака».
Пресняков-старший — 1:0. Хотелось бы мне, чтобы «Спартак» выиграл. Но, скорее всего, «Сочи» возьмет три очка. Спартаковцам будет тяжело без Соболева — жаль, что его красную карточку не отменили. «Сочи» выиграет с разницей в один мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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