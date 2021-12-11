«Спартак» увезет победу из Сочи, «Динамо» и «Зенит» сыграют вничью. Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов и заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший.

«Крылья Советов» — «Рубин»

Игорь Колыванов — 2:2. Команды играющие, любят атаковать. Поставлю на боевую ничью.

Владимир Пресняков-старший — 1:1. «Рубин» не очень хорошо играет в этом сезоне. «Крылья» выглядят сейчас даже получше, но в целом команды примерно равны.

ЦСКА — «Арсенал»

Колыванов — 3:1. При всем уважении к «Арсеналу» армейцы должны побеждать.

Пресняков-старший — 2:0. Армейцы потихоньку находят свою игру. Прибавляет Эджуке — наконец-то он стал играть не только на себя, но и на команду. Уверен, что ЦСКА одержит победу.

«Ростов» — «Урал»

Колыванов — 1:1. «Ростов» набрал неплохой ход, «Урал» тоже прибавил. Но обеим командам нужны очки. Мне кажется, здесь будет ничья.

Пресняков-старший — 1:0. Думаю, что «Ростов» дома выиграет. Поставлю на победу хозяев.

«Динамо» — «Зенит»

Колыванов — 2:2. «Зенит» здорово сыграл против «Челси», и «Динамо» будет непросто в этом матче. Поставлю на результативную ничью.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Пресняков-старший — 1:1. Мне кажется, что команды сыграют вничью. «Зенит» силен, но и «Динамо» в этом году играет очень хорошо.

«Ахмат» — «Химки»

Колыванов — 2:0. «Ахмат» в последнее время играет довольно уверенно. «Химки» же не в лучшей форме, поэтому поставлю на победу грозненцев.

Пресняков-старший — 2:0. «Ахмат» становится стабильной, хорошей командой. Грозненцы теперь не только дома, но и на выезде неплохо играют.

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

Колыванов — 3:1. «Краснодар» сейчас хорош, располагается на третьем месте. «Нижнему» будет непросто, тем более в гостях. Думаю, «Краснодар» выиграет.

Пресняков-старший — 2:0. «Краснодар» должен выигрывать. Поставлю на 2:0 в пользу хозяев.

«Локомотив» — «Уфа»

Колыванов — 1:1. Будет непростой матч — что для одной, что для другой команды. «Локомотив» в небольшом кризисе, у «Уфы» тоже проблем хватает. Поставлю на ничью.

Пресняков-старший — 2:1. Железнодорожники сейчас выглядят не лучшим образом, но «Уфу» они дома обыгрывать должны. Многое будет зависеть от того, как отработает судья: игроки «Уфы» в последних матчах уж слишком много фолят, играют грубо. Думаю, «Локомотив» выиграет.

«Сочи» — «Спартак»

Колыванов — 1:2. «Спартак» периодически показывает яркий футбол, но в чемпионате России команда играет нестабильно. Тем более на неделе красно-белые провели матч в Лиге Европы. Сложно прогнозировать, но поставлю на победу «Спартака».

Пресняков-старший — 1:0. Хотелось бы мне, чтобы «Спартак» выиграл. Но, скорее всего, «Сочи» возьмет три очка. Спартаковцам будет тяжело без Соболева — жаль, что его красную карточку не отменили. «Сочи» выиграет с разницей в один мяч.