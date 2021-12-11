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«Спартак» увезет победу из Сочи, «Динамо» и «Зенит» сыграют вничью. Прогнозы на 18-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 00:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Спартак» увезет победу из Сочи, «Динамо» и «Зенит» сыграют вничью. Прогнозы на 18-й тур РПЛ»

№ 8585, от 10.12.2021

В первом круге «Спартак» проиграл «Сочи» на своем поле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В первом круге «Спартак» проиграл «Сочи» на своем поле. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов и заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший.

«Крылья Советов» — «Рубин»

Игорь Колыванов — 2:2. Команды играющие, любят атаковать. Поставлю на боевую ничью.

Владимир Пресняков-старший — 1:1. «Рубин» не очень хорошо играет в этом сезоне. «Крылья» выглядят сейчас даже получше, но в целом команды примерно равны.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Рубин

ЦСКА — «Арсенал»

Колыванов — 3:1. При всем уважении к «Арсеналу» армейцы должны побеждать.

Пресняков-старший — 2:0. Армейцы потихоньку находят свою игру. Прибавляет Эджуке — наконец-то он стал играть не только на себя, но и на команду. Уверен, что ЦСКА одержит победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Арсенал Т

«Ростов» — «Урал»

Колыванов — 1:1. «Ростов» набрал неплохой ход, «Урал» тоже прибавил. Но обеим командам нужны очки. Мне кажется, здесь будет ничья.

Пресняков-старший — 1:0. Думаю, что «Ростов» дома выиграет. Поставлю на победу хозяев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
11 дек, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

«Динамо» — «Зенит»

Колыванов — 2:2. «Зенит» здорово сыграл против «Челси», и «Динамо» будет непросто в этом матче. Поставлю на результативную ничью.

12.12.2021 | Динамо — Зенит

Пресняков-старший — 1:1. Мне кажется, что команды сыграют вничью. «Зенит» силен, но и «Динамо» в этом году играет очень хорошо.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

«Ахмат» — «Химки»

Колыванов — 2:0. «Ахмат» в последнее время играет довольно уверенно. «Химки» же не в лучшей форме, поэтому поставлю на победу грозненцев.

Пресняков-старший — 2:0. «Ахмат» становится стабильной, хорошей командой. Грозненцы теперь не только дома, но и на выезде неплохо играют.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

Колыванов — 3:1. «Краснодар» сейчас хорош, располагается на третьем месте. «Нижнему» будет непросто, тем более в гостях. Думаю, «Краснодар» выиграет.

Пресняков-старший — 2:0. «Краснодар» должен выигрывать. Поставлю на 2:0 в пользу хозяев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Нижний Новгород

«Локомотив» — «Уфа»

Колыванов — 1:1. Будет непростой матч — что для одной, что для другой команды. «Локомотив» в небольшом кризисе, у «Уфы» тоже проблем хватает. Поставлю на ничью.

Пресняков-старший — 2:1. Железнодорожники сейчас выглядят не лучшим образом, но «Уфу» они дома обыгрывать должны. Многое будет зависеть от того, как отработает судья: игроки «Уфы» в последних матчах уж слишком много фолят, играют грубо. Думаю, «Локомотив» выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Уфа

«Сочи» — «Спартак»

Колыванов — 1:2. «Спартак» периодически показывает яркий футбол, но в чемпионате России команда играет нестабильно. Тем более на неделе красно-белые провели матч в Лиге Европы. Сложно прогнозировать, но поставлю на победу «Спартака».

Пресняков-старший — 1:0. Хотелось бы мне, чтобы «Спартак» выиграл. Но, скорее всего, «Сочи» возьмет три очка. Спартаковцам будет тяжело без Соболева — жаль, что его красную карточку не отменили. «Сочи» выиграет с разницей в один мяч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
13 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Николай Егорычев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры