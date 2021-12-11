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Ваноли согласовал контракт со «Спартаком». Итальянца представят 17 декабря

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 14:30
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
Паоло Ваноли. Фото Global Look Press
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В Италии уверены, что сделка закрыта. Собрали все подробности.

Что случилось

Журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин сообщил, что первая пресс-конференция Паоло Ваноли в качестве главного тренера «Спартака» состоится в пятницу, 17 декабря. 49-летний специалист согласовал контракт с красно-белыми и прилетит в Москву на следующей неделе. Кроме того, Бьянкин пишет, что одним из помощников Ваноли будет Марко Донадель.

Что об этом говорилось ранее

Напомним, что именно «СЭ» первый в начале ноября сообщил о том, что Ваноли может возглавить «Спартак». 20 ноября «СЭ» сообщал о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун обедал с итальянским тренером, и во время этой встречи стороны обсуждали будущее сотрудничество.

Кроме того, наше издание писало, что Ваноли должен прилететь в Москву в середине декабря. При этом российскую визу ему оформлял не «Спартак», а сторонняя компания.

Леонид Федун. Федун пообедал с будущим тренером «Спартака»

Что известно о Ваноли?

Итальянец играл в серии А, а его звездным часом стали выступления за «Парму», с которой он в 1999 году выиграл финал Кубка УЕФА. Причем в финале, проходившем в «Лужниках», Ваноли забил один из голов в ворота «Марселя».

В сборной Италии у Ваноли два матча. Перед Евро-2000 в контрольной встрече он дебютировал с гола в ворота Бельгии, но продолжения в команде Дино Дзоффа не последовало. В последние годы карьеры Паоло попробовал себя за границей — в «Рейнджерс», где отметился курьезным автоголом, и греческом «Атромитосе», а закончив играть, посвятил себя тренерской работе.

Большая часть тренерской карьеры Ваноли прошла в различных сборных Италии, где он начинал с должности ассистента в команде U-16. Специалист поступательно двигался до состава U-19, попробовав себя как в должности помощника, так и главного тренера. В 2013-м Паоло входил в штаб Даниэле Дзоррато и в финале первенства Европы U-17 проиграл в серии пенальти сборной России под началом Дмитрия Хомухи. Пик карьеры Ваноли на юношеском уровне в качестве главного тренера — финал первенства Европы U-19 в 2016-м.

Потом тренера позвали в главную сборную Италии, которую возглавлял Джан Пьеро Вентура. А еще через год пришло приглашение из Лондона, где выигравший с «Челси» чемпионский титул Антонио Конте получил новый контракт и возможность расширить свой штаб. В Лондоне Ваноли был ассистентом главного, а уже в «Интере» получил должность, которая по версии Transfermarkt официально именовалась «тренер по развитию техники».

Паоло Ваноли. Ваноли приедет в Москву в ближайшие две недели

Что говорят о Ваноли в Италии?

«От Конте он перенял жесткий характер, маниакальную работоспособность и въедливость, внимание к мельчайшим деталям тренировочного процесса. Уверяю вас, что Паоло умеет выносить мозг своим игрокам. При этом вне поля это хороший отец и примерный семьянин», — рассказывал в интервью «СЭ» Массимо Паганин, который играл вместе с Ваноли в серии А, а затем учился вместе с ним на тренерских курсах.

«Это здорово подготовленный и крайне дотошный тренер. Паоло четко прорабатывает и объясняет команде задачу, а затем требует ее выполнения. Ваноли — отменный тактик, а футбол, которому он нас учил, напоминает мне сегодняшний стиль «Аталанты». Паоло настаивал на отличной физической готовности, взаимозаменяемости по позициям: защитники должны уметь завершить атаку, а форварды при необходимости — отпахать в обороне. Ведь в свое время Ваноли, будучи защитником, умел здорово подключаться вперед, забивал, так что пытался прививать подобный навык и нашим ребятам», — это уже слова Паоло Минелли, который играл у Ваноли в юношеской сборной Италии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

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22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
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ИТБ1 (1.5)

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Сочи
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П1

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