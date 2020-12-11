Лимит отменять нельзя!

Известный футбольный функционер, постоянный колумнист «СЭ» — об одной из самых дискуссионных тем в нашем футболе

Мы продолжаем серию публикаций о назревших переменах в нашем футболе. На прошлой неделе наши авторы широко обсудили тему реформы РПЛ, сегодня — разговор о лимите. Именно он мешает развиваться российским футболистам и добиваться результатм в Европе нашим клубам? Действительно ли долгие годы ограничений на иностранцев ничего нам не дали?

Как и в первой серии нашего проекта, мы не только задаем острые вопросы и ищем на них ответы, но и предлагаем решения. Рассчитываем, что часть из них будет услышана и применена на практике.

На этом мы не заканчиваем: в ближайшее время поговорим о судействе, телевизионных правах, введении в премьер-лиге России Fan ID и объединенном чемпионате.

Многие сейчас пытаются напрямую связать последние результаты сборной и наших клубов в Европе с действующим лимитом в чемпионате России на легионеров. Однако мне в этом видится, скорее, эмоциональная реакция на чувствительные поражения наших команд. Аргументированных выводов мало, да и более того, при определенном подходе легко развернуть ситуацию в любую сторону. Мне же кажется важным как раз посмотреть на ситуацию шире, не замыкаясь на итогах еврокубков.

Несостоятельность «8+17»

В первую очередь, перед клубами летом 2020 года стояла задача вычленить восемь иностранцев, которые помогут решать турнирные задачи. И всех восьмерых нужно ставить в состав. Почему? Потому что иначе зачем их оставлять/покупать? Как клубному руководителю объяснить акционерам, зачем приобретен легионер, если он не выходит на поле?

Еще одна сложность такова: в случае выпадения из-за травмы иностранца ты должен выпустить россиянина. Причем сильного. А где все это время был наш игрок? Правильно — сидел на лавке. И он после возвращения в строй иностранца вряд ли будет гореть желанием снова возвращаться в запас.

В этом сезоне премьер-лиги на поле одновременно еще выходят 5-6 россиян, но не стоит заблуждаться — это явление временное. Первый год действующего лимита — переходный, а межсезонье из-за пандемии получилось скомканным. А уже в следующих чемпионатах мы будем видеть на поле восемь железобетонных легионеров и лишь трех доморощенных ребят, в том числе одного вратаря.

Василий Кикнадзе, генеральный директор «Локомотива»:

— Новый лимит более жесткий, чем предыдущий. Хорошо это или плохо, посмотрим. [...] Любая травма или красная карточка иностранного игрока может привести к серьезным изменениям в составе. С другой стороны, это серьезный стимул подтягивать собственных российских игроков, которые были бы готовы выйти на замену в случае необходимости. Понятно, что одной восьмеркой отыграть весь сезон физически невозможно, нужно готовить замену. [...]Мы как клуб неоднократно говорили, что лимит лучше отменить вообще. Но если решение принято, то его надо выполнять, хотя бы на следующий сезон, и смотреть, что из этого получится. И по его итогам думать, что делать через год. Будет тяжело, и не только нам — в этом у меня сомнений нет. («Известия», август 2019 года)

«8+17» -самые странные и нежизнеспособные ограничения из тех, что можно придумать. Что такое сегодня дискуссия вокруг лимита? Это инструмент борьбы с российскими игроками. Их объявили врагами нашего футбола и пытаются «задушить».

Одним из аргументов введения лимита «8+17» называлось желание сделать россиян более сговорчивыми и дешевыми с точки зрения зарплат. Но на деле это привело лишь к тому, что у своих футболистов стало меньше практики, а оклады остались на прежнем уровне. О чем еще говорили многие эксперты, оценивая формулу «8+17»? О том, что такое ограничение вытолкнет многих россиян за границу. И что, вытолкнуло? Нет. Почему? Потому что зарплаты и условия не стали хуже. Изменилось только одно: россиян все меньше и меньше на поле.

И вот что очень хотелось бы знать: кто реально автор этого формата? Как проходила дискуссия? Кто был за на исполкоме РФС, а кто — против? Где позиция малых клубов? Академий и школ? А участвовали в обсуждении региональные организации? Вы думаете, им нужен такой лимит? А профсоюзу?

Впрочем, есть меня подозрения, что ровно те же силы, что ранее протолкнули «8+17», а сейчас увидели полный провал этой реформы, теперь с таким же энтузиазмом ратуют за отмену лимита вообще.

Польза «6+5»

Заметьте, как при лимите «6+5» у нас будто заново родилась вратарская школа. Во всех клубах РПЛ сегодня выходят российские голкиперы, за исключением Гильерме, у которого, к слову, тоже есть паспорт РФ. На этой позиции у нас избыток кандидатов для сборной.

Как это получилось? Когда появился лимит «6+5», менеджеры клубов просто не захотели тратить драгоценное легионерское место еще и на вратаря. Таким образом, наши получили естественную протекцию.

Леонид Федун, владелец «Спартака»:

— «8+17» в заявке — этой схеме альтернативы нет. Почему нельзя оставить «6+5» на поле? Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе. А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным. («СЭ», май 2019 года)

Вот вам пример Шунина: в карьере Антона было достаточно непростых моментов, из-за которых его не раз могли заменить на иностранного конкурента, но все помнили: вратарь — русскаяпозиция. Помнили и терпели. В итоге Шунин вырос в первого номера национальной команды. Это и есть яркое проявление пользы лимита. И если мы сейчас вернем старый, то появится результат и на других позициях.

На фоне провала российских клубов в еврокубках и неудачных результатов сборной от экспертов и журналистов все чаще звучит мнение, что лимит вовсе стоит отменить. Более того, это мнение весьма популярно и среди болельщиков. Их особенно заводят «зажравшиеся» российские футболисты. Хотя если разобраться по существу, то нынешнюю евроосень как раз проиграли легионеры — их на поле выходило больше, чем доморощенных. Посчитайте. Все, что нас ждет с отменой лимита, — легионеры средней руки. Ровно те, что и ошибались из матча в матч. Наши тоже «привезли» немало. Но я понимаю, что за ошибкой, условно говоря, Прохина мы вправе рассчитывать, что именно через такие промахи люди наберут определенный опыт. Который со временем, надеемся, превратит того же Прохина в претендента на важную для российской сборной позицию центрального защитника. А вот зачем нам ошибки, например, Райковича или Кайо, я не понимаю.

Какие легионеры нам нужны

Это один из самых сложных вопросов в разрезе лимита. Потому что критериев очень много и часть из них можно подменить или перевернуть.

Давайте поставим вопрос иначе. Сколько иностранцев из нашей премьер-лиги смогли стать звездами в топ-5 чемпионатах Европы? Пожалуй, можно назвать только Видича, который вообще непонятно как попал к нам. Витсель? Его покупали уже готовым футболистом, готовым и продавали. А что произошло с Вагнером Лав, Думбья, Веллитоном и Промесом? Все они растворились в Европе. Что это значит? Что все эти легионеры — средние. Такими они приезжают и в лучшем случае такими же уезжают. То есть уровень нашей лиги таков, что ни иностранец, ни россиянин не могут вырасти здесь до уровня европейской звезды.

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

— Лимит — это как климат: хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Но пока живем в тех условиях, которые есть. (Sport24.ru, октябрь 2020 года)

Это говорит, что мы воспитывали, воспитываем и будем воспитывать игроков для внутреннего пользования. Ведь даже покупая талантливого легионера, мы не в состоянии сделать из него звезду континентального масштаба. Тогда объясните, зачем тратить на него деньги и время? Уделяя его своим, мы вправе рассчитывать хотя бы на успехи сборной.

О «зажравшихся» россиянах

Рынок зарплат в России действительно очень перегрет. Имею в виду не только россиян. Но уверяю вас, что за последние 15 лет ни один наш футболист не был лидером по зарплате в РПЛ. Более того, не всегда наши входили даже в топ-5. Тогда почему у нас у игроков такие большие контракты? Такие условия диктует европейский рынок. Иначе иностранцы к нам вообще не поехали бы. А на фоне дорогих соглашений легионеров в РПЛ растут и договоры наших соотечественников. Именно так и никак иначе сегодня формируется оклад россиян в премьер-лиге.

Рустем Сайманов, генеральный директор «Рубина»:

— Мы считаем, что на данный момент лига должна оставаться в том лимите, который есть сейчас. Его приняли только недавно, никто еще не понял и не успел оценить тот эффект, который он должен дать. Если мы будем менять правила каждый год, то ничего хорошего из этого не будет. («СЭ», август 2020 года)

При этом сейчас перед среднестатистическим россиянином стоит двойной фильтр: сначала выиграть конкуренцию у такого же доморощенного, а потом — у иностранца. В то же время перед молодым нашим он и вовсе тройной: сначала отбери место у своего ровесника, затем — у старшего, а потом — у легионера.

Успех россиян зависит от воспитания

Важно понимать, что футболист рождается не на этапе конкуренции с равным себе в составе клуба премьер-лиги, а в ходе воспитания в футбольной школе или академии. Мы должны радоваться, что определенная барнаульская школа получит что-то около 20 миллионов рублей от «Спартака» за подготовку Александра Соболева.

А кто получит этот бонус за Понсе? Аргентина? И какая нам от этого польза? Нам нужно мотивировать свои школы и академии, а не далекие кантеры в Латинской Америки.

Как же естественным путем уменьшить в будущем контракты российских футболистов? Делать это нужно отнюдь не угрозами привезти легионера с Балкан или из Африки, а своими молодыми воспитанниками. Сегодня еще есть такой шанс — вместо «зажравшегося» россиянина выпустить перспективного юниора, а то через год-два наших можем на поле вообще не увидеть.

Что будет завтра

Расскажу вам реальную историю, случившуюся совсем недавно. Знакомый агент вел переговоры о продлении контракта российского футболиста в одном региональном клубе премьер-лиги. И тут услышал от руководителя следующее: «А зачем мне русский, если через полгода отменят лимит?» Еще раз: «ЗАЧЕМ МНЕ РУССКИЙ, ЕСЛИ ОТМЕНЯТ ЛИМИТ?!» Вот так просто. И это, повторю, речь о человеке из основного состава команды РПЛ.

То есть отмена или послабление ограничений на иностранцев — прямая угроза не заработку российского футболиста, а его будущему как спортсмена. И реализовываться эта угроза начнет как раз в регионах, где тренеры меняются по два-три раза в сезон. У этих специалистов просто нет возможности думать на перспективу. У них задача здесь и сейчас.

Олег Матыцин, министр спорта России:

— Наверное, есть смысл задуматься о лимите. Уверен, результаты выступления в еврокубках и сборной России будут предметом серьезного анализа РФС, наблюдательного совета. Однако я бы не рассматривал только вопрос легионеров как ключевой элемент успеха или неуспеха развития российского футбола. Мы должны ориентироваться на российскую систему, в том числе и других видов спорта. Мы не можем жить международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников играли и защищали цвета клуба, что будет дальнейшей основой успешного выступления национальной сборной. Если нет взаимосвязи, а клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. (РИА «Новости», ноябрь 2020 года)

Дело даже не в том, что на поле смогут выходить всего три россиянина. А в том, что региональные клубы перестанут смотреть в сторону своих же школ и академий, потому что все необходимые позиции закроют средними иностранцами. И эти легионеры не станут ни европейскими звездами, ни ценным активом на перепродажу.

И вот еще один вопрос, который должен не давать покоя руководству РФС: как часто в нашей истории в сборной России выступал футболист, не имеющий постоянного места в своем клубе? А сейчас такие есть — например, спартаковец Соболев, зенитовец Ерохин, Семенов из «Ахмата». И если лимит не изменить, ситуация будет становиться только хуже. Уже в ближайшие годы на поле в чемпионате России (!) станут выходить только 48 россиян, 16 из которых будут вратарями, еще человек 10-12 — ветеранами. И оставшиеся 20 автоматически становятся кандидатами в сборную. Как думаете, это принесет успех главной команде страны?

Почему молчат российские игроки?

В этом месте отдельно хочу обратиться к нашим футболистам, особенно к лидерам своих команд:

Ребята, у вас все сложилось: вы заработали неплохие деньги, многие из вас играют в сборной, в ближайшем будущем вашим контрактам и карьерам ничего не угрожает. Но почему мы не слышим вашу позицию по поводу того, каким должен быть лимит? Ваше молчание закрывает дорогу тем, кто сегодня еще учится в академиях или делает первые шаги на профессиональном уровне. Это они не смогут играть в футбол! Это они не реализуют свои мечты!

Если думаете, что в свое время вы, вопреки всем сложностям, сами пробились в основные составы, то смею вас разочаровать: вам очень помог лимит. Но и вы, в свою очередь, не подвели ни свои клубы, ни сборную страны.

Изменить отношение общества и РФС к этому вопросу сможете только вы. Вас уважают болельщики и руководители клубов, поэтому ваши голоса услышат.

Если мы в самое ближайшее время не вернем прежний лимит (или вообще его отменим), то родители перестанут отдавать детей в футбол. Поставьте себя на их место и ответьте на вопрос: зачем ребенку идти в академию, если для него нет в будущем места в большой команде? Даже теоретически. «Мы лучше пойдем в хоккей, потому что там все в порядке», — скажет чей-то отец. И он прав.

Что делать?

Вполне допускаю, что руководители клубов премьер-лиги со мной не согласятся. Ведь чем проще работать, тем лучше. Правда?

Поэтому мотивация клубов мне понятна. Но какая польза от этого Российскому футбольному союзу? РФС должен смотреть на развитие отрасли вдолгую, а не искать возможность упростить жизнь менеджерам. Потому что они подстроятся под любые условия, это подразумевает их профессия.

В новых обстоятельствах научатся работать и агенты, потому что им что есть лимит, что нет его — без разницы. Они люди крайне утилитарных взглядов и найдут себя в любых условиях. Просто при ненужности российских игроков они уберут статью расходов на поддержку и развитие молодых талантов. А у некоторых этот пункт сейчас доходит до половины всей расходной части.

Мое предложение: нам однозначно нужно уходить от лимита «8+17», следующий сезон сделать переходным «7+4», а следом -«6+5» и на этом остановиться. А полную отмену лимита даже обсуждать нельзя. Только так мы сможем оставить мальчишек в секциях футбола.