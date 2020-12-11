Лимит? Не о том говорим

По мнению обозревателя «СЭ», в нашем футболе есть более важная проблема

Как только в нашем футболе начинает что-то подгорать, в обществе тут же просыпается реформаторский зуд. Идеи и предложения сыплются со всех сторон. Вот и сейчас, стоило клубам уныло выступить в еврокубках, а сборной проиграть со счетом 0:5, поднялась волна.

К счастью, та же национальная команда за последние десять лет не пропустила ни одного крупного турнира — последним, на который мы не отобрались, стал ЧМ-2010. Но если вы, например, погуглите и посмотрите, что происходило в СМИ в июне 2016 года после разгрома от Уэльса, то увидите — творилось примерно все то же самое, что и сейчас. Единственная разница — тогда главный тренер сборной и группа ведущих футболистов сказали сакраментальное «Мы — ...», сейчас же подобного самобичевания и надрыва рубахи на груди не наблюдается. Ни в клубах, ни в национальной команде.

А так темы рассуждений и риторика одинаковые. Формула проведения соревнований, лимит, зарплаты игроков, госфинансирование клубов... Аргументация тоже не сильно изменилась: «зажрались», «Россия — большая страна», «понавезут черт знает кого», «бюджетная игла» — ну и так далее.

Но, на мой взгляд, все эти реформаторские прожекты очень похожи на легендарные слова первого президента России Бориса Ельцина: «Не так сели». Вот поменяемся местами и сядем правильно — сразу заживем. Сделаем в премьер-лиге 24/18/16/14/12/10 клубов — подчеркнуть нужное число — и начнем рвать в Европе «Реал» с «Интером» не хуже того же «Шахтера». Сделаем лимит на легионеров 8+17, 10+15, 7+4, 6+5 или вовсе его отменим — опять же нужное подчеркнуть, — и сборная навсегда пропишется в первой корзине при всех жеребьевках, а плей-офф ЧМ и ЧЕ станут обыденностью.

Послушайте, какая разница, какими будут лимит или формула розыгрыша чемпионата, если все остальное останется прежним? В первую очередь люди — руководители, менеджеры, тренеры, селекционеры, работники ДЮСШ и академий. Причем на всех уровнях, от РПЛ до ЛФЛ. От предполагаемых реформ у них резко вырастут квалификация и объем знаний? Нет, конечно. И, скажем, то, что наши тренеры нигде не востребованы, за редчайшим исключением не знают иностранных языков, лично мне видится куда большей проблемой, чем количество легионеров.

Пример Германии за последние 15 лет приводился настолько часто к месту и не к месту, что говорить о нем уже как-то немного неудобно. Но все же — разве там те самые легендарные реформы заключались в изменении лимита в бундеслиге? Началось все с перемен в детско-юношеском футболе (да, это словосочетание тоже стало синонимом чего-то абстрактного, но от него никуда не деться).

Три года назад, в 2017-м, сборная Англии выиграла чемпионаты мира U-17 и U-20, чемпионат Европы U-19 и стала второй на ЧЕ для 17-летних. Это настоящий прорыв, который много обсуждался, ведь до того ничем подобным британцы похвастаться не могли. И одной из главных причин называлось то, что в середине 2000-х английские клубы начали серьезно вкладываться в свои академии. Во всех смыслах — кадровом, методологическом, техническим. Через десять лет это начало давать результат.

Из тех команд сейчас в АПЛ выступают вратари Хендерсон и Рамсдейл, защитники Томори, Конса, Кенни, Уокер-Питерс, Мэйтланд-Найлз, Джеймс, хавбеки Маунт, Хадсон-Одой, Фоден, нападающие Лукман, Калверт-Льюин, Брюстер. Плюс звезда бундеслиги Санчо, на волне успеха которого в Германию потянулась целая плеяда 17-летних — те же Мусиала и Беллингем. Сейчас в составе каждого топ-клуба АПЛ, за исключением, пожалуй, «Тоттенхэма», выходят на поле один-два молодых парня, а то и больше.

Там меняли структуру соревнований? Делали что-то с лимитом? Нет, просто всерьез занялись работой с академиями.

Да тот же «Зальцбург», оставивший в Лиге чемпионов на последнем месте в группе «Локомотив», как и вся империя «Ред Булл», нацелены на поиск и развитие молодых талантов. Примеры Мане и Холанна хрестоматийны, но круче другое — в 2017 году «Зальцбург» выиграл Юношескую лигу УЕФА. В финале австрийцы победили «Бенфику» с Рубеном Диашем, Диогу Жота и Жоау Феликсом. А одним из лучших бомбардиров турнира стал Бериша, отгрузивший «Локомотиву» два мяча в Черкизово.

Правда, как видим, нужно ждать и работать — отдача начинает приходить лет через десять, не раньше («Ред Булл» купил «Зальцбург» в 2004-м). Это и смущает. Готов ли в России хоть кто-то столько ждать? Вопрос риторический. И, кстати, касается всего бизнеса в целом, а не только футбола, который, как принято говорить, есть отражение жизни.

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