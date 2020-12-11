Как менялся лимит на легионеров в российском футболе

Ровно 15 лет назад были приняты первые в нашей истории ограничения на иностранцев. Напоминаем, как и почему они менялись впоследствии

2005: «липовые» 6+5

Принято считать, что поводом для установления лимита на легионеров стал матч «Динамо» и «Москвы» в 2005 году, на который бело-голубые выставили 11 иностранцев в стартовом составе. Но ограничение существовало уже тогда. Тот лимит по схеме «6+5» вошел в историю как «липовый»: от статуса легионера освобождались иностранцы, которые провели больше 10 матчей за сборную. Этим «Динамо» с Манише, Дерлеем, Коштиньей и воспользовалось. РФС пообещал привести лимит в порядок.

2006: 7+4

От слов к делу перешли по окончании того сезона, и 15 лет назад, 9 декабря 2005 года, установили новый лимит. Исполком РФС принял решение, что с 2006 года на поле в составе команды одновременно может находиться не более семи иностранцев.

2009: 6+5

За «7+4» последовали победа «Зенита» в Кубке УЕФА и бронза сборной России на Евро-2008. В РФС посчитали, что футбол движется в правильном направлении, но нужно ведь еще и молодым давать дорогу. В итоге лимит ужесточили, и разрешенное количество легионеров на поле сократилось на одного. Это правило в начале чемпионата 2009 года нарушил главный тренер «Зенита» Дик Адвокат. В матче с «Локомотивом» он выпустил Фатиха Текке, который стал седьмым иностранцем в составе сине-бело-голубых. В регламенте не оказалось наказания за такое нарушение, и питерцы отделались штрафом.

2012: 7+4

С сезона-2012/13 российский футбол перешел на систему «осень-весна», и к новой формуле чемпионата добавился и новый лимит. А точнее — старый, с семью иностранцами на поле. Виталий Мутко, на тот момент министр спорта, назвал решение безответственным и пообещал во имя национальных интересов вернуть прежний лимит.

2015: 6+5

Свое слово Мутко сдержал, но на это потребовалось время. Двигателем изменений стал «закон о легионерах», согласно которому регулировать число иностранных спортсменов должно было Министерства спорта РФ. В итоге от уже вроде бы согласованной схемы «10+15» (10 иностранцев и 15 россиян в заявке без ограничений на поле) пришлось отказаться, и за три дня до старта нового сезона был утвержден уже знакомый вариант «6+5». А заодно легионерами признали всех, кто не может играть за сборную России. Клубы оказались очень недовольны: например, главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сказал, что этот лимит — худшее из возможных решений.

2019: 8+17

Действующий лимит принят при президенте РФС Александре Дюкове. Наш футбол наконец-то пришел к ограничениям в заявке, а не по количеству иностранцев на поле. Схема была принята более жесткая, чем обсуждалось за несколько лет до этого. В силу новый лимит вступил с сезона-2020/21 — у клубов был год, чтобы выбрать из своих составов восемь сильнейших иностранцев.