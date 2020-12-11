Вячеслав Колосков: «Отменить ограничения на иностранцев? На «осень-весну» мы уже перешли...»

Почетный президент РФС уверен: сейчас ни в коем случае нельзя убирать лимит на легионеров

— Разделяете скепсис в отношении нынешнего лимита? — первый вопрос Колоскову.

— Перегнули ли мы палку с формулой «8+17»? Понимаете, в чем вся штука: нужно находить баланс между интересами сборной и клубов. Это важнейший аспект. Вот на днях «Краснодар» сыграл вничью с «Челси». Достойный результат, но если посмотреть на стартовый состав нашей команды, то там только два россиянина! Вратарь и правый защитник. А все остальные — иностранцы...

— Это тревожит?

— Нынешний лимит может по идее и до абсурда довести! Ведь сборная, как правило, формируется из игроков шести ведущих клубов. Так? И что мы можем получить, если одновременно в составах команд на поле станут выходить восемь легионеров? Остается три россиянина. Умножаем на шесть — получаем 18 человек, из них три вратаря. Значит, грубо говоря, у Станислава Черчесова остается всего 15 полевых футболистов... И как быть? Полнейший абсурд!

Нужно садиться и обсуждать эту тему с руководителями клубов, находить компромисс, думать о национальной команде. Возможно, стоит ужесточать требования к приезжающим в Россию легионерам. Чтобы у них в активе уже был определенный процент матчей за свои сборные. Или найти еще какой-то критерий качества приобретаемых за рубежом новичков. Никто же пока не отменял старого принципа"лучше меньше, да лучше".

— Какова, по-вашему, оптимальная формула лимита на легионеров для России?

— Считаю, что, возможно, стоит вернуться к прежней: шесть россиян плюс пять иностранцев на поле. Была же в свое время такая рекомендация от ФИФА.

— А как тогда относитесь к разговорам о том, что лимит — это чуть ли не главное зло нашего футбола и его обязательно нужно отменять?

— Мы уже это проходили...

— В каком смысле?

— Нам ведь говорили: давайте перейдем на систему «осень-весна», и тут же выиграем Лигу чемпионов. Перешли... И что? Взяли трофей? Выступаем все хуже и хуже. Теперь эти бесконечные разговоры об отмене лимита. Этого делать ни в коем случае нельзя!

— Почему?

— Иначе мы превратимся в развивающуюся страну. Есть такое понятие в экономике... Лимит можно отменять только в том случае, когда у нас косяками начнут появляться талантливые футболисты! Когда в каждой команде настанет перебор классных российских ребят. Вот тогда пожалуйста — убирайте ограничения. Но не раньше! А сейчас получим 11 иностранцев на поле.

— Думаете?

— Зачем его сейчас отменять? Мы что, улучшим результаты в Лиге чемпионов или в Лиге Европы? Но вы же видели, что наши клубы, где тон задавали легионеры, показали сейчас в еврокубках? Позорище, провал... На мой взгляд, дело не в лимите.

— А в чем?

— Мне кажется, нужно попросить руководителей клубов доложить на исполкоме РФС, как работают их академии. Чем они занимаются? Кого за 10 лет воспитали? И где их выпускники? Тогда получим конкретный, предметный разговор. Кто за последние годы уехал в Европу?

— Головин и Алексей Миранчук.

— А вы сравните с НХЛ. Там, наверное, сейчас около 30 наших хоккеистов. И большинство из них — на ведущих ролях в своих клубах, снайперы, ассистенты. О чем это говорит? Хоккей развивается в правильном русле. А если наши футболисты не востребованы на Западе, значит, мы не дотягиваем до зарубежных стандартов.