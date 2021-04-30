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«Спартак» потеряет очки с «Арсеналом». «Зенит» не станет чемпионом? Прогнозы на 28-й тур РПЛ

Сегодня, 00:10
«Спартак» — «Арсенал». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — «Арсенал». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист «Локомотива» и «Рубина» Ансар Аюпов и известный российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев.

«Рубин» — «Динамо»

Аюпов — 2:2. Предположу, что нас ждет результативная ничья.

Ивлев — 1:2. Учитывая, что я поклонник «Динамо» и верю в свою команду, то, конечно, она должна победить. Был не самый удачный матч с «Химками», но игра мне понравилась. К большому сожалению, сработал принцип «не ты, так тебе».

Рубин — Динамо

«Ротор» — «Ахмат»

Аюпов — 2:1. «Ахмат» потерял стимул — из Кубка вылетел, а в чемпионате уже не поднимется в турнирной таблице. «Ротор» же борется за стыковые матчи, пытается остаться в премьер-лиге.

Ивлев — 0:1. Джигиты, думаю, как и всегда, будут нацелены только на победу.

Ротор — Ахмат

ЦСКА — «Уфа»

Аюпов — 2:0. Класс футболистов ЦСКА, конечно, выше. У них хорошая линия атаки. «Уфа» борется за попадание в переходные матчи, но, думаю, ЦСКА победит.

Ивлев — 3:0. Есть дружеская симпатия к армейцам, надеюсь, что они победят.

ЦСКА — Уфа

«Краснодар» — «Сочи»

Аюпов — 3:1. С приходом Гончаренко «Краснодар» переживает свое возрождение. После победы над «Рубином» команда на психологическом подъеме. «Сочи» — непростая команда, Федотов выстроил неплохую игру, но я считаю, что «Краснодар» на ходу, поставлю на его победу.

Ивлев — 2:0. «Сочи» выступает раздражителем, а «Краснодар» выправляет свою ситуацию. Думаю, что в этом матче он и победит.

Краснодар — Сочи

«Химки» — «Урал»

Аюпов — 1:1. Поставлю на ничью.

Ивлев — 1:1. Сложная ситуация, поэтому поставлю на ничью.

Химки — Урал

«Ростов» — «Тамбов»

Аюпов — 3:0. У «Тамбова» нет шансов на что-либо. Поставлю на крупную победу «Ростова».

Ивлев — 2:0. «Ростов» — «папа», пусть «папой» он и останется.

Ростов — Тамбов

«Зенит» — «Локомотив»

Аюпов — 2:2. Матч тура. Предположу, что будет результативная ничья.

Ивлев — 2:1. Оба соперника мощные, но «Зенит» в этом матче будет рвать и метать, учитывая, что он идет к чемпионству. «Локомотив» тоже должен забить.

Зенит — Локомотив

«Арсенал» — «Спартак»

Аюпов — 1:3. «Спартак» победит.

Ивлев — 1:0. Не очень люблю «Спартак» — нашего вечного соперника.

Арсенал Т — Спартак

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