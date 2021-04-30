РФС и сборная России поддержали бойкот соцсетей. Что все это значит?

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Что случилось?

В пятницу РФС и сборная России объявили, что присоединяется к кампании по бойкоту соцсетей, которая набрала популярность в мире спорта.

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая. Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!» — говорится в сообщении РФС в Twitter.

РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.



Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни! pic.twitter.com/Ro72odHoi5 — РФС (@rfsruofficial) April 30, 2021

Что это вообще за кампания?

Кампания стартовала в Великобритании. Суть ее в том, что начиная с 15.00 30 апреля до конца понедельника, 3 мая, люди и организации из мира спорта объявляют бойкот социальным сетям. Иными словами — никакой активности в Twitter, Facebook, Instagram, Tik Tok и так далее. Ни сообщений, ни репостов, ни комментариев, ни видео, ни лайвов — ничего.

Из-за чего она началась?

Четкой привязки к какой-то конкретной дате или событию у кампании нет, история развивалась в течение довольно долгого времени.

Еще два года назад несколько футболистов запустили кампанию под названием «Довольно» и хэштегом #Enough — они объявили суточный бойкот активности в соцсетях в знак протеста против оскорблений, несущихся в их адрес в онлайне.

Однако в последнее время проблема только нарастала. Под влиянием движения Black Lives Matter акцент часто делается на оскорблениях на расовой почве, но, в принципе, и нынешняя, и предыдущая акции привлекают внимание к любой форме хейта в соцсетях.

В августе 2020 года ВВС Sport провело опрос среди спортсменок, и треть участниц рассказали, что подвергались тем или иным формам оскорблений в соцсетях.

Некоторые футбольные клубы в Англии даже вынуждены были обращаться в полицию из-за оскорблений и угроз в адрес игроков. Согласно расследованию, проведенному Ассоциацией профессиональных футболистов, только в ноябре 2020 года в Twitter было выявлено 56 оскорбительных и агрессивных постов в отношении игроков. «Манчестер Юнайтед» провел собственное исследование: в период с сентября 2019 года по февраль 2021-го количество оскорбительных сообщений в адрес футболистов выросло на 350%. Из них 86% - это оскорбления на расовой почве.

We're switching off our social media channels until 11.59pm on Monday 3 May, in response to sustained and ongoing online abuse.



Here's what we want to change, immediately: https://t.co/SEHf7dPF6O

#StopOnlineAbuse pic.twitter.com/OmrEhBF4LG — The FA (@FA) April 30, 2021

Впрочем, расизмом дело не ограничивается. В феврале широкую огласку получила история известного рефери Майка Дина, который попросил не назначать его на матчи АПЛ после того, как ему и его семье угрожали смертью.

В адрес главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса были следующие послания: «Надеюсь, ты умрешь от ковида».

На поднимающуюся волну отреагировали спортивные власти (в частности, Футбольная ассоциация и все профессиональные лиги) и даже британское правительство, которое пригрозило IT-гигантам большими штрафами, если те не сумеют как-то повлиять на ситуацию

Министр по делам культуры и спорта Оливер Доуден заявил следующее: «Мы готовы к жестким мерам. Если вы не можете обеспечить соблюдение своих собственных условий, то мы наложим штрафы — возможно, до 10% от оборота компании. Это могут быть миллиарды фунтов стерлингов. В самом крайнем случае мы оставляем за собой право на уголовное преследование высшего менеджмента этих компаний».

Premier League social media accounts will now be going silent until Tuesday 4 May.



Online abuse must stop. Social media platforms must do more.#NoRoomForRacism | #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/mHIN4xI2qx — Premier League (@premierleague) April 30, 2021

В марте знаменитый в прошлом нападающий сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри удалил все свои аккаунты в соцсетях в знак протеста против расизма и травли, которые, по его мнению, никак не пресекаются платформами.

В начале апреля «Суонси» в знак протеста против оскорблений четверых своих игроков на расовой почве в полном составе объявил недельный бойкот всем видам соцсетей. Такие же действия предпринимали «Бирмингем» и шотландский «Рейнджерс».

Кто присоединился к акции?

Клубы АПЛ и сама лига; Английская футбольная лига (объединяет три дивизиона, которые идут за премьер-лигой); шотландская ПЛ; футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и, в частности, глава ФА принц Уильям.

Последовали примеру УЕФА и ФИФА. «Мы верим, что власти и соцсети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, потому что ситуация становится все хуже. Нужно что-то предпринять, чтобы покончить с этим, и сделать это быстро», — говорится в заявлении ФИФА.

UEFA joins stakeholders from English football by boycotting social media platforms across the weekend.



The boycott will last until 23.59 BST on Monday / 00.59 CEST on Tuesday as a show of solidarity in the fight against online abuse.

#StopOnlineAbuse — UEFA (@UEFA) April 30, 2021

В акции участвуют почти все британские федерации по олимпийским видам спорта, а также пилоты «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел.

Включились в кампанию и тяжеловесы вроде спонсирующего АПЛ банка Barklay's — одного из крупнейших в Великобритании, а также экипировочный монстр adidas.

Не остались в стороне и медиа. К бойкоту присоединились телекомпании Sky Sports, BT Sport, а также The Sun, The Guardian, The Telegraph, Talksport, The Times, Daily Mirror, Manchester Evening News, Liverpool Echo, Football.London.